Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς» για τον θάνατό του- Χωρίς αναπνοή και σφυγμό

«Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση»

Μίλτος Τσεκούρας

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς» για τον θάνατό του- Χωρίς αναπνοή και σφυγμό
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» στις 16:45 χωρίς αυτόματη αναπνοή και σφυγμό.
  • Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς επιτυχή έκβαση.
  • Η επίσημη ώρα θανάτου ορίστηκε στις 17:40 της 9ης Σεπτεμβρίου 2026.
  • Το νοσοκομείο εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.
Snapshot powered by AI

Στις 16:45 το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026 διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς» χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου για τον θάνατό του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος»

«Ήταν σε άσχημη κατάσταση»

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τόνισε ότι «δυστυχώς, πριν από 1 ώρα διεκομίσθη στο “Ελπίς” ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, μάλλον καρδιακή ανακοπή. Με το ΕΚΑΒ, έκαναν προσπάθειες αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν», μιλώντας στο MEGA.

«Από ό,τι μου είπαν, διεκομίσθη από ιδιωτικό ιατρείο, στο οποίο πήγε να ζητήσει βοήθεια. Ο γιατρός εκεί διέγνωσε τη σοβαρότητα της κατάστασης και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι και είναι νεκρός», προσέθεσε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, σημειώνοντας ότι το «Ελπίς» εφημερεύει σήμερα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:15ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η Αστυνομία δεν βρήκε τον γιατρό στο ιατρείο – Τις επόμενες ώρες η ιατροδικαστική

20:12LIFESTYLE

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: «Το “σ’ αγαπώ” πρόλαβα να του το πω - Το “ευχαριστώ”, όχι» λέει η κόρη του

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης: Έφοδος της ασφάλειας στο ιατρείο που ήταν πριν μεταφερθεί στο ΕΛΠΙΣ

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Η τελευταία συνέντευξη του Γιώργου Μαζωνάκη: Τι είχε πει για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης: Πριν μεταφερθεί στο «Ελπίς» ήταν σε ιατρείο στο Κολωνάκι με «αντιγηραντικές» και «αναγεννητικές» θεραπείες με βλαστοκύτταρα

19:51ANNOUNCEMENTS

Το Βεάκειο Θέατρο καινοτομεί: Δωρεάν μεταφορά των θεατών για όλες τις εκδηλώσεις

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης αύξησε τον μισθό του κατά 64% - 7 φορές υψηλότερος από του Τραμπ

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Μαζωνάκης: «Ο Γιώργος είχε κάτι που δεν διδάσκεται και δεν κατασκευάζεται» - Ο αποχαιρετισμός του Φοίβου

19:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Πριν από μερικά χρόνια δεν είχαμε παρουσία στο διάστημα, τώρα έχουμε σε τροχιά 18 δορυφόρους

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Δύο νεκροί μετά από έκρηξη σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η αδελφή του, Μαρία, στο νοσοκομείο - ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

19:14LIFESTYLE

Τα αναφιλητά της Πενέλοπε Κρουζ στο 15λεπτο αποθεωτικό χειροκρότημα στη Βενετία

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Μαζωνάκης: «Ο Γιώργος είχε πάρα πολλές φοβίες – Τα τελευταία 30 χρόνια δεν ήταν καλά», λέει ο Νίκος Μουρατίδης

18:54ΕΛΛΑΔΑ

«Ανήκεις σε εσένα τώρα – Βγες να μας πεις ότι είναι ψέματα»: Το σπαρακτικό «αντίο» του κόσμου στον Γιώργο Μαζωνάκη

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς» για τον θάνατό του- Χωρίς αναπνοή και σφυγμό

18:50LIFESTYLE

Από το «Gucci φόρεμα» στο «θέλω να γυρίσω» και το «παλιόπαιδο»: Τα σπουδαία τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη που άφησαν εποχή

18:43ΕΛΛΑΔΑ

«Ανείπωτη θλίψη»: Το συγκινητικό μήνυμα του Χάρη Δούκα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι τελευταίες φωτογραφίες και αναρτήσεις του πριν από τον θάνατό του

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Πράκτορας της Εθνικής Φρουράς κατήγγειλε σε βίντεο διαφθορά - Βρέθηκε διαμελισμένος σε χαντάκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Μαζωνάκης: «Ήταν σε άσχημη κατάσταση – Πήγε να ζητήσει βοήθεια σε ιατρείο» λέει ο Γιαννάκος

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η αδελφή του, Μαρία, στο νοσοκομείο - ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Μαζωνάκης: «Ο Γιώργος είχε πάρα πολλές φοβίες – Τα τελευταία 30 χρόνια δεν ήταν καλά», λέει ο Νίκος Μουρατίδης

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης: Πριν μεταφερθεί στο «Ελπίς» ήταν σε ιατρείο στο Κολωνάκι με «αντιγηραντικές» και «αναγεννητικές» θεραπείες με βλαστοκύτταρα

12:22ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ξαφνικά ο Γιώργος Μαζωνάκης σε ηλικία 54 ετών

18:54ΕΛΛΑΔΑ

«Ανήκεις σε εσένα τώρα – Βγες να μας πεις ότι είναι ψέματα»: Το σπαρακτικό «αντίο» του κόσμου στον Γιώργο Μαζωνάκη

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς» για τον θάνατό του- Χωρίς αναπνοή και σφυγμό

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης: Έφοδος της ασφάλειας στο ιατρείο που ήταν πριν μεταφερθεί στο ΕΛΠΙΣ

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι τελευταίες φωτογραφίες και αναρτήσεις του πριν από τον θάνατό του

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τον ξαφνικό θάνατο Μαζωνάκη: Έφτασε στο «Ελπίς» νεκρός

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Μαζωνάκης: «Ο Γιώργος είχε κάτι που δεν διδάσκεται και δεν κατασκευάζεται» - Ο αποχαιρετισμός του Φοίβου

11:30LIFESTYLE

Τηλεθέαση - πρωινή ζώνη: Ποιοι ξεχώρισαν, ποιοι δυσκολεύτηκαν

18:24LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το παιδί της νύχτας με τα 1000 πρόσωπα από τη Νίκαια που κατέκτησε τις πίστες - Από τα φώτα της δόξας στο «Δρομοκαΐτειο» και «Όσο ζω… Μαζώ»

17:27WHAT THE FACT

To «smartphone» σε πίνακα σχεδόν ενός αιώνα πυροδοτεί άγριες θεωρίες ταξιδιού στο χρόνο

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Αναγκαστική προσθαλάσσωση για αεροσκάφος με πιλότο Ευρωπαίο αξιωματούχο: Είχε απογειωθεί από Γεωργία

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Η πρόταση γάμου κατέληξε στην... ΜΕΘ - Του είπε «όχι» και εκείνος έπεσε στη θάλασσα

12:27LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη των μεσημεριανών στούντιο - ΣΚΑΪ ή ΕΡΤ βλέπει το κοινό;

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: «Δεν είδαμε, δεν ακούσαμε» - Σιγή ιχθύος για τα ανθελληνικά συνθήματα σε πανηγύρι στη Μελίτη

15:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ζημιά €40 εκατ. για το Δημόσιο από απάτη-μαμούθ - Ελέγχονται 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ