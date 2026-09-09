Γιώργος Μαζωνάκης: Ήταν σε ιατρείο με «αντιγηραντικές» και «αναγεννητικές» θεραπείες βλαστοκυττάρων

Σε ιατρείο, στο Κολωνάκι, που προσφέρει μεταξύ άλλων «αντιγηραντικές» και «αναγεννητικές» θεραπείες, φέρεται να ήταν πριν μεταφερθεί εσπευσμένα στο ΕΛΠΙΣ όπου και κατέληξε -έχοντας στο χέρι έναν φλεβοκαθετήρα -ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το συγκεκριμένο ιατρείο φαίνεται να ειδικεύεται στην αναγεννητική ιατρική και τις προηγμένες κυτταρικές θεραπείες.

Στο συγκεκριμένο ιατρείο εφαρμόζονται πρωτόκολλα που συνδυάζουν την κλασική ιατρική με συμπληρωματικές, εξατομικευμένες παρεμβάσεις, εστιάζοντας στην αξιοποίηση των φυσικών δυνάμεων αυτοΐασης του ίδιου του ασθενούς. Κεντρικός πυλώνας αυτών των υπηρεσιών είναι η χρήση αυτόλογων βλαστοκυττάρων CD34+, κυττάρων δηλαδή που λαμβάνονται από τον ίδιο τον οργανισμό και επαναχορηγούνται σε αυτόν.

Για τη συλλογή τους αξιοποιείται εξειδικευμένος τεχνολογικός εξοπλισμός, που αναλαμβάνει να διαχωρίσει και να απομονώσει τα μονοπύρηνα κύτταρα, μαζί με συμπυκνωμένους αυξητικούς παράγοντες, απευθείας από το περιφερικό αίμα ή τον μυελό των οστών. Τα κύτταρα CD34+ θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικά στη βιολογία, καθώς αποτελούν αιμοποιητικά και ενδοθηλιακά προγονικά κύτταρα. Η βασική τους αποστολή είναι να διεγείρουν την αγγειογένεση, δημιουργώντας νέα μικροσκοπικά αιμοφόρα αγγεία στους ιστούς όπου τοποθετούνται. Έτσι, αποκαθίσταται η οξυγόνωση και η ροή θρεπτικών συστατικών σε περιοχές που έχουν υποστεί φθορά, εκκινώντας βαθιά κυτταρική αναδόμηση.

Το «μέτωπο» της αντιγήρανσης και της ιστικής ανάπλασης

Ένα από τα πιο περιζήτητα πεδία εφαρμογής αυτών των θεραπειών αφορά την αντιγήρανση και τη συνολική αναζωογόνηση. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αισθητικές επεμβάσεις που συχνά περιορίζονται στο «γέμισμα» των ρυτίδων με συνθετικά υλικά, η αναγεννητική προσέγγιση στοχεύει στην αποκατάσταση της βιολογικής λειτουργίας των κυττάρων.

Στο δέρμα, η έγχυση των αυτόλογων κυττάρων και των αυξητικών παραγόντων διεγείρει τους ινοβλάστες, πολλαπλασιάζοντας τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης. Το αποτέλεσμα είναι η ουσιαστική βελτίωση της πυκνότητας του δέρματος και η ανάκτηση της ελαστικότητας, τόσο στο πρόσωπο όσο και στον λαιμό ή τα χέρια. Επιπρόσθετα, η μέθοδος χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης και της αλωπεκίας. Η ενίσχυση της μικροκυκλοφορίας γύρω από τους θύλακες των τριχών ενεργοποιεί εκ νέου τη ρίζα της τρίχας, προσφέροντας πύκνωση με απολύτως φυσικό τρόπο.

Η αναγεννητική δράση δεν αφορά όμως μόνον την εξωτερική εμφάνιση. Το ίδιο βιολογικό υλικό εφαρμόζεται σε ορθοπαιδικά περιστατικά, όπως σε εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων, στην οστεοαρθρίτιδα γόνατος και σε χρόνιες τενοντίτιδες, περιορίζοντας τη φλεγμονή και υποστηρίζοντας την αναδόμηση των χόνδρων.

Η διαφορά από την κλασική πλασμαφαίρεση

Αρκετές φορές οι διαδικασίες αυτές συγχέονται με την πλασμαφαίρεση, όμως η διαφορά τους είναι σημαντική. Η κλασική πλασμαφαίρεση αποτελεί μια αυστηρή, νοσοκομειακού τύπου θεραπεία, η οποία εφαρμόζεται κυρίως σε σοβαρά αυτοάνοσα νοσήματα ή οξείες δηλητηριάσεις. Σε εκείνη την περίπτωση, το πλάσμα του ασθενούς αφαιρείται για να πεταχτούν τα παθογόνα αντισώματα ή οι τοξίνες και αντικαθίσταται από διαλύματα ή ξένο πλάσμα.

Στην τεχνολογία που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ιατρείο, η διαδικασία δεν αποσκοπεί στην απόρριψη αλλά στην υπερσυμπύκνωση. Πρόκειται για μια μορφή εξελιγμένης κυτταραφαίρεσης ή εξαιρετικά πυκνού PRP (πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια). Δεν αφαιρείται τίποτα από τον οργανισμό. Αντιθέτως, απομονώνονται τα πιο δυναμικά κύτταρα του αίματος, συμπυκνώνονται σε ελάχιστα χιλιοστόλιτρα και επιστρέφουν αμέσως στο σώμα ως ισχυρός βιολογικός παράγοντας επούλωσης.

Πώς γίνεται η θεραπεία στην πράξη

Η εφαρμογή πραγματοποιείται συνήθως σε μία μόνο επίσκεψη. Αρχικά λαμβάνεται μικρή ποσότητα αίματος από το χέρι του ασθενούς, ακριβώς όπως σε έναν απλό εργαστηριακό έλεγχο.

Στη συνέχεια, το αίμα τοποθετείται στο κλειστό κύκλωμα της συσκευής διαχωρισμού. Μέσα από συγκεκριμένες ρυθμίσεις φυγοκέντρησης, τα ερυθρά αιμοσφαίρια διαχωρίζονται και απομονώνεται το στρώμα που περιέχει τα βλαστοκύτταρα CD34+ και τα αιμοπετάλια. Μέσα σε λίγη ώρα, το εξατομικευμένο κυτταρικό σκεύασμα είναι έτοιμο. Ο γιατρός το επαναχορηγεί με λεπτές ενέσεις απευθείας στα σημεία που χρειάζονται αναγέννηση, ολοκληρώνοντας την διαδικασία.

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