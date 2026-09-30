Intracom: Πώς η συγχώνευση Ευρώπη Holdings - CrediaBank επηρέασε τα οικονομικά αποτελέσματα 6μήνου

Snapshot Η συγχώνευση της Ευρώπη Holdings με την CrediaBank προκάλεσε έκτακτες επιβαρύνσεις που οδήγησαν σε καθαρές ζημίες 8 εκατ. ευρώ για την Intracom στο εξάμηνο.

Η Intracom θα αποκτήσει ποσοστό 3,76% στην CrediaBank μετά τη συγχώνευση και αναμένει επιστροφή κεφαλαίου 17,8 εκατ. ευρώ πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Intracom ανήλθαν σε 7,1 εκατ. ευρώ, με προσαρμοσμένα κέρδη 8,6 εκατ. ευρώ, στηριζόμενα κυρίως σε κέρδη αποτίμησης 17,1 εκατ. ευρώ από το μετοχικό χαρτοφυλάκιο.

Η Intracom επεκτείνει τις επενδύσεις της στα ακίνητα με έργο προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό και συμμετοχή σε μεγάλα τουριστικά και αναπτυξιακά έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης εξαρτάται από εγκρίσεις γενικών συνελεύσεων, αρμόδιων αρχών και απαιτούμενες άδειες, με αναμενόμενη θετική επίδραση στην υπεραξία και τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα. Snapshot powered by AI

Η προετοιμασία της συγχώνευσης έχει ήδη αλλάξει την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων με τον όμιλο της Ευρώπη Holdings να κατατάσσεται στις διακοπείσες δραστηριότητες της Intracom.

Η απόσταση μεταξύ των δημοσιευμένων καθαρών ζημιών 8 εκατ. ευρώ και των προσαρμοσμένων κερδών 8,6 εκατ. ευρώ ανέρχεται σε 16,6 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα αυτή όμως αναμένεται να αντιστραφεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως αναφέρει η διοίκηση καθώς θα αποτυπωθεί η υπεραξία από τη συμμετοχή στην Ευρώπη Holdings με την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Το ύψος της υπεραξίας δεν προσδιορίζεται στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ενώ η αναγνώρισή της εξαρτάται από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Πάντως μετά την απορρόφηση της Ευρώπη Holdings από την CrediaBank, η Intracom προβλέπεται να αποκτήσει ποσοστό 3,76% στην τράπεζα, ενώ πριν από τη συγχώνευση αναμένει επιστροφή κεφαλαίου 17,8 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα βάσει της σχέσης ανταλλαγής, η Intracom θα λάβει 82.921.311 νέες μετοχές της CrediaBank, που αντιστοιχούν σε συμμετοχή 3,76%. Προηγουμένως, η Ευρώπη Holdings προβλέπεται να επιστρέψει κεφάλαιο 0,31 ευρώ ανά μετοχή, με το ποσό που αναλογεί στην Intracom να ανέρχεται σε 17,8 εκατ. ευρώ.

Για την Ευρώπη Holdings, τα έσοδα του εξαμήνου διαμορφώθηκαν σε 21,1 εκατ. ευρώ. Οι δημοσιευμένες προ φόρων ζημίες ανήλθαν σε 10,3 εκατ. ευρώ και τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων κέρδη, εξαιρουμένων των έκτακτων επιβαρύνσεων, σε 6,3 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα ίδια κεφάλαια έφθασαν τα 192,4 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία συγχώνευσης ξεκίνησε τον Μάιο του 2026 και τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιριών έχουν εγκρίνει το σχέδιο σύμβασης. Η ολοκλήρωση προϋποθέτει τις εγκρίσεις των γενικών συνελεύσεων, των αρμόδιων αρχών και τις απαιτούμενες άδειες.

Καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Τα καθαρά κέρδη από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν για την Intracom σε 7,1 εκατ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο συνολικό αποτέλεσμα, μετά την εξαίρεση των συγκεκριμένων επιβαρύνσεων, διαμορφώθηκε σε κέρδη 8,6 εκατ. ευρώ.

Καθοριστική για την επίδοση του εξαμήνου ήταν η συνεισφορά του μετοχικού χαρτοφυλακίου, με κέρδη αποτίμησης 17,1 εκατ. ευρώ. Στη μητρική, τα καθαρά κέρδη έφθασαν τα 10,2 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη τα 14 εκατ. ευρώ. Τα διαθέσιμα μαζί με τα αποτιμώμενα χρηματοοικονομικά στοιχεία ανήλθαν σε 280,8 εκατ. ευρώ, με μηδενικό τραπεζικό δανεισμό σε εταιρικό επίπεδο.

Η επίδραση των έκτακτων επιβαρύνσεων

Με βάση τα δημοσιευμένα μεγέθη, τα ίδια κεφάλαια αντιστοιχούν περίπου στο 73,8% του ενεργητικού. Ο αναφερόμενος τραπεζικός δανεισμός των 9,5 εκατ. ευρώ ισούται με περίπου το 2,2% των ιδίων κεφαλαίων.

Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου στηρίζει τα κέρδη

Στη διάρκεια του εξαμήνου, η μητρική αύξησε τις τοποθετήσεις της σε εισηγμένες μετοχές. Το κέρδος των 17,1 εκατ. ευρώ από το χαρτοφυλάκιο υπερβαίνει τα τελικά προ φόρων κέρδη της εταιρίας, αναδεικνύοντας τη βαρύτητα των επενδυτικών αποδόσεων στη διαμόρφωση του αποτελέσματος.

Η σύνθεση αυτή συνδέει την κερδοφορία με την πορεία των χρηματιστηριακών αποτιμήσεων και δημιουργεί έκθεση στις διακυμάνσεις της αγοράς. Παράλληλα, το ποσό των 280,8 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει τόσο διαθέσιμα όσο και αποτιμώμενα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενώ η ανακοίνωση δεν παραθέτει χωριστά το ύψος των μετρητών.

Παράλληλα, η εταιρεία επεκτείνει τις τοποθετήσεις της στα ακίνητα, με νέο έργο συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό, σε συνεργασία με την Ten Brinke.

Ελληνικό, VORIA και Βούλα

Στα ακίνητα, η νέα συνεργασία με την Ten Brinke αφορά την αγορά δύο οικοπέδων εντός του Ελληνικού και την ανάπτυξη οριζόντιων ιδιοκτησιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ, χωρίς η ανακοίνωση να εξειδικεύει τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Intracom.

Μέσω της Intracom Ventures, ο όμιλος συμμετέχει επίσης στο VORIA, το συγκρότημα πολλαπλών χρήσεων και καζίνο στο Μαρούσι, με συνολικό ύψος επένδυσης 380 εκατ. ευρώ και εκτιμώμενη έναρξη τον Μάιο του 2028.

Στη Β΄ Πλαζ Βούλας, η Intracom Ventures κατέχει το 33% της Athens Beach Club, η οποία υλοποιεί επένδυση άνω των 15 εκατ. ευρώ. Το έργο έχει εξασφαλίσει συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2027.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Σωκράτης Κόκκαλης συνέδεσε τις κινήσεις αυτές με τη στρατηγική διατήρησης ενός ευέλικτου χαρτοφυλακίου συμμετοχών για τη δημιουργία υπεραξιών, επισημαίνοντας την εξέλιξη της τραπεζικής συναλλαγής και την ωρίμανση των επενδύσεων στα ακίνητα.

Τουριστικές αναπτύξεις και επενδύσεις στο εξωτερικό

Στα Κουφονήσια, η Koufonisia Hotel & Resort, ιδιοκτήτρια ξενοδοχείου 56 δωματίων και οικοπέδων εντός οικισμού, προχωρεί σε νέο επενδυτικό σχέδιο. Έχει ολοκληρώσει τις αγορές οικοπέδων για κατασκευή βιλών προς πώληση και έχει λάβει άδειες για κατοικίες και παραλιακό ξενοδοχείο. Οι άδειες ανακατασκευής και επέκτασης της υφιστάμενης μονάδας αναμένονται έως τις 15 Οκτωβρίου 2026. Το έργο έχει εξασφαλίσει συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και ο δανεισμός της εταιρίας ανέρχεται σε 9,5 εκατ. ευρώ.

Στη Μύκονο, η Banner Estate έχει ολοκληρώσει τον σχεδιασμό ξενοδοχειακής μονάδας τριών αστέρων, 125 δωματίων, στην Άνω Μερά. Στόχος είναι η μίσθωσή της για τη στέγαση εργαζομένων στο νησί, με την αδειοδοτική διαδικασία να βρίσκεται προς ολοκλήρωση.

Παράλληλα, η Intracom συμμετέχει κατά 50%, μέσω θυγατρικών, στην κυπριακή Intracom Real Estate Investment, με συνεταίρο την Green Hydepark Investment, εταιρία που ελέγχει ο Γ. Μουνδρέας. Η κοινή εταιρία συμμετέχει στο European Properties Investment Fund του Λουξεμβούργου, το οποίο έχει ήδη πραγματοποιήσει επενδύσεις 23 εκατ. ευρώ σε Ελλάδα και Ιταλία.