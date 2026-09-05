Αυτά είναι τα συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Αν και το 80% των περιπτώσεων είναι ασυμπτωματικό και το 20% παρουσιάζει ήπια συμπτώματα

Δημήτρης Δρίζος

Αυτά είναι τα συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου που δεν πρέπει να αγνοήσετε
ΥΓΕΙΑ
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  • Η Αττική και η Θεσσαλία είναι οι περιοχές με τη μεγαλύτερη έξαρση του ιού του Δυτικού Νλου, με 290 επιβεβαιωμένα κρούσματα.
  • Από τα κρούσματα, 199 παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές όπως μηνιγγίτιδα και εγκεφαλίτιδα, και καταγράφηκαν πέντε θάνατοι σε ηλικιωμένους με υποκείμενα νοσήματα.
  • Δεν υπάρχει εμβόλιο ή ειδικό αντιϊκό φάρμακο για τον ιό, και η διάγνωση γίνεται μόνο σε νοσοκομεία.
  • Το 80% των περιστατικών είναι ασυμπτωματικό, ενώ το 20% εμφανίζει ήπια συμπτώματα όπως πυρετό, πονοκέφαλο και μυαλγίες.
  • Συμπτώματα που υποδηλώνουν προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως σύγχυση, παράλυση, σπασμοί ή λιποθυμία, απαιτούν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη.
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Η Αττική και η Θεσσαλία βρίσκονται στο επίκεντρο της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, με τα επίσημα κρούσματα να έχουν φτάσει τα 290, αν και ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερος λόγω των ασυμπτωματικών φορέων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι 199 περιστατικά παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές, όπως μηνιγγίτιδα και εγκεφαλίτιδα, ενώ καταγράφηκαν πέντε επιπλέον θάνατοι ατόμων ηλικίας 65 έως 92 ετών με υποκείμενα νοσήματα.

«Τα κουνούπια είναι δυστυχώς διαβιβαστές αρκετών νοσημάτων και όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, όσο έχουμε ηπιότερους χειμώνες, παρατεταμένα καλοκαίρια, τόσο έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα και για τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά και για άλλα νοσήματα να τα έχουμε από τα κουνούπια», ανέφερε η παθολόγος Θεοδώρα Ψαλτοπούλου στο MEGA.

Όπως τόνισε η κα Ψαλτοπούλου, δεν υπάρχει εμβόλιο ή ειδικό αντιϊκό φάρμακο, ούτε self-test, και η διάγνωση γίνεται αποκλειστικά στα νοσοκομεία.

Αν και το 80% των περιπτώσεων είναι ασυμπτωματικό και το 20% παρουσιάζει ήπια συμπτώματα, όπως πυρετό, πονοκέφαλο και μυαλγίες, ο ιός μπορεί να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνος για άτομα άνω των 60 ετών, ανοσοκατεσταλμένους και άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Συμπτώματα όπως η σύγχυση, η παράλυση, οι σπασμοί ή η λιποθυμία σημαίνουν προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος και απαιτούν την άμεση μεταφορά του ασθενούς στο νοσοκομείο.

Ο ΙΣΑ προειδοποιεί για συνέχιση της διασποράς στην Αττική και τον Σεπτέμβριο

Την ανάγκη να συνεχιστεί η αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας από τον ιό του Δυτικού Νείλου και τον Σεπτέμβριο, καθώς αναμένεται να συνεχιστεί η διασπορά του, επισημαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, η Αττική παραμένει στο επίκεντρο της κυκλοφορίας του ιού, ενώ νέοι δήμοι του λεκανοπεδίου προστίθενται στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα.

Με δεδομένο ότι η δραστηριότητα των κουνουπιών διατηρείται σε υψηλά επίπεδα λόγω των καιρικών συνθηκών, ο ΙΣΑ υπογραμμίζει ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος προστασίας είναι η αυστηρή τήρηση των ατομικών μέτρων προστασίας.

«Μετά την εμφάνιση ανθρώπινων κρουσμάτων, τα περιθώρια ουσιαστικής προληπτικής παρέμβασης είναι πλέον περιορισμένα, καθώς οι εκ των υστέρων ψεκασμοί παρουσιάζουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα, καθιστώντας την πρόληψη και τη φυσικά διαχείριση των εστιών αναπαραγωγής πριν τα ανθρώπινα κρούσματα, το πρωταρχικό μέσο άμυνας», αναφέρει ο ΙΣΑ.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης, «είναι απαραίτητο καθένας από εμάς, να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα ατομικής προστασίας και να εξαλείφει τις εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών στους ιδιωτικούς χώρους. Με υπευθυνότητα και σωστή ενημέρωση, θωρακίζουμε την υγεία μας και την υγεία των γύρω μας».

Τα μέτρα ατομικής προστασίας συνίστανται στα εξής:

  • Χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα και πάνω από τα ρούχα κατά τις ώρες αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών (κυρίως από το σουρούπωμα έως την αυγή).
  • Τοποθέτηση αντικουνουπικών πλεγμάτων (σήτες) σε παράθυρα, πόρτες και φεγγίτες.
  • Απομάκρυνση στάσιμου νερού από γλάστρες, πιατάκια, λεκάνες, υδρορροές και άλλα δοχεία στον προαύλιο ή εξωτερικό χώρο, καθώς αποτελούν τις κύριες εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών.
  • Χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών, καθώς η ροή του αέρα εμποδίζει την προσέγγιση των κουνουπιών.
  • Χρήση κατάλληλων ρούχων που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος (μακριά μανίκια και παντελόνια), ιδιαίτερα κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

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