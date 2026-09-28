Καλαμάτα - «Η ζωή σου είναι λίγη»: Απολογείται ο 38χρονος που πυροβόλησε την πρώην σύντροφό του

Snapshot Ο 38χρονος που πυροβόλησε την πρώην σύντροφό του στην Καλαμάτα οδηγήθηκε για απολογία στην Ανακρίτρια.

Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενδοοικογενειακή απειλή, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Το θύμα είχε χωρίσει με τον δράστη έναν μήνα πριν και είχε δεχτεί απειλητικό τηλεφώνημα πριν την επίθεση.

Η γυναίκα γλίτωσε από τα πυρά και ενημέρωσε τις Αρχές, που συνέλαβαν τον δράστη μετά από καταδίωξη.

Ο δράστης προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και εγκατέλειψε το όχημα πριν τη σύλληψή του. Snapshot powered by AI

Στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας οδηγήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (28/9) ο 38χρονος, που την προηγούμενη Τετάρτη πυροβόλησε εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του στο κέντρο της Καλαμάτας.

Ο δράστης των πυροβολισμών πρόκειται να απολογηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας Καλαμάτας για τις πράξεις του και για τις κατηγορίες που του αποδίδονται και συγκεκριμένα για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενδοοικογενειακή απειλή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

«Η ζωή σου είναι λίγη»

Το θύμα της επίθεσης, είχε χωρίσει με τον 38χρονο πριν από περίπου έναν μήνα, ώσπου το πρωί της περασμένης Τετάρτης την απείλησε τηλεφωνικά, λέγοντάς της «η ζωή σου είναι λίγη», ενώ 10 λεπτά αργότερα της έστησε καρτέρι την ώρα που μετέβαινε στην εργασία της και την πυροβόλησε δύο φορές.

Η νεαρή γυναίκα γλίτωσε ευτυχώς από τα πυρά του και κάλεσε τις Αρχές. Αστυνομικοί λίγη ώρα αργότερα τον εντόπισαν στο πάρκο του ΟΣΕ και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ ο ίδιος είχε προκαλέσει τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές στην οδό Λυκούργου, παρατώντας το αυτοκίνητο και συνεχίζοντας πεζός.

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