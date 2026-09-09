Θρίλερ με τον ξαφνικό θάνατο Μαζωνάκη: Έφτασε στο «Ελπίς» νεκρός

Snapshot Ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε νεκρός στο νοσοκομείο «Ελπίς» με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι γιατροί προσπάθησαν ανεπιτυχώς να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Όταν έφτασε στο νοσοκομείο, είχε στο χέρι φλεβοκαθετήρα που είχε τοποθετηθεί από ιδιώτη γιατρό. Snapshot powered by AI

Κατά πληροφορίες ο τραγουδιστής, Γιώργος Μαζωνάκης όταν έφτασε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς» ήταν ήδη νεκρός και οι γιατροί του νοσοκομείου παρά τις επίμονες προσπάθειες δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες όταν έφτασε στο Ελπίς είχε στο χέρι έναν φλεβοκαθετήρα, ο οποίος σύμφωνα με ιατρικές πηγές είχε τοποθετηθεί από ιδιώτη γιατρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν τον παραλάβει το ΕΚΑΒ ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί σε ιατρείο παθολόγου στο Κολωνάκι όπου έγινε ΚΑΡΠΑ και προσπάθεια ανάνηψης.

Αμέσως μετά έφτασε μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο και οι διασώστες συνέχισαν την προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης μέσα στο ασθενοφόρο. Στη συνέχεια κατά πληροφορίες ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης χωρίς επιτυχία.