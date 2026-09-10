Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Συνελήφθησαν για θανατηφόρα έκθεση οι γιατροί

Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή – Η προσαγωγή των δύο γιατρών μετατράπηκε σε σύλληψη

Παναγιώτης Βελισσάρης

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Συνελήφθησαν για θανατηφόρα έκθεση οι γιατροί
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθησαν οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα για θανατηφόρα έκθεση μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο Stem Cell δεν διέθεταν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας.
  • Υπάρχουν χρονικές ασυμφωνίες στις καταθέσεις των γιατρών σχετικά με την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο.
  • Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να ήταν σε λειτουργία όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή.
  • Οι Αρχές πραγματοποίησαν εκτενείς έρευνες στο ιατρείο και τα σπίτια των γιατρών, κατασχέθηκαν πειστήρια και το ιατρείο έχει σφραγιστεί.
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Καταιγιστικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς έπειτα και από τις νέες αποκαλύψεις – πως το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία όταν έπαθε ανακοπή ο γνωστός τραγουδιστής- οι δύο γιατροί του ιατρείου Stem Cell, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του Ιωάννα Γάκα, συνελήφθησαν. Οι δύο τους κατηγορούνται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης.

Τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και οι αντιφάσεις

Αξίζει να σημειωθεί πως όπως έγραψε νωρίτερα το Newsbomb τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δεν διέθεταν άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας.

Αντίθετα, οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, που φαίνονται ως οι επικεφαλής των δύο ιατρείων που λειτουργούσαν στην ίδια διεύθυνση στο Κολωνάκι, υποστηρίζουν διά του συνηγόρου τους Νίκου Αγαπηνού πως είχαν υποβάλλει στον Ιατρικό Σύλλογο όλα τα απαραίτητα έγγραφα και όλα λειτουργούσαν καθ'όλα νόμιμα.

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Οι ιδιοκτήτες της Stem Cell

Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Κενό 3,5 ωρών στην κατάθεση των γιατρών

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, από την εξέταση του οπτικού υλικού προκύπτει σημαντική χρονική απόκλιση ανάμεσα στην ώρα κατά την οποία το ζευγάρι των γιατρών φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο και στην ώρα που καταγράφεται η άφιξή του στο Κολωνάκι.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να καταγράφεται από τις κάμερες να εισέρχεται στον χώρο λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι και όχι στις 4:30, όπως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχαν αναφέρει στις καταθέσεις τους οι γιατροί.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και σε ένα ακόμη εύρημα. Κατά πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις ότι το μηχάνημα που χρησιμοποιείται για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης να ήταν σε λειτουργία όταν ο δημοφιλής τραγουδιστής έπαθε ανακοπή.

Το στοιχείο αυτό εξετάζεται σε συνδυασμό με την κατάθεση της γιατρού, η οποία φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι η πλασμαφαίρεση δεν είχε προλάβει να ξεκινήσει και ότι η κατάσταση του τραγουδιστή επιδεινώθηκε κατά τη διαδικασία τοποθέτησης των φλεβοκαθετήρων.

Οι έρευνες στο ιατρείο Stem Cell και στο σπίτι του ζεύγους των γιατρών

Λίγο νωρίτερα είχαν πραγματοποιηθεί πολύωρες έρευνες των αστυνομικών τόσο στο ιατρείο Stem Cell Clinic στο Κολωνάκι, όσο και στο σπίτι του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου και της συζύγου του, και γιατρού που είχε αναλάβει να κουράρει τον Γιώργο Μαζωνάκη, Ιωάννα Γάκα στο Ψυχικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί αποχώρησαν από το ιατρείο με τέσσερις σακούλες με πειστήρια. Μαζί με τους άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας της ΕΛΑΣ αποχώρησε και το ζεύγος των γιατρών. Οι δύο τους δεν θέλησαν να απαντήσουν σε καμία ερώτηση των δημοσιογράφων.

Γιατροί

Η αποχώρηση του ζεύγους των γιατρών από το ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
Γιατροί

Η αποχώρηση του ζεύγους των γιατρών από το ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
Γιατροί

Η αποχώρηση του ζεύγους των γιατρών από το ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι

Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντόπισαν οι Αρχές

Νωρίτερα, οι αστυνομικοί έβαλαν σε λειτουργία το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε η γιατρός για τον Γιώργο Μαζωνάκη, παρουσία ειδικών.

Παράλληλα, στο ιατρείο εντοπίστηκε και δεύτερο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο επίσης έχει τεθεί υπό τον έλεγχο των Αρχών.

Stem Cell Clinic

Η στιγμή που αστυνομικοί τοποθετούν σε αυτοκίνητα σακούλες με πειστήρια από τη Stem Cell Clinic

Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Διπλή έφοδος των Αρχών στο ιατρείο στο Κολωνάκι

Το ειδικό κλιμάκιο του FBI και συγκεκριμένα το Digital Foresnic and Incident Response, έχει αναλάβει τις έρευνες στο ιατρείο, το οποίο έχει σφραγιστεί από χθες το βράδυ. Η ομάδα του Digital Foresnic and incident response, υπάγεται στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και δη στο τμήμα της ψηφιακής εγκληματολογίας.

Stem Cell Clinic

Η στιγμή που αστυνομικοί τοποθετούν σε αυτοκίνητα σακούλες με πειστήρια από τη Stem Cell Clinic

Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Νωρίτερα σήμερα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, έσπευσε στο σημείο κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, συνοδεία της ΕΛΑΣ, για να πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο και να ελέγξει τη νομιμότητά του.

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