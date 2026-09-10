Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Προσήχθη το ζευγάρι των γιατρών του ιατρείου Stem Cell

Οδηγούνται στην Ασφάλεια Κυψέλης συνοδεία αστυνομικών

Κατερίνα Ρίστα

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Προσήχθη το ζευγάρι των γιατρών του ιατρείου Stem Cell
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Προσήχθη το ζευγάρι των γιατρών και ιδιοκτητών της κλινικής Stem Cell μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Οι αστυνομικές έρευνες στο ιατρείο Stem Cell και στο σπίτι του ζευγαριού ολοκληρώθηκαν με την κατάσχεση πλήθους πειστηρίων.
  • Στο ιατρείο βρέθηκαν και ελέγχονται δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στη θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Το ειδικό κλιμάκιο Digital Forensic and Incident Response της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχει αναλάβει τις ψηφιακές έρευνες στο ιατρείο, το οποίο έχει σφραγιστεί.
  • Αναμένεται εισαγγελέας για το σφράγισμα και τον έλεγχο του σπιτιού του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, ενώ οι γείτονες είναι σοκαρισμένοι από τον θάνατό του.
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Προσήχθη και οδηγείται στο ΑΤ Κυψέλης, το ζευγάρι των γιατρών και ιδιοκτητών της κλινικής Stem Cell, όπου χθες το απόγευμα «έσβησε» ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Μετά την έρευνα στο ιατρείο και στο σπίτι τους, αποφασίστηκε να προσαχθούν και αυτή την ώρα οδηγούνται στην Ασφάλεια Κυψέλης, συνοδεία αστυνομικών.

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Οι ιδιοκτήτες της Stem Cell

Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Με 4 σακούλες με πειστήρια αποχώρησαν οι αστυνομικοί από το ιατρείο Stem Cell

Ολοκληρώθηκαν νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης οι πολύωρες έρευνες των αστυνομικών στο ιατρείο Stem Cell Clinic στο Κολωνάκι και στο σπίτι του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου και της συζύγου του, και γιατρού που είχε αναλάβει να κουράρει τον Γιώργο Μαζωνάκη, Ιωάννα Γάκα στο Ψυχικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί αποχώρησαν από το σπίτι με τέσσερις σακούλες με πειστήρια. Μαζί με τους άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας της ΕΛΑΣ αποχώρησε και το ζεύγος των γιατρών. Οι δύο τους δεν θέλησαν να απαντήσουν σε καμία ερώτηση των δημοσιογράφων.

Γιατροί

Η αποχώρηση του ζεύγους των γιατρών από το ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
Γιατροί

Η αποχώρηση του ζεύγους των γιατρών από το ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
Γιατροί

Η αποχώρηση του ζεύγους των γιατρών από το ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι

Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντόπισαν οι Αρχές

Νωρίτερα, οι αστυνομικοί έβαλαν σε λειτουργία το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε η γιατρός για τον Γιώργο Μαζωνάκη, παρουσία ειδικών.

Παράλληλα, στο ιατρείο εντοπίστηκε και δεύτερο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο επίσης έχει τεθεί υπό τον έλεγχο των Αρχών.

Stem Cell Clinic

Η στιγμή που αστυνομικοί τοποθετούν σε αυτοκίνητα σακούλες με πειστήρια από τη Stem Cell Clinic

Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Διπλή έφοδος των Αρχών στο ιατρείο στο Κολωνάκι

Το ειδικό κλιμάκιο του FBI και συγκεκριμένα το Digital Foresnic and Incident Response, έχει αναλάβει τις έρευνες στο ιατρείο, το οποίο έχει σφραγιστεί από χθες το βράδυ. Η ομάδα του Digital Foresnic and incident response, υπάγεται στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και δη στο τμήμα της ψηφιακής εγκληματολογίας.

Stem Cell Clinic

Η στιγμή που αστυνομικοί τοποθετούν σε αυτοκίνητα σακούλες με πειστήρια από τη Stem Cell Clinic

Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Νωρίτερα σήμερα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, έσπευσε στο σημείο κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, συνοδεία της ΕΛΑΣ, για να πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο και να ελέγξει τη νομιμότητά του.

«Είχα να τον δω από το 2021»

Σε ό,τι αφορά στην Ιωάννα Γάκα, σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές, έχει λάβει άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο για το μηχάνημα, ενώ η ίδια ασχολείται με τη δραστηριότητα αυτή τα τελευταία 23 χρόνια. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι όλα τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στο ιατρείο είναι πιστοποιημένα και δηλώνει πως θα προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, το απόγευμα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 17:00, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος της ζήτησε να τον δει στο ιατρείο της. Η γιατρός αναφέρει ότι είχε να τον δει από το 2021, όταν, όπως υποστηρίζει, του είχε πραγματοποιήσει υδροθεραπεία.

Σοκαρισμένοι οι γείτονές του στη Βούλα - Αναμένεται εισαγγελέας για να σφραγιστεί και να ελεγχθεί το σπίτι

Την ίδια στιγμή, βουβαμάρα επικρατεί στη γειτονιά του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, εκεί που βρίσκεται το σπίτι του τραγουδιστή.

Το σπίτι είναι κλειστό και υπάρχει περιπολικό, καθώς αναμένεται από ώρα σε ώρα να μεταβεί εκεί εισαγγελέας για να προχωρήσουν οι Αρχές στο σφράγισμα της οικείας έτσι ώστε να ελεγχθεί από τις Αρχές.

Οι γείτονές του είναι «παγωμένοι» από τον αδόκητο χαμό του και κανείς δεν έχει διάθεση για κουβέντα. Έξω από το σπίτι του τραγουδιστή, κάποιοι έχουν αφήσει λίγα λουλούδια. Ανάμεσα σ' αυτά και μια ανθοδέσμη που έχει κι ένα λιτό μήνυμα. «Καλό ταξίδι Γιώργο. Η γειτόνισσα»...

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