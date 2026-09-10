Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Το ζευγάρι των γιατρών, η συμμετοχή σε συνέδρια και οι «θεραπείες»

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε ενώ βρισκόταν σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο που δεν είχε άδεια κλινικής και πραγματοποιούσε παράνομες θεραπείες με βλαστοκύτταρα.

Το ιατρείο ανήκει σε ζευγάρι γιατρών, τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και την Ιωάννα Γάκα, που ισχυρίζονται εξειδίκευση σε αναγεννητικές θεραπείες με βλαστοκύτταρα και ολιστικές μεθόδους.

Η θεραπευτική πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική διαδικασία που αφαιρεί παθογόνους παράγοντες από το πλάσμα και εφαρμόζεται μόνο σε οργανωμένες μονάδες με αυστηρές προϋποθέσεις ασφαλείας και συγκεκριμένες ενδείξεις.

Η πλασμαφαίρεση παραμένει απαραίτητη σε ορισμένες επείγουσες παθήσεις λόγω της άμεσης δράσης της, παρά την ύπαρξη άλλων στοχευμένων θεραπειών. Snapshot powered by AI

Σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο που εμφανιζόταν, όμως, στο διαδίκτυο και στα social media ως εξειδικευμένο κέντρο, όπου εφαρμόζονταν «θεραπείες με βλαστοκύτταρα», πέρασε τις τελευταίες στιγμές της ζωής του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του, είναι προς διερεύνηση. Ωστόσο, από την κατάθεση της ιδιώτη γιατρού η οποία τον παρακολουθούσε, ο τραγουδιστής βρισκόταν σε διαδικασία «πλασμαφαίρεσης».

Το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια παθολογικού και όχι «κλινικής», καθώς σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμο και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο και με όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των ασθενών. Οι ιατρικές πράξεις, που το ίδιο το ζευγάρι των γιατρών περιέγραφε στις ιστοσελίδες του ότι εφαρμόζει, φέρονται να μην επιτρέπονται σε απλό παθολογικό ιατρείο.

«Αναγεννητικές θεραπείες με βλαστοκύτταρα»

Το ζευγάρι των ιατρών φέρεται να είναι ένα γνωστό στους «κύκλους» του Κολωνακίου. Το ιατρείο τους διαθέτει διακρίσεις, με βάση τις διαδικτυακές αξιολογήσεις των πελατών του (Αετοί της Υγείας), ενώ και οι δύο έχουν δημόσια δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε συνέδρια.

Ο ειδικός παθολόγος, Ηλίας Θεοδωρόπους, με διδακτορική διατριβή στην Αιματολογία όπως λέει στο βιογραφικό του, φέρεται να εξειδικεύεται στις αναγεννητικές θεραπείες με τη χρήση βλαστοκυττάρων CD34+. Πριν από περίπου ένα χρόνο, τον Νοέμβριο του 2025, συμμετείχε στο «International Forum of Future Medicine & Aesthetic Surgery – 15th Edition», το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Σεούλ της Νότιας Κορέας. Εκεί, παρουσίασε «μελέτη», η οποία διεξήχθη στην «κλινική» του, όπως ο ίδιος λέει. Μάλιστα, περιέγραψε τη διαδικασία που εφαρμόζεται στο ιατρείο του, με τη χρήση μηχανήματος για τη λήψη βλαστοκυττάρων από τους ασθενείς.

Σύμφωνα με την ομιλία του στη Σεούλ, ο κ. Θεοδωρόπουλος ισχυρίζεται ότι παρουσιάζει δεδομένα που έχει συλλέξει στην «κλινική» του, από την εφαρμογή θεραπειών βλαστοκυττάρων. Η θεραπεία που εφαρμόζει χωρίζεται σε δύο φάσεις: η πρώτη έχει να κάνει με αλλαγές στον τρόπο ζωής, εισάγοντας ολιστικές προσεγγίσεις (βοτανοθεραπεία, ομειοπαθητική, βιταμίνες), συμπληρωματικά με τη φαρμακευτική αγωγή των ασθενών. Όπως τονίζει, κανένας ασθενής που βρισκόταν σε αγωγή, δεν την σταμάτησε.

Μετά από διάστημα κάποιων μηνών, ξεκινούσε η δεύτερη φάση, η «θεραπεία» με τη χρήση βλαστοκυττάρων CD34+. Στη «μελέτη» που παρουσίασε συμμετείχαν 42 άτομα, ηλικίας 37 με 76 ετών. Ο κ. Θεοδωρόπουλος συνέκρινε τη «μείωση της βιολογικής ηλικίας» των ασθενών, χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο-βιοδείκτη, σε σχέση με την προ της εφαρμογής της αναγεννητικής θεραπείας κατάσταση.

Η θεραπεία με τα βλαστοκύτταρα, γινόταν με τη χρήση συγκεκριμένου μηχανήματος, το οποίο αναφέρει ο κ. Θεοδωρόπουλος στην ομιλία του. Όπως λέει, με το μηχάνημα, γινόταν λήψη αίματος από τον ασθενή, ώστε να διαχωριστούν τα βλαστοκύτταρα CD34+ από το υπόλοιπο αίμα. Στη συνέχεια, τα βλαστοκύτταρα υπόκεινταν σε μια διαδικασία προετοιμασίας μέσα στο μηχάνημα, με συγκεκριμένα μήκη κύματος φωτός. Στη συνέχεια, τα βλαστοκύτταρα χορηγούνταν ενδοφλέβια στον ασθενή, ώστε να επωφεληθεί από τις αναγεννητικές ικανότητες των κυττάρων.

Η διαδικασία αυτή, δημιουργούσε «συνθήκες ελεγχόμενης φλεγμονής, τραύματος ή εκφυλιστικές», όπως λέει ο κ. Θεοδωρόπουλος. «Μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά είναι καλά ρυθμισμένο και ελεγμένο» προσθέτει. Αναφέρει ότι η μέθοδος έχει εφαρμοστεί σε περίπου χίλιους ασθενείς και «πραγματικά λειτουργεί».

Όπως ο ίδιος υποστηρίζει κατά την ομιλία του στη Σεούλ, η διαδικασία είναι γνωστοποιημένη και ακολουθεί τις προδιαγραφές της ΕΕ και του ελληνικού πλαισίου, τονίζοντας ότι ο ίδιος είναι μέλος του ΙΣΑ και ότι έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις. Μάλιστα, αναφέρει ότι η διαδικασία αυτή στο παρελθόν μπορούσε να γίνει μόνο σε νοσοκομείο, τα χρόνια που ο ίδιος εκπαιδευόταν στο Λονδίνο, πλέον όμως μπορεί να εφαρμοστεί «με τον ελάχιστο κίνδυνο για τον ασθενή και τον γιατρό» λόγω του συγκεκριμένου μηχανήματος.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, πάντως, στη χθεσινή του κατάθεση, υποστήριξε ότι η σύζυγός του παρακολουθούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη και ότι εκείνη «ήταν υπεύθυνη για την παρακολούθηση των ασθενών και τη διενέργεια των θεραπειών».

Η σύζυγός του Ιωάννα Γάκα, είναι γυναικολόγος. Όπως η ίδια αναφέρει στο βιογραφικό της, ειδικεύτηκε στη Μαιευτική – Γυναικολογία και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στη Μοριακή Βιολογία, ο οποίος εξελίχθηκε σε διδακτορική διατριβή στην Ιατρική Σχολή, στον ίδιο τομέα. Συνέχισε τις σπουδές της «στην Εναλλακτική/Ολιστική Ιατρική (Βοτανοθεραπεία, Ομοιοπαθητική, Βελονισμός, Σωματική Ψυχοθεραπεία, Μικροσκόπηση ζωντανού αίματος, Νευροθεραπεία, Σαμανική Ιατρική). Απέκτησα δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στην Κβαντική Ιατρική από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, στις ΗΠΑ, και εκπόνησα δεύτερη διδακτορική διατριβή στο ίδιο Πανεπιστήμιο, με αντικείμενο τη νόσο Lyme, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη». Η ίδια λέει ότι εργάζεται στο ιδιωτικό της ιατρείο στο Κολωνάκι, το οποίο είναι στην ίδια διεύθυνση και με το ίδιο τηλέφωνο με του συζύγου της. Η μεν επιχείρηση του Ηλία Θεοδωρόπουλου εμφανίζεται στο διαδίκτυο ως «The Stem Cell Clinic», η δική της ως «INUSpheresis Athens». Όπως λέει η κυρία Γάκα, στο ιατρείο της χρησιμοποιεί:

• Κβαντική βιοανάδραση (Quantum biofeedback)

• Εντοπισμός τοξικότητας

• Οζονοθεραπεία

• Υδροθεραπεία παχέος εντέρου

• Μικροσκόπηση σε σκοτεινό πεδίο (Dark field microscopy)

• Προσδιορισμός θεραπευτικών αιθέριων ελαίων

• Επιγενετικό τεστ τρίχας

• Ενδοφλέβιες φυσικές θεραπείες

• INUSpheresis Detox

• Θεραπείες με πεπτίδια

• PRP προσώπου και τριχωτού της κεφαλής

• Αυτόλογη θεραπεία με βλαστοκύτταρα.

Η Ιωάννα Γάκα έχει συμμετάσχει σε διάφορα συνέδρια στη χώρα μας, μαζί με γνωστούς ιατρούς και έγκριτους επιστήμονες. Για παράδειγμα, συμμετείχε ως ομιλίτρια στο «1st Health Travel International Conference», το οποίο πραγματοποιήθηκε το 2023, υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και του υπουργείου Τουρισμού. Επίσης, συμμετείχε το 2025, στο «Syros Healing Waves Festival» ως ομιλίτρια -μάλιστα, είχε ανακοινωθεί και στους φετινούς ομιλητές, όμως τις τελευταίες ώρες εξαφανίστηκε η συμμετοχή της, όπως και συνέντευξη που είχε δώσει στο podcast της διοργάνωσης.

Τι είναι η θεραπευτική πλασμαφαίρεση

«Με τον πιο ατυχή τρόπο αναδύθηκε το θέμα των παράνομων θεραπειών με "βλαστοκύτταρα" και μεθόδους "Αναγεννητικής Ιατρικής" σε μη-αδειοδοτημένα "Κέντρα" για το οποίο έχουμε επανειλημμένα τοποθετηθεί δημόσια αλλά και μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής (ΕΕΓΘΑΙ)» αναφέρει σε ανάρτησή της στα social media, η Ελένη Παπαδάκη, Καθηγήτρια Αιματολογίας, Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθύντρια της Αιματολογικής Κλινικής και της Δημόσιας Τράπεζας Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης. Σημειώνει ότι «ο ΕΟΦ ουδεμία έγκριση έχει δώσει για τέτοιου είδους θεραπείες και ό,τι σχετικό διαφημίζεται σε διάφορα Ιατρεία είναι παράνομο».

Περαιτέρω για τη θεραπευτική πλασμαφαίρεση (therapeutic plasma exchange – TPE), μιλούν οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Γιάννακας (Αιματολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα». Όπως τονίζουν, πρόκειται για μια διαδικασία αφαίρεσης — δηλαδή τεχνική κατά την οποία το αίμα του ασθενούς περνά μέσα από ειδική συσκευή που διαχωρίζει και αφαιρεί το πλάσμα, ενώ τα κυτταρικά στοιχεία (ερυθρά, λευκά, αιμοπετάλια) επιστρέφουν στον οργανισμό. Το αφαιρούμενο πλάσμα αντικαθίσταται με υγρό αντικατάστασης — συνήθως αλβουμίνη 5% ή/και φυσιολογικό ορό, και σε ειδικές περιπτώσεις φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα.

Ο στόχος είναι διττός: από τη μια η αφαίρεση παθογόνων παραγόντων που κυκλοφορούν στο πλάσμα (πχ αυτοαντισώματα, ανοσοσυμπλέγματα, κρυοσφαιρίνες, παθολογικές πρωτεΐνες, τοξίνες και λιπίδια) και από την άλλη, σε ορισμένες νόσους, αναπλήρωση παραγόντων μέσω του υγρού αντικατάστασης.

Διαδικασία πλασμαφαίρεσης

Αγγειακή πρόσβαση: μέσω δύο περιφερικών φλεβικών καθετήρων (ένας αφαίρεσης, ένας επαναχορήγησης) ή — σε ασθενείς με δύσκολα φλεβικά δίκτυα ή ανάγκη πολλαπλών συνεδριών — μέσω κεντρικού φλεβικού καθετήρα διπλού αυλού.

Διαχωρισμός του αίματος: το αίμα οδηγείται στη συσκευή, όπου γίνεται ο διαχωρισμός με φυγοκέντρηση ή μεμβρανική διήθηση. Αντιπηκτική αγωγή με κιτρικά άλατα αποτρέπει την πήξη στο κύκλωμα.

Όγκος ανταλλαγής: τυπικά ανταλλάσσεται 1 – 1,5 όγκος πλάσματος ανά συνεδρία (περίπου 3–4 λίτρα σε ενήλικα), με διάρκεια συνήθως 1,5 έως 3 ώρες.

· Αριθμός συνεδριών: εξαρτάται από την ένδειξη — συνήθως 5–7 συνεδρίες, καθημερινά ή ανά δεύτερη ημέρα. Κατά τη διάρκεια, ο ασθενής παρακολουθείται συνεχώς ως προς τα ζωτικά σημεία, την ισορροπία υγρών και τα πρώιμα σημεία ανεπιθύμητων ενεργειών.

Ενδείξεις πλασμαφαίρεσης

Οι ενδείξεις κατηγοριοποιούνται διεθνώς και στις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες (2023) καταγράφονται 166 ενδείξεις, ταξινομημένες σε τέσσερις κατηγορίες: Κατηγορία I (θεραπεία πρώτης γραμμής), II (δεύτερης γραμμής/υποστηρικτική), III (βέλτιστος ρόλος μη καθορισμένος, απόφαση εξατομικευμένη) και IV (αντενδείκνυται ή αναποτελεσματική).

Στις Κατηγορίες I–II περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

Αιματολογικά νοσήματα: θρομβωτική θρομβοκυτταραιμική πορφύρα (TTP) — θεραπεία πρώτης γραμμής, όπου η ανταλλαγή αφαιρεί τα αυτοαντισώματα κατά της ADAMTS13 και αναπληρώνει το ελλιπές ένζυμο καθώς και σύνδρομο υπεργλοιότητας (π.χ. σε μακροσφαιριναιμία Waldenström, μυέλωμα) · σύνδρομο Goodpasture · δρεπανοκυτταρική νόσος (οξέα σύνδρομα).

Νευρολογικά νοσήματα: μυασθένεια gravis (κρίση και προεγχειρητική προετοιμασία), σύνδρομο Guillain-Barré — μία από τις δύο αποδεδειγμένα αποτελεσματικές θεραπείες μαζί με την IVIG, χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική πολυνευροπάθεια (CIDP), οξείες υποτροπές σκλήρυνσης κατά πλάκας άνευ ανταπόκρισης σε κορτικοστεροειδή.

Νεφρολογικά / αγγειιτιδικά: ταχέως προϊούσα σπειραματονεφρίτιδα με αντισώματα ANCA, άτυπο αιμολυτικό-ουραιμικό σύνδρομο (επιλεγμένα).

Μεταμοσχεύσεις: απώθηση με αντίσωμα (AMR) και απευαισθητοποίηση πριν από μεταμόσχευση με ασυμβατότητα ABO ή υψηλά αντισώματα HLA.

Λοιπά: οξεία ηπατική ανεπάρκεια (ως γέφυρα προς μεταμόσχευση), οικογενής υπερχοληστερολαιμία, υπερτριγλυκεριδαιμική παγκρεατίτιδα

Υπό ποιες συνθήκες ασφαλείας πρέπει να γίνεται

Η πλασμαφαίρεση θεωρείται γενικά ασφαλής διαδικασία, αλλά απαιτεί αυστηρές προϋποθέσεις:

Οργανωμένη μονάδα αφαίρεσης ή αιμοδοσίας με εξειδικευμένο προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισμό και πρωτόκολλα αντιμετώπισης επιπλοκών.

Προεγχειρητικός έλεγχος: πλήρης αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος (αιματοκρίτης, αιμοπετάλια, ηλεκτρολύτες — ιδίως ασβέστιο, λόγω κιτρικών), πηκτικοί έλεγχοι, αξιολόγηση αγγειακής πρόσβασης και καρδιοαναπνευστικής κατάστασης.

Συνεχής παρακολούθηση κατά τη συνεδρία: αρτηριακή πίεση, καρδιακός ρυθμός, οξυγόνο, ισοζύγιο υγρών.

Στείρα τεχνική και ορθή διαχείριση του κεντρικού καθετήρα για αποφυγή λοιμώξεων και θρομβώσεων.

Ενήμερη συγκατάθεση του ασθενούς.

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι:

1. Παροδικές: αντίδραση στα κιτρικά (μυρμηγκιάσματα, μυϊκές κράμπες, υποασβεστιαιμία), πτώση αρτηριακής πίεσης, κόπωση μετά τη συνεδρία, αιμάτωμα στο σημείο παρακέντησης.

2. Σπανιότερες αλλά σοβαρότερες: αλλεργικές/αναφυλακτικές αντιδράσεις (ιδίως με χρήση πλάσματος), λοίμωξη καθετήρα, αιμορραγία, αρρυθμίες.

Σημειώνεται ότι μετά από κάθε συνεδρία αφαιρούνται και παράγοντες πήξης και ανοσοσφαιρίνες, γεγονός που επιβάλλει προσοχή σε αιμορραγικό κίνδυνο και κίνδυνο λοιμώξεων.

Γιατί παραμένει αναντικατάστατη;

Παρά την έκρηξη των στοχευμένων βιολογικών θεραπειών, η πλασμαφαίρεση διατηρεί μοναδικό ρόλο: δρα άμεσα, αφαιρώντας παθογόνες ουσίες από την κυκλοφορία μέσα σε ώρες — κάτι καθοριστικό σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως η TTP, η μυασθενική κρίση και το σύνδρομο υπεργλοιότητας. Η συστηματική ενσωμάτωσή της στις διεθνείς οδηγίες και η συνεχής ενημέρωση των ενδείξεών της την καθιστούν θεμέλιο της σύγχρονης μεταγγισιοθεραπείας και της κλινικής ανοσολογίας.

Διαβάστε επίσης