Έλλειψη βιταμίνης Β12 χωρίς αναιμία: Τα συμπτώματα που χτυπάνε «καμπανάκι»

Έλλειψη Β12: Γιατί μπορεί να επηρεαστούν τα νεύρα σας χωρίς να υπάρχει αναιμία.

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Έλλειψη βιταμίνης Β12 χωρίς αναιμία: Τα συμπτώματα που χτυπάνε «καμπανάκι»
ΕΥ ΖΗΝ
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Η έλλειψη βιταμίνης Β12 μπορεί να επηρεάσει τα νεύρα σας ακόμη και όταν δεν έχετε αναιμία.

Επομένως, ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα αιμοσφαιρίνης δεν εξηγεί από μόνο του το επίμονο μυρμήγκιασμα, το μούδιασμα ή τα προβλήματα ισορροπίας. Ωστόσο, αυτά τα συμπτώματα δεν αποτελούν κιόλας κάποια «απόδειξη έλλειψης βιταμίνης».

Είναι δυνατόν να έχετε έλλειψη Β12 χωρίς αναιμία;

Ναι. Η βιταμίνη Β12 συμβάλλει στη διατήρηση της υγιούς λειτουργίας των νεύρων και στην παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων, αλλά η έλλειψή της δεν επηρεάζει πάντα και τα δύο με εμφανή τρόπο και, μάλιστα, ταυτόχρονα.

Στην αναιμία το αίμα περιέχει λιγότερη αιμοσφαιρίνη από το φυσιολογικό, μειώνοντας την ικανότητά του να μεταφέρει οξυγόνο. Η έλλειψη Β12 μπορεί να προκαλέσει αναιμία, συχνά με διευρυμένα ερυθρά αιμοσφαίρια, αλλά μπορεί να εμφανιστούν νευρολογικά συμπτώματα χωρίς να διαπιστωθεί κανένα από τα δύο.

Η γενική εξέταση αίματος και η εξέταση για τη Β12 δίνουν απαντήσεις σε διαφορετικά ερωτήματα. Το να σας πουν ότι «δεν έχετε αναιμία» δεν είναι το ίδιο με το να αποκλειστεί η πιθανότητα έλλειψης Β12.

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Ποια νευρολογικά συμπτώματα χρήζουν διερεύνησης;

Οι επίμονες ή επαναλαμβανόμενες μεταβολές στην αίσθηση, την κίνηση ή τη σκέψη απαιτούν αξιολόγηση. Τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν με την έλλειψη Β12 περιλαμβάνουν:

  • Αίσθημα «σαν να σας τρυπούν βελόνες» (μυρμήγκιασμα) ή μούδιασμα, ιδιαίτερα στα χέρια και τα πόδια.
  • Προβλήματα ισορροπίας, συντονισμού και βάδισης.
  • Μυϊκή αδυναμία.
  • Αλλαγές στην μνήμη, τη συγκέντρωση και την αντίληψη.

Αυτά τα συμπτώματα έχουν πολλές πιθανές αιτίες. Το μοτίβο, η εξέλιξη και τα συνοδά σημάδια βοηθούν τον γιατρό να αποφασίσει εάν ενδείκνυται η εξέταση για τη Β12, άλλες εξετάσεις ή μια νευρολογική αξιολόγηση.

Προγραμματίστε ιατρικό ραντεβού αντί να αντιμετωπίζετε επανειλημμένα ανεξήγητα συμπτώματα με συμπληρώματα. Ορισμένες νευρολογικές επιπτώσεις της μη αντιμετώπισης της έλλειψης Β12 μπορεί να γίνουν μόνιμες, επομένως η έγκαιρη αξιολόγηση είναι σημαντική.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αιφνίδια συμπτώματα απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση: η πτώση της γωνίας του στόματος, η αδυναμία και το μούδιασμα στην μία πλευρά του σώματος ή η δυσκολία στην ομιλία μπορεί να υποδηλώνουν εγκεφαλικό επεισόδιο. Αναζητήστε άμεσα επείγουσα ιατρική βοήθεια, ακόμη και αν τα συμπτώματα βελτιωθούν.

Ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο έλλειψης Β12;

Ο κίνδυνος αυξάνεται όταν η πρόσληψη είναι ανεπαρκής ή όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να απορροφήσει σωστά τη βιταμίνη. Στους σχετικούς παράγοντες περιλαμβάνονται:

  • Μια διατροφή χωρίς καλές πηγές βιταμίνης Β12.
  • Παθήσεις του στομάχου ή του εντέρου, όπως η αυτοάνοση γαστρίτιδα και κοιλιοκάκη.
  • Ορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις στο στομάχι ή το έντερο.
  • Μακροχρόνια λήψη κάποιων φαρμάκων, όπως η μετφορμίνη ή φάρμακα που μειώνουν την οξύτητα του στομάχου.

Η κατανάλωση κρέατος δεν αποκλείει το ενδεχόμενο προβλήματος απορρόφησης. Αντίστοιχα, η λήψη κάποιου από αυτά τα φάρμακα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχετε έλλειψη. Συζητήστε το ενδεχόμενο εξετάσεων με τον γιατρό σας όπου κρίνεται σκόπιμο και μην διακόπτετε τη συνταγογραφούμενη θεραπεία με δική σας πρωτοβουλία.

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Πώς ελέγχεται η έλλειψη βιταμίνης Β12;

Η αξιολόγηση συνδυάζει συμπτώματα, ιατρικό ιστορικό και εξετάσεις αίματος. Ο αρχικός έλεγχος συνήθως περιλαμβάνει την μέτρηση της ολικής ή της ενεργού βιταμίνης Β12, καθώς και γενική εξέταση αίματος, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

Εάν το αποτέλεσμα για τη Β12 είναι οριακό και τα συμπτώματα υποδηλώνουν έλλειψη, μπορεί να βοηθήσει μια περαιτέρω εξέταση για την μέτρηση του μεθυλμαλονικού οξέος (MMA). Τα αποτελέσματα απαιτούν κλινική ερμηνεία: για παράδειγμα, προβλήματα στους νεφρούς μπορούν επίσης να αυξήσουν τα επίπεδα του MMA.

Ενημερώστε τον γιατρό σας για τυχόν συμπληρώματα βιταμίνης Β12 που λαμβάνετε, συμπεριλαμβανομένης της δοσολογίας και του χρόνου έναρξης της λήψης τους. Τα συμπληρώματα μπορούν να αυξήσουν τα μετρούμενα επίπεδα Β12 χωρίς απαραίτητα να έχουν θεραπεύσει πλήρως την έλλειψη.

Ιδανικά, τα δείγματα αίματος για τη διάγνωση λαμβάνονται πριν από την έναρξη της θεραπείας αναπλήρωσης. Ωστόσο, ο γιατρός μπορεί να ξεκινήσει τη θεραπεία πριν ληφθούν όλα τα αποτελέσματα, εάν η ύπαρξη νευρολογικών συμπτωμάτων καθιστά επικίνδυνη την καθυστέρηση.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρειάζονται ενέσεις συμπληρώματος όλοι όσοι έχουν έλλειψη Β12;

Όχι. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν δισκία ή ενέσεις, ανάλογα με την αιτία, την ικανότητα απορρόφησης και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων. Ορισμένα μόνιμα προβλήματα απορρόφησης απαιτούν θεραπεία αναπλήρωσης εφ' όρου ζωής. Μια κοινή πολυβιταμίνη δεν αποτελεί αυτόματα επαρκή θεραπεία.

Πόσο γρήγορα αναμένεται βελτίωση των συμπτωμάτων με τη θεραπεία;

Τα συμπτώματα μπορεί να αρχίσουν να βελτιώνονται εντός δύο εβδομάδων, αλλά η διαδικασία αυτή ενδέχεται να διαρκέσει έως και τρεις μήνες. Η πλήρης ανάρρωση μπορεί να απαιτήσει περισσότερο χρόνο. Η εμφάνιση νέων συμπτωμάτων ή η επιδείνωση των υπαρχόντων απαιτεί επαναξιολόγηση, αντί για αναμονή μέχρι τον προγραμματισμένο επανέλεγχο.

Συμπέρασμα

Η απουσία αναιμίας δεν αποκλείει την έλλειψη βιταμίνης Β12. Τα επίμονα νευρολογικά συμπτώματα χρήζουν εξέτασης από γιατρό, με τη Β12 να πρέπει να θεωρείται απλά μία από τις πιθανές αιτίες και όχι η σίγουρη απάντηση.

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