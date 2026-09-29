Ρωσία: Έξι νεκροί από συντριβή ρωσικού βομβαρδιστικού αεροσκάφους στη ρωσική Άπω Ανατολή

Snapshot Ένα ρωσικό βομβαρδιστικό Tu-95 συνετρίβη στην περιοχή Αμούρ της ρωσικής Άπω Ανατολής κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

Από τη συντριβή σκοτώθηκαν έξι μέλη του πληρώματος.

Ένα ακόμα μέλος του πληρώματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε ιατρικό κέντρο.

Η συντριβή συνέβη σε ακατοίκητη και απομονωμένη περιοχή. Snapshot powered by AI

Ένα ρωσικό βομβαρδιστικό τύπου Tu-95 συνετρίβη σε μια απομονωμένη περιοχή της ρωσικής Άπω Ανατολής κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι μέλη του πληρώματος, όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές.

Το αεροσκάφος συνετρίβη όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax στην περιοχή Αμούρ στη ρωσική άπω Ανατολή.

Moment of the crash of a Russian military aircraft in the Amur region. Based on the aircraft model and the sound of the crash, it is preliminarily identified as a Tu-95???, not a Tu-154. Reports indicate that 6 people died. 1x300 (likely referring to a specific type of equipment or ammunition). — Exilenova+ (@Exilenova_plus) September 29, 2026

«Το αεροσκάφος συνετρίβη σε μια ακατοίκητη περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έξι μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένα άλλο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε ιατρικό κέντρο», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

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