Γεωργιάδης: «Ο Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική - Σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης»

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική που λειτουργούσε ως απλό παθολογικό ιατρείο.

Η διεξαγωγή της ανακοπής σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται ιατρικά και θεωρείται διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Ο υπουργός Υγείας ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, με την διαδικασία ελέγχου να έχει ήδη ξεκινήσει.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική έρευνα και θα διερευνηθεί η τυχόν ευθύνη.

Ο υπουργός καλεί τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί και να αποφεύγουν αμφίβολες ιατρικές συνθήκες στο διαδίκτυο. Snapshot powered by AI

Με αναρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δίνει περισσότερες πληροφορίες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και θέτει πλήθος ζητημάτων σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας της «υποτιθέμενης κλινικής» The Stem Cell Clinic στην οποία βρισκόταν ο καλλιτέχνης πριν μεταφερθεί στο ΕΛΠΙΣ. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο ιατρός του ιδιωτικού ιατρείου βρίσκεται αυτή στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αττικής και δίνει εξηγήσεις.

Όπως τονίζει ο υπουργός: Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης «υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη.

Ζήτησα από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε. Σε κάθε περίπτωση καλώ τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους χιλιάδες φίλους του».

Η κλινική στο Κολωνάκι

Στο ιατρείο, The Stem Cell Clinic στο Κολωνάκι, που προσφέρει μεταξύ άλλων «αντιγηραντικές» και «αναγεννητικές» θεραπείες, ήταν πριν μεταφερθεί εσπευσμένα στο ΕΛΠΙΣ όπου και κατέληξε -έχοντας στο χέρι έναν φλεβοκαθετήρα -ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το συγκεκριμένο ιατρείο φαίνεται να ειδικεύεται στην αναγεννητική ιατρική και τις προηγμένες κυτταρικές θεραπείες.

Στο συγκεκριμένο ιατρείο όπως διαφημίζεται, εφαρμόζονται πρωτόκολλα που συνδυάζουν την κλασική ιατρική με συμπληρωματικές, εξατομικευμένες παρεμβάσεις, εστιάζοντας στην αξιοποίηση των φυσικών δυνάμεων αυτοΐασης του ίδιου του ασθενούς. Κεντρικός πυλώνας αυτών των υπηρεσιών είναι η χρήση αυτόλογων βλαστοκυττάρων CD34+, κυττάρων δηλαδή που λαμβάνονται από τον ίδιο τον οργανισμό και επαναχορηγούνται σε αυτόν.

Για τη συλλογή τους αξιοποιείται εξειδικευμένος τεχνολογικός εξοπλισμός, που αναλαμβάνει να διαχωρίσει και να απομονώσει τα μονοπύρηνα κύτταρα, μαζί με συμπυκνωμένους αυξητικούς παράγοντες, απευθείας από το περιφερικό αίμα ή τον μυελό των οστών. Τα κύτταρα CD34+ θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικά στη βιολογία, καθώς αποτελούν αιμοποιητικά και ενδοθηλιακά προγονικά κύτταρα. Η βασική τους αποστολή είναι να διεγείρουν την αγγειογένεση, δημιουργώντας νέα μικροσκοπικά αιμοφόρα αγγεία στους ιστούς όπου τοποθετούνται. Έτσι, αποκαθίσταται η οξυγόνωση και η ροή θρεπτικών συστατικών σε περιοχές που έχουν υποστεί φθορά, εκκινώντας βαθιά κυτταρική αναδόμηση.

Το «μέτωπο» της αντιγήρανσης και της ιστικής ανάπλασης

Ένα από τα πιο περιζήτητα πεδία εφαρμογής αυτών των θεραπειών αφορά την αντιγήρανση και τη συνολική αναζωογόνηση. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αισθητικές επεμβάσεις που συχνά περιορίζονται στο «γέμισμα» των ρυτίδων με συνθετικά υλικά, η αναγεννητική προσέγγιση στοχεύει στην αποκατάσταση της βιολογικής λειτουργίας των κυττάρων.

Στο δέρμα, η έγχυση των αυτόλογων κυττάρων και των αυξητικών παραγόντων διεγείρει τους ινοβλάστες, πολλαπλασιάζοντας τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης. Το αποτέλεσμα είναι η ουσιαστική βελτίωση της πυκνότητας του δέρματος και η ανάκτηση της ελαστικότητας, τόσο στο πρόσωπο όσο και στον λαιμό ή τα χέρια. Επιπρόσθετα, η μέθοδος χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης και της αλωπεκίας. Η ενίσχυση της μικροκυκλοφορίας γύρω από τους θύλακες των τριχών ενεργοποιεί εκ νέου τη ρίζα της τρίχας, προσφέροντας πύκνωση με απολύτως φυσικό τρόπο.

Η αναγεννητική δράση δεν αφορά όμως μόνον την εξωτερική εμφάνιση. Το ίδιο βιολογικό υλικό εφαρμόζεται σε ορθοπαιδικά περιστατικά, όπως σε εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων, στην οστεοαρθρίτιδα γόνατος και σε χρόνιες τενοντίτιδες, περιορίζοντας τη φλεγμονή και υποστηρίζοντας την αναδόμηση των χόνδρων.

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Η διαφορά από την κλασική πλασμαφαίρεση

Αρκετές φορές οι διαδικασίες αυτές συγχέονται με την πλασμαφαίρεση, όμως η διαφορά τους είναι σημαντική. Η κλασική πλασμαφαίρεση αποτελεί μια αυστηρή, νοσοκομειακού τύπου θεραπεία, η οποία εφαρμόζεται κυρίως σε σοβαρά αυτοάνοσα νοσήματα ή οξείες δηλητηριάσεις. Σε εκείνη την περίπτωση, το πλάσμα του ασθενούς αφαιρείται για να πεταχτούν τα παθογόνα αντισώματα ή οι τοξίνες και αντικαθίσταται από διαλύματα ή ξένο πλάσμα.

Στην τεχνολογία που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ιατρείο, η διαδικασία δεν αποσκοπεί στην απόρριψη αλλά στην υπερσυμπύκνωση. Πρόκειται για μια μορφή εξελιγμένης κυτταραφαίρεσης ή εξαιρετικά πυκνού PRP (πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια). Δεν αφαιρείται τίποτα από τον οργανισμό. Αντιθέτως, απομονώνονται τα πιο δυναμικά κύτταρα του αίματος, συμπυκνώνονται σε ελάχιστα χιλιοστόλιτρα και επιστρέφουν αμέσως στο σώμα ως ισχυρός βιολογικός παράγοντας επούλωσης.

Πώς γίνεται η θεραπεία στην πράξη

Η εφαρμογή πραγματοποιείται συνήθως σε μία μόνο επίσκεψη. Αρχικά λαμβάνεται μικρή ποσότητα αίματος από το χέρι του ασθενούς, ακριβώς όπως σε έναν απλό εργαστηριακό έλεγχο.

Στη συνέχεια, το αίμα τοποθετείται στο κλειστό κύκλωμα της συσκευής διαχωρισμού. Μέσα από συγκεκριμένες ρυθμίσεις φυγοκέντρησης, τα ερυθρά αιμοσφαίρια διαχωρίζονται και απομονώνεται το στρώμα που περιέχει τα βλαστοκύτταρα CD34+ και τα αιμοπετάλια. Μέσα σε λίγη ώρα, το εξατομικευμένο κυτταρικό σκεύασμα είναι έτοιμο. Ο γιατρός το επαναχορηγεί με λεπτές ενέσεις απευθείας στα σημεία που χρειάζονται αναγέννηση, ολοκληρώνοντας την διαδικασία.

Έφοδος της Ασφάλειας στην «υποτιθέμενη κλινική»

Στον στενό δρόμο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, βρέθηκαν αστυνομικοί της Ασφάλειας προκειμένου να επισκεφθούν το ιδιωτικό ιατρείο από το οποίο διακομίσθηκε στο νοσοκομείο ο Γιώργος Μαζωάνης. Το συγκεκριμένο ιατρείο, λειτουργούσε μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, προσφέροντας εξειδικευμένες θεραπείες αντιγήρανσης και πρωτόκολλα αναγεννητικής ιατρικής.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας πέρασαν την είσοδο και αναζήτησαν φακέλους, σκευάσματα και ιατρικά ιστορικά. Στους διαδρόμους επικρατεί σιγή, ενώ τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. επίσης κατέγραψαν σχολαστικά τον ιατρικό εξοπλισμό στον χώρο όπου βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν από τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsbomb.gr, ο τραγουδιστής όταν έφτασε στο νοσοκομείο είχε στο χέρι του φλεβοκαθετήρα ο οποίος τοποθετήθηκε από ιδιώτη ιατρό και ήταν μολυσμένος.

Τα κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατό του – Τι ψάχνουν οι αρχές

Τα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη επιχειρούν να απαντήσουν οι αρχές. Ο τραγουδιστής διακομίσθηκε στις 16:45 στο νοσοκομείο «Ελπίς» από το ιδιωτικό ιατρείο Stem Cell Clinic στο Κολωνάκι χωρίς σφυγμό και αναπνοή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Έτσι οι αρχές μιλούν με γιατρούς του νοσοκομείου αλλά και τους διασώστες που περιέθαλψαν τον Γιώργο Μαζωνάκη προκειμένου να απαντήσουν τα εξής ερωτήματα:

Σε τι κατάσταση ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν έφυγε από το ιδιωτικό ιατρείο; Τι διαπίστωσαν οι γιατροί του Ελπίς όταν τον παρέλαβαν; Τι ενημέρωση είχαν οι διασώστες που τον παρέλαβαν από το ιδιωτικό ιατρείο; Υπάρχει κάτι στην κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή που δεν έχει αναφερθεί ακόμη;

Για τα στοιχεία που συγκεντρώνει η αστυνομία θα ενημερωθεί ο εισαγγελέας, ο οποίος θα αποφασίσει αν θα σχηματιστεί δικογραφία για τον θάνατο του τραγουδιστή και αν θα προχωρήσει σε δεύτερο στάδιο η έρευνα, δηλαδή θα αρχίσουν οι καταθέσεις των εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Τις επόμενες ώρες η ιατροδικαστική

Τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, αναμένεται το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου του και την κατάσταση που βρισκόταν η υγεία του.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς»

Στις 16:45 το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026 διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς» χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου για τον θάνατό του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος»

«Ήταν σε άσχημη κατάσταση»Νωρίτερα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τόνισε ότι «δυστυχώς, πριν από 1 ώρα διεκομίσθη στο “Ελπίς” ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, μάλλον καρδιακή ανακοπή. Με το ΕΚΑΒ, έκαναν προσπάθειες αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν», μιλώντας στο MEGA.

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