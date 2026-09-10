Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν είχαν άδεια τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, λέει ο ΙΣΑ

Αν λειτουργούσε νόμιμα το ιατρείο που έκανε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη στο Κολωνάκι, εξετάζει η αστυνομική έρευνα

Κατερίνα Ρίστα

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Χρύσα Γρίβα

Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν είχαν άδεια τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, λέει ο ΙΣΑ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο στο Κολωνάκι δεν είχαν άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας (ΙΣΑ).
  • Οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα ισχυρίζονται ότι είχαν υποβάλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και λειτουργούσαν νόμιμα.
  • Η αστυνομία και το ειδικό κλιμάκιο Digital Forensic του FBI διενεργούν έρευνα και έχουν σφραγίσει το ιατρείο.
  • Ο πρόεδρος του ΙΣΑ δήλωσε ότι το ιατρείο είχε άδεια μόνο παθολογικού ιατρείου, και η πλασμαφαίρεση δεν επιτρέπεται σε τέτοιο χώρο.
  • Ο δικηγόρος των γιατρών υποστηρίζει ότι όλα τα μηχανήματα είχαν δηλωθεί νόμιμα στον ΙΣΑ και δεν έχει ασκηθεί δίωξη κατά των ιατρών.
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Δεν είχαν άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας, τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

Αντίθετα, οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, που φαίνονται ως οι επικεφαλής των δύο ιατρείων που λειτουργούσαν στην ίδια διεύθυνση στο Κολωνάκι, υποστηρίζουν διά του συνηγόρου τους Νίκου Αγαπηνού πως είχαν υποβάλλει στον Ιατρικό Σύλλογο όλα τα απαραίτητα έγγραφα και όλα λειτουργούσαν καθ'όλα νόμιμα.

Τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντοπίστηκαν στο ιατρείο Stem Cell Clinic του Ηλία Θεοδωρόπουλου και της συζύγου του, και ιατρού που είχε αναλάβει να κουράρει τον Γιώργο Μαζωνάκη, Ιωάννας Γάκα, στο Κολωνάκι από τη διπλή έφοδο κλιμακίων του ελληνικού FBI. Το μεσημέρι της Πέμπτης, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών έβαλαν σε λειτουργία το ένα εκ των δύο μηχανημάτων, εκείνο το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε η γιατρός για τον Γιώργο Μαζωνάκη, παρουσία ειδικών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στο ιατρείο παραμένουν τόσο η γιατρός όσο κι ο σύζυγός της.

Στο ιατρείο εντοπίστηκε και δεύτερο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο επίσης έχει τεθεί υπό τον έλεγχο των Αρχών.

Διπλή έφοδος των Αρχών στο ιατρείο στο Κολωνάκι

Το ειδικό κλιμάκιο του FBI και συγκεκριμένα το Digital Foresnic and Incident Response, έχει αναλάβει τις έρευνες στο ιατρείο, το οποίο έχει σφραγιστεί από χθες το βράδυ. Η ομάδα του Digital Foresnic and incident response, υπάγεται στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και δη στο τμήμα της Ψηφιακής Εγκληματολογίας.

Νωρίτερα σήμερα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, έσπευσε στο σημείο κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, συνοδεία της ΕΛΑΣ, για να πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο και να ελέγξει τη νομιμότητά του. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΣΑ Γιώργο Πατούλη, τυχαίος έλεγχος στο ιατρείο που είχε γίνει τελευταία φορά το 2025, δεν είχε εντοπίσει παράνομες πράξεις ή μηχανήματα.

Προς το παρόν, η αστυνομική έρευνα στο ιατρείο δεν έχει εντοπίσει απινιδωτή.

«Είχα να τον δω από το 2021»

Σε ό,τι αφορά στην Ιωάννα Γάκα, σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές, έχει λάβει άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο για το μηχάνημα, ενώ η ίδια ασχολείται με τη δραστηριότητα αυτή τα τελευταία 23 χρόνια. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι όλα τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στο ιατρείο είναι πιστοποιημένα και δηλώνει πως θα προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, το απόγευμα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 17:00, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος της ζήτησε να τον δει στο ιατρείο της. Η γιατρός αναφέρει ότι προ της συνάντησής τους την Τετάρτη, είχε να δει τον τραγουδιστή από το 2021, όταν, όπως υποστηρίζει, του είχε πραγματοποιήσει υδροθεραπεία.

Πατούλης: Δεν είχαν άδεια τα μηχανήματα

Το πρωί της Πέμπτης όμως, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας Γιώργος Πατούλης, υποστήριξε πως τα μηχανήματα αυτά κακώς υπάρχουν στο ιατρείο αυτό και πως είναι παράνομα. Υποστήριξε πως ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έχει δώσει άδεια στο συγκεκριμένο ιατρείο ώστε να εκτελούνται αυτού του είδους οι ιατρικές πράξεις.

«Χθες θελήσαμε να ελέγξουμε αυτό το ιατρείο, το οποίο από τον Ιατρικό Σύλλογο έχει πάρει άδεια παθολογικού ιατρείου, συστεγαζόμενο με γιατρό παθολόγο. Προφανώς σε ένα παθολογικό ιατρείο γίνονται παθολογικές εξετάσεις και θεραπείες», είπε ο κ. Πατούλης. Όπως ανέφερε, εφόσον στον χώρο υπήρχαν μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν για άλλες ιατρικές πράξεις, οι οποίες δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται σε ένα παθολογικό ιατρείο, τότε το ζήτημα θα πρέπει να διερευνηθεί: «Αν εκεί υπήρχαν θέματα και, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, μηχανήματα τα οποία μπορεί να έκαναν άλλες πράξεις, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν σε παθολογικό ιατρείο, όπως η πλασμαφαίρεση, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί», σημείωσε.

Σε ερώτηση για το εάν το συγκεκριμένο ιατρείο διέθετε άδεια για την πραγματοποίηση πλασμαφαίρεσης, ο Γιώργος Πατούλης απάντησε κατηγορηματικά ότι δεν είχε. «Αν μιλάμε ότι κάνει πλασμαφαίρεση με μηχάνημα, προφανώς δεν μπορεί να γίνεται σε ένα τέτοιο ιατρείο. Δεν είχε δηλωθεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, ούτε το συγκεκριμένο μηχάνημα είχε δηλωθεί.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ εξήγησε ότι για τον λόγο αυτό επιχειρήθηκε άμεσα να συγκροτηθεί επιτροπή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος στον χώρο. «Προφανώς δεν έχει δηλωθεί και γι’ αυτό ακριβώς εμείς αυτό το οποίο επιδιώξαμε χθες το βράδυ ήταν επιτροπή να συγκροτηθεί επειγόντως και να μεταβεί εκεί στον χώρο», είπε.

Αγαπηνός: Όλα τα μηχανήματα είχαν δηλωθεί στον ΙΣΑ από τη δική μου δικηγορική εταιρεία

Ο Νίκος Αγαπηνός, δικηγόρος του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου που είναι ο επικεφαλής του ιδιωτικού ιατρείου The Stem Cell Clinic, δήλωσε έξω από την Ασφάλεια το βράδυ της Τετάρτης, πως όλα τα μηχανήματα είχαν δηλωθεί από τη δική του δικηγορική εταιρεία στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας και πως το ιατρείο είναι απολύτως νόμιμο.«Δεν μιλάμε για κανένα παράνομο ιατρείο, όλα τα μηχανήματα είχαν δηλωθεί στον ΙΣΑ από τη δική μου δικηγορική εταιρεία», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στους δημοσιογράφους. Ο ίδιος επισήμανε πως «δεν υπάρχει καν δίωξη» εναντίον των δύο ιατρών οι οποίοι κατέθεσαν ως μάρτυρες. «Εγώ έχω έρθει πρωτίστως ως φίλος, γιατί όταν καταθέτει ως μάρτυρας κάποιος δεν δικαιούται δικηγόρο και αν κατόπιν τους απαγγελθούν κατηγορίες, οι καταθέσεις αυτές των μαρτύρων, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην υπόθεση», είπε ο κ. Αγαπηνός.

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