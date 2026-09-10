Το θρίλερ με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Τι συνέβη από το Κολωνάκι μέχρι το νοσοκομείο

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε στις 9/9/2026 από ανακοπή καρδιάς μετά από προσπάθειες ανάνηψης σε ιδιωτική κλινική βλαστοκυττάρων στο Κολωνάκι και διακομιδή στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Η ιδιωτική κλινική Stem Cell Clinic στο Κολωνάκι διενεργεί θεραπείες με αυτόλογα βλαστοκύτταρα και πλασμαφαίρεση, παρά το γεγονός ότι λειτουργεί με άδεια απλού παθολογικού ιατρείου χωρίς δικαίωμα επεμβάσεων.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες θανάτου, εστιάζοντας στην κατάσταση του τραγουδιστή κατά την αποχώρηση από το ιατρείο και την ενημέρωση των διασωστών και γιατρών.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ζήτησε άμεσο έλεγχο της κλινικής και επεσήμανε την ανάγκη προσοχής των ασθενών σε αμφίβολες ιατρικές πρακτικές.

Ο δικηγόρος του γιατρού της κλινικής υποστήριξε ότι η λειτουργία του ιατρείου ήταν νόμιμη και κάλεσε σε αποφυγή πρόωρων συμπερασμάτων μέχρι την ολοκλήρωση των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Snapshot powered by AI

Ήταν λίγα λεπτά μετά τις 17:45 την Τετάρτη όταν η είδηση ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι νεκρός έπεσε σαν βόμβα στα δημοσιογραφικά γραφεία. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι το νήμα της ζωής του δημοφιλούς τραγουδιστή κόπηκε μόλις στα 54 χρόνια του. Όλοι οι δημοσιογράφοι έσπευσαν να διασταυρώσουν την είδηση προτού δημοσιεύουν το τραγικό νέο του θανάτου του, όπως έκανε και το newsbomb.gr.

Η επιβεβαίωση, όμως, λίγη ώρα μετά ήταν οριστική. Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε από ανακοπής καρδιάς και βύθισε στο πένθος φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές. Οι πληροφορίες που συγκέντρωναν οι δημοσιογράφοι του newsbomb.gr κατέγραφαν τις τελευταίες κινήσεις του τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε ιδιωτική κλινική βλαστοκυττάρων επί της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκεί έγινε ΚΑΡΠΑ και προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης του τραγουδιστή. Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ και λίγα λεπτά αργότερα μοτοσικλετιστής διασώστης και ασθενοφόρο κατέφθασαν στην κλινική.

Οι διασώστες επιχειρήσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή μέσα στο ασθενοφόρο καθ΄οδόν προς το νοσοκομείο. Τελικά στις 16:45 ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίζεται στο νοσοκομείο «Ελπίς», το οποίο εφημέρευε, χωρίς σφυγμό και αναπνοή και με έναν φλεβοκαθετήρα ο οποίος είχε τοποθετηθεί από ιδιώτη ιατρό. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsbomb.gr, ο φλεβοκαθετήρας αυτός ήταν μολυσμένος.

Επί πολλή ώρα οι γιατροί του νοσοκομείου παλεύουν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Διενεργούν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση αλλά δεν τα καταφέρνουν και σχεδόν μία ώρα μετά, στις 17:40, δηλώνεται η επίσημη ώρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Το βασικό ερώτημα τώρα είναι γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στο Κολωνάκι και το ιατρείο που διαφημίζεται ως κλινική για «αντιγηραντικές» και «αναγεννητικές» θεραπείες.

Στο συγκεκριμένο ιατρείο εφαρμόζονται πρωτόκολλα που συνδυάζουν την κλασική ιατρική με συμπληρωματικές, εξατομικευμένες παρεμβάσεις, εστιάζοντας στην αξιοποίηση των φυσικών δυνάμεων αυτοΐασης του ίδιου του ασθενούς. Κεντρικός πυλώνας αυτών των υπηρεσιών είναι η χρήση αυτόλογων βλαστοκυττάρων CD34+, κυττάρων δηλαδή που λαμβάνονται από τον ίδιο τον οργανισμό και επαναχορηγούνται σε αυτόν.

Όσο το newsbomb.gr επιχειρούσε να συλλέξει πληροφορίες για το ιατρείο της οδού Καρνεάδου ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε ότι ο τραγουδιστής ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. «Από ό,τι μου είπαν, διεκομίσθη από ιδιωτικό ιατρείο. «Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι και είναι νεκρός», ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννάκος. Λίγα λεπτά μετά εκδόθηκε η επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».

Σε σοκ οι αδελφές του

Ταυτόχρονα στο νοσοκομείο φτάνει η αδελφή του Μαρία. Συντετριμμένη όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και το βίντεο δεν μπορεί να πιστέψει την τραγική είδηση.

Μετά από ώρες οι αδελφές του έφυγαν βαθιά συγκλονισμένες και χωρίς να πουν λέξη στις τηλεοπτικές κάμερες από το νοσοκομείο «Ελπίς». Μπήκαν βιαστικά στο όχημά τους και απομακρύνθηκαν με ταχύτητα, κρατώντας απόλυτη σιωπή για τα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ώρες.

Η έντονη συγκίνηση ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους καθώς περνούσαν την έξοδο του νοσοκομείου. Οι δύο γυναίκες, εμφανώς καταβεβλημένες, απέφυγαν οποιαδήποτε δήλωση προς τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν συγκεντρωμένοι έξω από αυτό.

Ποιος είναι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος

Μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα του ιδιωτικού ιατρείου ο γιατρός δηλώνει ότι «καινοτομεί σε μια νέα εποχή στην ιατρική». Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει τον τίτλο του Ειδικού Παθολόγου, με μεταπτυχιακό και διδακτορική διατριβή στην Αιματολογία, την οποία έκανε σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή Αθηνών και το Εθνικό Ινστιτούτο Βιολογικών Προτύπων και Ελέγχου της Βρετανίας.

Δηλώνει ότι έχει σημαντική κλινική εμπειρία του σε μεγάλα νοσοκομεία της Ελλάδας και ενασχόληση με την έρευνα. Τα έτη 2024, 2025 και 2026 κέρδισε το βραβείο του διαγωνισμού «Αετοί της Υγείας». Όπως σημειώνεται στο βιογραφικό της ιστοσελίδας του ιδιωτικού ιατρείου του, οι ερευνητικές του δραστηριότητες, ιδίως στον τομέα της Αιματολογίας, έχουν οδηγήσει σε σημαντικές συνεισφορές στους τομείς της θρομβοφιλίας, των πολυμορφισμών των αιμοπεταλίων και της μοριακής εργαστηριακής έρευνας.

Από το βιογραφικό μαθαίνουμε ότι η «ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι» λειτουργεί τα τελευταία 15 χρόνια. «Εδώ, συνδυάζει την παραδοσιακή ιατρική με εναλλακτικές θεραπείες, όπως η ομοιοπαθητική και η συμπληρωματική ιατρική, προσφέροντας μια ολιστική προσέγγιση στους πελάτες του.

Ήταν σε ιατρείο με «αντιγηραντικές» και «αναγεννητικές» θεραπείες βλαστοκυττάρων

Στο ιατρείο Stem Cell Clinic στο Κολωνάκι ειδικεύεται στην αναγεννητική ιατρική και τις προηγμένες κυτταρικές θεραπείες.

Στο συγκεκριμένο ιατρείο The Stem Cell Clinic όπως διαφημίζεται, εφαρμόζονται πρωτόκολλα που συνδυάζουν την κλασική ιατρική με συμπληρωματικές, εξατομικευμένες παρεμβάσεις, εστιάζοντας στην αξιοποίηση των φυσικών δυνάμεων αυτοΐασης του ίδιου του ασθενούς. Κεντρικός πυλώνας αυτών των υπηρεσιών είναι η χρήση αυτόλογων βλαστοκυττάρων CD34+, κυττάρων δηλαδή που λαμβάνονται από τον ίδιο τον οργανισμό και επαναχορηγούνται σε αυτόν.

Για τη συλλογή τους αξιοποιείται εξειδικευμένος τεχνολογικός εξοπλισμός, που αναλαμβάνει να διαχωρίσει και να απομονώσει τα μονοπύρηνα κύτταρα, μαζί με συμπυκνωμένους αυξητικούς παράγοντες, απευθείας από το περιφερικό αίμα ή τον μυελό των οστών. Τα κύτταρα CD34+ θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικά στη βιολογία, καθώς αποτελούν αιμοποιητικά και ενδοθηλιακά προγονικά κύτταρα. Η βασική τους αποστολή είναι να διεγείρουν την αγγειογένεση, δημιουργώντας νέα μικροσκοπικά αιμοφόρα αγγεία στους ιστούς όπου τοποθετούνται. Έτσι, αποκαθίσταται η οξυγόνωση και η ροή θρεπτικών συστατικών σε περιοχές που έχουν υποστεί φθορά, εκκινώντας βαθιά κυτταρική αναδόμηση.

Το «μέτωπο» της αντιγήρανσης και της ιστικής ανάπλασης

Ένα από τα πιο περιζήτητα πεδία εφαρμογής αυτών των θεραπειών αφορά την αντιγήρανση και τη συνολική αναζωογόνηση. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αισθητικές επεμβάσεις που συχνά περιορίζονται στο «γέμισμα» των ρυτίδων με συνθετικά υλικά, η αναγεννητική προσέγγιση στοχεύει στην αποκατάσταση της βιολογικής λειτουργίας των κυττάρων.

Στο δέρμα, η έγχυση των αυτόλογων κυττάρων και των αυξητικών παραγόντων διεγείρει τους ινοβλάστες, πολλαπλασιάζοντας τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης. Το αποτέλεσμα είναι η ουσιαστική βελτίωση της πυκνότητας του δέρματος και η ανάκτηση της ελαστικότητας, τόσο στο πρόσωπο όσο και στον λαιμό ή τα χέρια. Επιπρόσθετα, η μέθοδος χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης και της αλωπεκίας. Η ενίσχυση της μικροκυκλοφορίας γύρω από τους θύλακες των τριχών ενεργοποιεί εκ νέου τη ρίζα της τρίχας, προσφέροντας πύκνωση με απολύτως φυσικό τρόπο.

Η αναγεννητική δράση δεν αφορά όμως μόνον την εξωτερική εμφάνιση. Το ίδιο βιολογικό υλικό εφαρμόζεται σε ορθοπαιδικά περιστατικά, όπως σε εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων, στην οστεοαρθρίτιδα γόνατος και σε χρόνιες τενοντίτιδες, περιορίζοντας τη φλεγμονή και υποστηρίζοντας την αναδόμηση των χόνδρων.

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Η διαφορά από την κλασική πλασμαφαίρεση

Αρκετές φορές οι διαδικασίες αυτές συγχέονται με την πλασμαφαίρεση, όμως η διαφορά τους είναι σημαντική. Η κλασική πλασμαφαίρεση αποτελεί μια αυστηρή, νοσοκομειακού τύπου θεραπεία, η οποία εφαρμόζεται κυρίως σε σοβαρά αυτοάνοσα νοσήματα ή οξείες δηλητηριάσεις. Σε εκείνη την περίπτωση, το πλάσμα του ασθενούς αφαιρείται για να πεταχτούν τα παθογόνα αντισώματα ή οι τοξίνες και αντικαθίσταται από διαλύματα ή ξένο πλάσμα.

Στην τεχνολογία που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ιατρείο, η διαδικασία δεν αποσκοπεί στην απόρριψη αλλά στην υπερσυμπύκνωση. Πρόκειται για μια μορφή εξελιγμένης κυτταραφαίρεσης ή εξαιρετικά πυκνού PRP (πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια). Δεν αφαιρείται τίποτα από τον οργανισμό. Αντιθέτως, απομονώνονται τα πιο δυναμικά κύτταρα του αίματος, συμπυκνώνονται σε ελάχιστα χιλιοστόλιτρα και επιστρέφουν αμέσως στο σώμα ως ισχυρός βιολογικός παράγοντας επούλωσης.

Πώς γίνεται η θεραπεία στην πράξη

Η εφαρμογή πραγματοποιείται συνήθως σε μία μόνο επίσκεψη. Αρχικά λαμβάνεται μικρή ποσότητα αίματος από το χέρι του ασθενούς, ακριβώς όπως σε έναν απλό εργαστηριακό έλεγχο.

Στη συνέχεια, το αίμα τοποθετείται στο κλειστό κύκλωμα της συσκευής διαχωρισμού. Μέσα από συγκεκριμένες ρυθμίσεις φυγοκέντρησης, τα ερυθρά αιμοσφαίρια διαχωρίζονται και απομονώνεται το στρώμα που περιέχει τα βλαστοκύτταρα CD34+ και τα αιμοπετάλια. Μέσα σε λίγη ώρα, το εξατομικευμένο κυτταρικό σκεύασμα είναι έτοιμο. Ο γιατρός το επαναχορηγεί με λεπτές ενέσεις απευθείας στα σημεία που χρειάζονται αναγέννηση, ολοκληρώνοντας την διαδικασία.

Τα κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατό του – Τι ψάχνουν οι αρχές

Τα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη επιχειρούν να απαντήσουν οι αρχές. Ο τραγουδιστής διακομίσθηκε στις 16:45 στο νοσοκομείο «Ελπίς» από το ιδιωτικό ιατρείο Stem Cell Clinic στο Κολωνάκι χωρίς σφυγμό και αναπνοή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Έτσι οι αρχές μιλούν με γιατρούς του νοσοκομείου αλλά και τους διασώστες που περιέθαλψαν τον Γιώργο Μαζωνάκη προκειμένου να απαντήσουν τα εξής ερωτήματα:

Σε τι κατάσταση ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν έφυγε από το ιδιωτικό ιατρείο; Τι διαπίστωσαν οι γιατροί του Ελπίς όταν τον παρέλαβαν; Τι ενημέρωση είχαν οι διασώστες που τον παρέλαβαν από το ιδιωτικό ιατρείο; Υπάρχει κάτι στην κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή που δεν έχει αναφερθεί ακόμη;

Για τα στοιχεία που συγκεντρώνει η αστυνομία θα ενημερωθεί ο εισαγγελέας, ο οποίος θα αποφασίσει αν θα σχηματιστεί δικογραφία για τον θάνατο του τραγουδιστή και αν θα προχωρήσει σε δεύτερο στάδιο η έρευνα, δηλαδή θα αρχίσουν οι καταθέσεις των εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Γεωργιάδης: «Ο Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική - Σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης»

Με αναρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και έθεσε πλήθος ζητημάτων σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας της «υποτιθέμενης κλινικής» The Stem Cell Clinic στην οποία βρισκόταν ο καλλιτέχνης πριν μεταφερθεί στο ΕΛΠΙΣ. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο ιατρός του ιδιωτικού ιατρείου βρίσκεται αυτή στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αττικής και δίνει εξηγήσεις.

Όπως τόνισε ο υπουργός: Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης «υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη.

Ζήτησα από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε. Σε κάθε περίπτωση καλώ τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους χιλιάδες φίλους του».

Λίγο αργότερα με δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό BlueSky ο υπουργός Υγείας αποκάλυψε ότι η κλινική όπου έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απλή άδεια παθολογικού ιατρείου χωρίς τη δυνατότητα να προβαίνει σε επεμβάσεις.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ήταν κάτι πολύ ακαριαίο, πολύ στιγμιαίο», λέει ο δικηγόρος του γιατρού

Ούτε να καταδικάζουμε ούτε να αθωώνουμε, είπε ο δικηγόρος του γιατρού, Νίκος Αγαπηνός αναφερόμενος στις πιθανές ευθύνες του Ηλία Θεοδωρόπουλου και των άλλων γιατρών της κλινικής Stem Cell στο Κολωνάκι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Νίκος Αγαπηνός επιτέθηκε στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη χωρίς να τον κατονομάσει κάνοντας λόγο για υπουργούς οι οποίοι δικάζουν και αποφαίνονται για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη «προς άγραν ψήφων». Μάλιστα ο δικηγόρος επανέλαβε τρεις φορές ότι δεν θα πρέπει να γίνονται δηλώσεις εξαιτίας των εκλογών την ώρα που δεν έχουν βγει τα πορίσματα της έρευνας.

Στη δήλωση του ο δικηγόρος εξέφρασε τη λύπη του για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κάνοντας λόγο για έναν πολύ δημοφιλή καλλιτέχνη ο θάνατος του οποίου τον λυπεί αφάνταστα και εκτός από δικηγόρος του ιδιοκτήτη της Stem Cell όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης δήλωσε και στενός φίλος του Ηλία Θεοδωρόπουλου. Δεν είναι εδώ ως κατηγορούμενος, δίνει κατάθεση, υποστήριξε ο Νίκος Αγαπηνός έξω από το κτίριο της Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.

Και υπογράμμισε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν ασθενής του Ηλία Θεοδωρόπουλου αλλά της ιατρού, συζύγου του επικεφαλής της - «υποτιθέμενης κλινικής» κατά την άποψη του Αδωνι Γεωργιάδη- Stem Cell, Ιωάννα Γάκα. Η γιατρός είναι γυναικολόγος με ειδίκευση στη ολιστική και κβαντική ιατρικήΟ δικηγόρος πρόσθεσε ότι ήταν απολύτως νόμιμη η λειτουργία του ιατρείου – κλινικής όπου γίνονται θεραπείες πλασμαφαίρεσης.

Υποστήριξε ότι ο ίδιος έχει δηλώσει τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται και εξαπέλυσε επίθεση στον Αδωνι Γεωργιάδ,η χωρίς να τον κατονομάζει και σε άλλα πολιτικά πρόσωπα, για τις δηλώσεις που έχουν κάνει από την ώρα που η κοινή γνώμη «πάγωσε» με την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Αγαπηνού:

«Είναι ένα ατυχές γεγονός πάρα πολύ. Ειλικρινά λυπούμαστε όλοι γιατί ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης ήταν πάρα πολύ δημοφιλής και από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του είναι προσωπικοί μου φίλοι. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλςοε είναι προσωπικός γιατρός μου εκτός των άλλων. Δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό.

Ο συγκεκριμένος ήταν ασθενής της συζύγου. Απλώς καταθέτουν ως μάρτυρες. Η θέση η δική μου από αυτά που έχω αντιληφθεί, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε θα πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις για να καταλήξουμε στα πορίσματα. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και αυτό μένει να αποδειχθεί.

Θα ήθελα επίσης από διάφορους κρατικούς φορείς, περιλαμβανομένων και υπουργών, να αποφεύγουν τις βαρύγδουπες δηλώσεις που γίνονται σε προκαταβολικό πρώιμο στάδιο επειδή ίσως δίνουν και δωρεάν ψήφους ενόψει της προεκλογικής περιόδου. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία με εντολή των συγκεκριμένων γιατρών και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος.

Είναι απόλυτα νόμιμη η διαδικασία. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ωραία λόγια ενόψει προεκλογικής περιόδου. Δεν μιλάμε για κανένα παράνομο ιατρείο. Μιλάμε για ένα απόλυτα νόμιμο ιατρείο με δηλωθέντα τα συγκεκριμένα μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο. Η έρευνα πρέπει να γίνει και σαφέστατα τασσόμαστε υπέρ της έρευνας διότι όταν χάνεται ένας άνθρωπος πρέπει να γίνεται έρευνα.

Από εκεί και πέρα τώρα καταλαβαίνετε κάτι, το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν εξαιρετικά δημοφιλής και καλά έκανε και ήταν γιατί ήταν ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης και λυπόμαστε και προσωπικά πάρα πολύ για τα συμβάντα αυτά, τον άδικο χαμό του. Αυτό φυσικά δεν νομιμοποιεί κανέναν να κάνει βαρύγδουπες δηλώσεις και ειδικά πρώιμες δηλώσεις οι οποίες γίνονται αποκλειστικά και μόνον προς άγραν ψήφων. Θα σας πω κάτι η εικόνα που έχω είναι ότι ήταν κάτι πολύ ακαριαίο, πολύ στιγμιαίο.

Δεν είμαι όμως γιατρός. Θέλω να αφήσω εγώ για να μην προτρέξω εγώ (…) λέμε κάτι ότι δεν πρέπει να κινούμαστε πρώιμα, πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν. Αφήστε να γίνουν όλες οι ενστάσεις, να γίνει όλη η έρευνα και αφού αφήνουμε να γίνει όλη η έρευνα να καταλήξουμε με ασφάλεια μετά στα συγκεκριμένα πορίσματα, ούτε να καταδικάζουμε ούτε να αθωώνουμε. Δεν υπάρχει καν δίωξη.

Δεν υπάρχει καμία τέτοια διαδικασία. Εννοείται καταθέτουν ως μάρτυρες και εγώ έχω έρθει θα σας το τονίσω αυτό, με την ιδιότητα πρωτίστως του φίλου διότι όταν καταθέτει κάποιος ως μάρτυρας όπως γίνεται η κατάθεση εδώ δεν δικαιούται να παρίσταται δικηγόρος και αν τυχόν του απαγγελθούν σε μεταγενέστερο χρόνο κατηγορίες δεν μπορούν να αξιοποιηθούν οι καταθέσεις που έχει δώσει ως μάρτυρας».

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