Χαλκιδική: Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο SEATRAC στα Νέα Φλογητά
Ο συγκεκριμένος μηχανισμός είναι ο μοναδικός που υπάρχει στην παραλία και στην περιοχή
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στον μοναδικό μηχανισμό SEATRAC στα Νέα Φλογητά Χαλκιδικής.
- Ο μηχανισμός SEATRAC επιτρέπει την πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα στην περιοχή.
- Ο δήμος Νέας Προποντίδας εργάζεται για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του μηχανισμού.
- Ζητείται η κατανόηση και η υπομονή του κοινού μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών.
Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο SEATRAC, τη ράμπα με μηχανισμό που επιτρέπει την πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα, στα Νέα Φλογητά Χαλκιδικής.
Ο συγκεκριμένος μηχανισμός είναι ο μοναδικός που υπάρχει στην παραλία και στην περιοχή.
Ο δήμος Νέας Προποντίδας με ανακοίνωση του ζητάει την κατανόηση και την υπομονή του κοινού και επισημαίνει ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναλειτουργία του το συντομότερο δυνατό.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αργίες 2026: Ποιες απομένουν και πότε είναι η επόμενη
21:02 ∙ NEWSBOMB
Χαλκιδική: Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο SEATRAC στα Νέα Φλογητά
20:29 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Το Ιράν κατέλαβε πετρελαιοφόρο των ΗΑΕ στα Στενά του Ορμούζ
18:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σίφνος: Ελικόπτερο συνετρίβη κοντά σε σπίτια - 3 νεκροί
19:44 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στην Αρκαδία - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
19:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ