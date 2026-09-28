Κρήτη: Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ηλικιωμένος από κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου

Snapshot Ένας 78χρονος άνδρας νοσηλεύεται στη ΜΕΘ στην Κρήτη με συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου.

Πρόκειται για το πέμπτο εγχώριο κρούσμα του ιού στην Κρήτη.

Ένα ακόμα κρούσμα καταγράφηκε στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα έξι.

Μια 83χρονη γυναίκα, που νοσηλεύτηκε με τον ίδιο ιό στο Ηράκλειο, έχει πάρει εξιτήριο. Snapshot powered by AI

Στη ΜΕΘ νοσοκομείου της Κρήτης νοσηλεύεται ένα 78χρονος άνδρας, ο οποίος παρουσίασε συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, πρόκειται για το πέμπτο εγχώριο κρούσμα στην Κρήτη, μετά τα τέσσερα που διαπιστώθηκαν έως τις αρχές Σεπτεμβρίου ενώ ένα ακόμη κρούσμα (συνολικά 6 έως τώρα) είχαμε και σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

Πρόκειται για μία 83χρονη γυναίκα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οποία νοσηλεύτηκε επίσης στο Ηράκλειο, τις τελευταίες ημέρς και πήρε εξιτήριο.

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