Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς» για τον θάνατό του- Χωρίς αναπνοή και σφυγμό

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» στις 16:45 χωρίς αυτόματη αναπνοή και σφυγμό.

Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς επιτυχή έκβαση.

Η επίσημη ώρα θανάτου ορίστηκε στις 17:40 της 9ης Σεπτεμβρίου 2026.

Το νοσοκομείο εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος. Snapshot powered by AI

Στις 16:45 το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026 διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς» χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου για τον θάνατό του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος»

«Ήταν σε άσχημη κατάσταση»

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τόνισε ότι «δυστυχώς, πριν από 1 ώρα διεκομίσθη στο “Ελπίς” ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, μάλλον καρδιακή ανακοπή. Με το ΕΚΑΒ, έκαναν προσπάθειες αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν», μιλώντας στο MEGA.

«Από ό,τι μου είπαν, διεκομίσθη από ιδιωτικό ιατρείο, στο οποίο πήγε να ζητήσει βοήθεια. Ο γιατρός εκεί διέγνωσε τη σοβαρότητα της κατάστασης και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι και είναι νεκρός», προσέθεσε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, σημειώνοντας ότι το «Ελπίς» εφημερεύει σήμερα.

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