Ρωσία: Έξι νεκροί από συντριβή ρωσικού βομβαρδιστικού αεροσκάφους στη ρωσική Άπω Ανατολή
«Το αεροσκάφος συνετρίβη σε μια ακατοίκητη περιοχή» όπως μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων
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- Ένα ρωσικό βομβαρδιστικό Tu-95 συνετρίβη στην περιοχή Αμούρ της ρωσικής Άπω Ανατολής κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.
- Από τη συντριβή σκοτώθηκαν έξι μέλη του πληρώματος.
- Ένα ακόμα μέλος του πληρώματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε ιατρικό κέντρο.
- Η συντριβή συνέβη σε ακατοίκητη και απομονωμένη περιοχή.
Ένα ρωσικό βομβαρδιστικό τύπου Tu-95 συνετρίβη σε μια απομονωμένη περιοχή της ρωσικής Άπω Ανατολής κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι μέλη του πληρώματος, όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές.
Το αεροσκάφος συνετρίβη όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax στην περιοχή Αμούρ στη ρωσική άπω Ανατολή.
«Το αεροσκάφος συνετρίβη σε μια ακατοίκητη περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έξι μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένα άλλο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε ιατρικό κέντρο», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.
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