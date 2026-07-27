Λήξη συναγερμού στην πρεσβεία της Γαλλίας – Δεν εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο
Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ο συναγερμός στην πρεσβεία της Γαλλίας έληξε μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα.
- Οι έλεγχοι από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών ολοκληρώθηκαν χωρίς να βρεθεί ύποπτο αντικείμενο.
- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ακαδημίας και τους γύρω δρόμους άρθηκαν σταδιακά μετά την επιχείρηση.
- Η περιοχή γύρω από την πρεσβεία επανέρχεται σε κανονικούς ρυθμούς κυκλοφορίας και λειτουργίας.
Λήξη συναγερμού μετά το απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας.
Οι έλεγχοι που πραγματοποίησαν οι άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) ολοκληρώθηκαν περίπου στις 14:00 το μεσημέρι χωρίς να εντοπιστεί κάποιο ύποπτο αντικείμενο ή εκρηκτικός μηχανισμός.
Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στη σταδιακή άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που είχαν τεθεί σε εφαρμογή για λόγους ασφαλείας.
Έτσι, η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας, καθώς και στους γύρω δρόμους όπου είχαν πραγματοποιηθεί εκτροπές, αποκαθίσταται σταδιακά.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή