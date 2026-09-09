Πέθανε ξαφνικά ο Γιώργος Μαζωνάκης σε ηλικία 54 ετών

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 54 ετών και δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψή του μετά την άφιξή του στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Πριν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο Μαζωνάκης είχε υποβληθεί σε ΚΑΡΠΑ σε ιατρείο παθολόγου στο Κολωνάκι και οι διασώστες συνέχισαν την προσπάθεια ανάνηψης κατά τη μεταφορά του.

Η δισκογραφία του περιλαμβάνει επιτυχημένα άλμπουμ και singles από το 1993, όπως τα “Μεσάνυχτα και κάτι”, “Με τα μάτια να το λες” και “Μου λείπεις”, με πολλές συνεργασίες με γνωστούς καλλιτέχνες.

Το τραγούδι του «Μου λείπεις» γνώρισε επιτυχία και στην Ιταλία, ενώ συμμετείχε και σε μουσική ταινίας το 2002 με τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη. Snapshot powered by AI

Σοκ προκάλεσε στο πανελλήνιο η είδηση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο γνωστός τραγουδιστής, όταν έφτασε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς», ήταν ήδη νεκρός και οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Κατά τις ίδιες πηγές, όταν έφτασε στο Ελπίς είχε στο χέρι έναν φλεβοκαθετήρα, ο οποίος είχε τοποθετηθεί από ιδιώτη γιατρό. Πριν τον παραλάβει το ΕΚΑΒ ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί σε ιατρείο παθολόγου στο Κολωνάκι όπου έγινε ΚΑΡΠΑ και προσπάθεια ανάνηψης.

Αμέσως μετά έφτασε μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο και οι διασώστες συνέχισαν την προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης μέσα στο ασθενοφόρο. Στη συνέχεια κατά πληροφορίες ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης χωρίς επιτυχία.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νίκαια του Πειραιά, αλλά κατάγεται από τη Σητεία της Κρήτης.

Μεγάλωσε ακούγοντας κλασικά λαϊκά τραγούδια από φωνές σαν του Στράτου Διονυσίου, του Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλλας, της Χάρις Αλεξίου αλλά και πολύ ξένο ροκ. Πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 15 χρόνων, συνειδητοποίησε ότι εκείνο που πραγματικά ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής.

Για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, εκεί όπου το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψε η Universal Music (τότε Polygram). Ο Γιώργος Μαζωνάκης με το ιδιαίτερο ταμπεραμέντο του, τη ξεχωριστή ερμηνεία του και τις πρωτοποριακές απόψεις του, άλλαξε τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης, με τις ιδιαίτερα πετυχημένες εμφανίσεις του σε γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας.

Παράλληλα, είχε πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο, την Γερμανία, την Αυστραλία, αλλά και σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, όπως: Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Ατλάντικ Σίτυ και Σικάγο. Επίσης ένα best με μεγάλες επιτυχίες του κυκλοφόρησε στην Ιταλία με αφορμή την επιτυχία που έκανε εκεί το τραγούδι «Μου λείπεις» σε διαφημιστικό αυτοκινήτου.

Το 2002, τραγούδησε δύο τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη στο soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», τα «Καμικάζι» και «Ξημερώνει πάλι».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν γνωστός για την πορεία αλλαγών στο στυλ και στο ρεπερτόριο.

Ο πρώτος δίσκος του Γιώργου Μαζωνάκη κυκλοφόρησε το 1993, το “Μεσάνυχτα και κάτι”. Την επόμενη χρονιά το άλμπουμ “Με τα μάτια να το λες” που τον έστειλε στην κορυφή των charts με τις επιτυχίες “3 το πρωί”, “Ανήκω σε μένα” και “Μη μου ζητάς”. Το 1996 βγήκε το single “Μου λείπεις”, το οποίο έγινε χρυσό. Ακολούθησαν πολλά cd singles και albums, όπως το “Παιδί της Νύχτας” το 1997 που έγινε πλατινένιο, το single “Θέλω να γυρίσω” σε στίχους Νίκου Βουρλιώτη κ.ά.

Οι συνεργασίες του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν πολλές και ιδιαίτερα σημαντικές. Είχε εμφανιστεί με τον Σταμάτη Γονίδη, τους Goin' Through, τον Νότη Σφακιανάκη, αλλά και τη Μαίρη Λίντα, η οποία τραγούδησε για το album του “Μπροστά σ’ ένα Μικρόφωνο” το τραγούδι “Δεν θέλω πια να ξαναρθείς”.

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