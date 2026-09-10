Μαζωνάκης: Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή - Ανατροπή για τον θάνατό του

Snapshot Νέο οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο γύρω στις 13:00 και όχι στις 16:00 όπως είχαν καταθέσει οι γιατροί.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι το μηχάνημα για την πλασμαφαίρεση είχε ήδη τεθεί σε λειτουργία πριν από την ανακοπή του τραγουδιστή.

Το πόρισμα Επιτροπής Γιατρών περιγράφει τις προϋποθέσεις λειτουργίας του ιατρείου και τις απαιτούμενες συνθήκες για την εκτέλεση της πλασμαφαίρεσης.

Οι Αρχές εξετάζουν συνδυαστικά τα βίντεο, τα ευρήματα από τον ιατρικό εξοπλισμό, τις καταθέσεις και το πόρισμα για να διευκρινίσουν τις συνθήκες θανάτου.

Το ζευγάρι ιδιοκτητών της κλινικής Stem Cell προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών για περαιτέρω έρευνα. Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως στην έρευνα των Αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και τα ευρήματα από το ιατρείο φέρεται να δημιουργούν ερωτήματα σε σχέση με όσα έχουν καταθέσει οι γιατροί.

Το κενό τριών ωρών στην κατάθεση των γιατρών

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την εξέταση του οπτικού υλικού προκύπτει σημαντική χρονική απόκλιση ανάμεσα στην ώρα κατά την οποία το ζευγάρι των γιατρών φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο και στην ώρα που καταγράφεται η άφιξή του στο Κολωνάκι.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να καταγράφεται από τις κάμερες να εισέρχεται στον χώρο λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι και όχι στις 4:30, όπως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχαν αναφέρει στις καταθέσεις τους οι γιατροί.

Η στιγμή που αστυνομικοί τοποθετούν σε αυτοκίνητα σακούλες με πειστήρια από τη Stem Cell Clinic Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο ενδέχεται να αποδειχθεί κρίσιμο για τη διερεύνηση της υπόθεσης, βρίσκεται πλέον στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού.

Σε λειτουργία το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης όταν έπαθε ανακοπή ο Μαζωνάκης

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και σε ένα ακόμη εύρημα. Κατά πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις ότι το μηχάνημα που χρησιμοποιείται για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε τεθεί σε λειτουργία.

Το στοιχείο αυτό εξετάζεται σε συνδυασμό με την κατάθεση της γιατρού, η οποία φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι η πλασμαφαίρεση δεν είχε προλάβει να ξεκινήσει και ότι η κατάσταση του τραγουδιστή επιδεινώθηκε κατά τη διαδικασία τοποθέτησης των φλεβοκαθετήρων.

Οι ιδιοκτήτες της Stem Cell Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Στα χέρια του εισαγγελικού λειτουργού βρίσκεται επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, έκθεση-πόρισμα Επιτροπής Γιατρών, στην οποία περιγράφονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα έπρεπε να λειτουργεί το συγκεκριμένο ιατρείο για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης, καθώς και οι συνθήκες που θα έπρεπε να πληρούνται.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον συνδυαστικά τα στοιχεία από τις κάμερες, τα ευρήματα από τον ιατρικό εξοπλισμό, τις καταθέσεις και το πόρισμα, προκειμένου να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη τις κρίσιμες ώρες.

Μετά τις έρευνες στο ιατρείο και στην οικία τους, το ζευγάρι των ιδιοκτητών της κλινικής Stem Cell, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή, προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

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