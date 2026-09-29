Τζέικομπ Ελόρντι και Κένταλ Τζένερ μαζί στο Παρίσι - Η κοινή εμφάνιση που έκλεψε την παράσταση

Snapshot Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Κένταλ Τζένερ εμφανίστηκαν στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας, προσελκύοντας μεγάλο ενδιαφέρον.

Η Κένταλ Τζένερ έκλεισε το show της Bottega Veneta στο Μιλάνο, όπου ο Τζέικομπ Ελόρντι την φωτογράφιζε από την πρώτη σειρά.

Ο Ελόρντι είναι πρεσβευτής της Bottega Veneta από το 2024 και η παρουσία του στο show υπογράμμισε τη σχέση του με τον οίκο και τη στήριξή του στην Τζένερ.

Οι κοινές τους εμφανίσεις από το Μιλάνο μέχρι το Παρίσι έχουν τραβήξει την προσοχή των fashion insiders και των φωτογράφων. Snapshot powered by AI

Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Κένταλ Τζένερ βρέθηκαν μαζί στο Παρίσι, κλέβοντας τις εντυπώσεις κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας.

Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν να απολαμβάνουν μια βραδινή έξοδο στη γαλλική πρωτεύουσα, λίγες μόλις ημέρες μετά την κοινή τους παρουσία στο Μιλάνο για το fashion show Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 του οίκου Bottega Veneta.

Στην παρουσίαση της ιταλικής φίρμας, η Κένταλ Τζένερ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς ήταν εκείνη που έκλεισε το show, ενώ ο Τζέικομπ Ελόρντι παρακολουθούσε από την πρώτη σειρά.

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Μάλιστα, ο ηθοποιός απαθανατίστηκε να φωτογραφίζει το μοντέλο με αναλογική φωτογραφική μηχανή, σε ένα στιγμιότυπο που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Η παρουσία του Ελόρντι στο show είχε, πάντως, και ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο. Ο ηθοποιός είναι πρεσβευτής της Bottega Veneta από το 2024 και έτσι η εμφάνισή του στην παρουσίαση της νέας συλλογής της Louise Trotter συνέδεσε τόσο τη σχέση του με τον οίκο όσο και τη στήριξή του στην Κένταλ Τζένερ.

Από το Μιλάνο μέχρι το Παρίσι, οι διαδοχικές κοινές εμφανίσεις τους έχουν ήδη τραβήξει την προσοχή των fashion insiders και των φωτογράφων, με τους δύο stars να βρίσκονται στο επίκεντρο μιας από τις πιο λαμπερές εβδομάδες της ευρωπαϊκής μόδας.

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