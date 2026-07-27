Πάρος: Σφραγίστηκε το Barbarossa στη Νάουσα για φορολογικές παραβάσεις

Σφραγίστηκε το γνωστό κατάστημα Barbarossa στη Νάουσα της Πάρου, έπειτα από φορολογικό έλεγχο που διαπίστωσε παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές προχώρησαν στην επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες κυρώσεις για τις διαπιστωμένες παραβάσεις.

Το περιστατικό εντάσσεται στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούνται σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς κατά τη θερινή περίοδο, με στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη διασφάλιση της τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας.