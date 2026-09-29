Θεσσαλονίκη: Κατηγόρησαν οικιακή βοηθό για κλοπή 50.000 ευρώ - Βρέθηκαν μέσα στο σπίτι

Snapshot Η 51χρονη ιδιοκτήτρια κατήγγειλε την 28χρονη οικιακή βοηθό για κλοπή 50.000 ευρώ και δύο χρυσών λιρών από το σπίτι της στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα χρήματα και οι λίρες δεν βρέθηκαν στην κατοικία της 28χρονης, αλλά εντοπίστηκαν τελικά μέσα στο σπίτι της 51χρονης.

Η 28χρονη συνελήφθη, αλλά η καταγγελία σε βάρος της αποσύρθηκε μετά τον εντοπισμό των χρημάτων και των λιρών.

Η ποινική μεταχείριση της υπόθεσης επαναξιολογείται καθώς εξετάζονται εκ νέου τα πραγματικά περιστατικά της καταγγελίας.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται και οι λεπτομέρειες της υπόθεσης αναμένεται να διευκρινιστούν μέσω της δικαστικής διαδικασίας. Snapshot powered by AI

Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση της καταγγελλόμενης κλοπής 50.000 ευρώ και δύο χρυσών λιρών από κατοικία στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 51χρονη ιδιοκτήτρια της κατοικίας είχε καταγγείλει στην Αστυνομία την 28χρονη οικιακή βοηθό, με καταγωγή από τη Γεωργία, υποστηρίζοντας ότι είχε αφαιρέσει το μεγάλο χρηματικό ποσό και τις δύο χρυσές λίρες.

Τελικά τα χρήματα και οι λίρες φέρεται να βρίσκονταν κρυμμένα στον καναπέ του σπιτιού.

Η 28χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ πραγματοποιήθηκε έρευνα και στην κατοικία της, παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής Αρχής. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν εντοπίστηκε κάποιο από τα αντικείμενα ή το χρηματικό ποσό που είχαν καταγγελθεί ως κλεμμένα.

Εντοπίστηκαν τελικά μέσα στο σπίτι

Η εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα ήρθε στη συνέχεια, καθώς τα 50.000 ευρώ και οι δύο χρυσές λίρες εντοπίστηκαν τελικά μέσα στην κατοικία της 51χρονης.

Μετά τον εντοπισμό τους, η καταγγελία σε βάρος της 28χρονης φέρεται να αποσύρθηκε.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ τα ακριβή περιστατικά της υπόθεσης αναμένεται να αποσαφηνιστούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

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