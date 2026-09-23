Καλαμάτα: Περίμενε την πρώην του έξω από τη δουλειά της και άρχισε να πυροβολεί

Snapshot Ένας 38χρονος στην Καλαμάτα πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα κατά μιας 25χρονης, πρώην συντρόφου του, καθώς εκείνη πήγαινε στη δουλειά της.

Ο δράστης είχε προηγουμένως απειλήσει τηλεφωνικά τη 25χρονη και την είχε φωτογραφήσει χωρίς τη θέλησή της.

Μετά τους πυροβολισμούς, ο 38χρονος τράπηκε σε φυγή, ενεπλάκη σε τροχαίο και συνελήφθη αφού κρυβόταν σε πάρκο της Καλαμάτας.

Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ανήκε σε 68χρονο, ο οποίος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο 38χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή απειλή, παράβαση νομοθεσίας για όπλα, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία εμφανίζονται για την υπόθεση πυροβολισμών κατά μίας 25χρονης στην Καλαμάτα, μετά τη σύλληψη ενός 38χρονου.

Σύμφωνα με το eleftheriaonline, οι δυο τους ήταν ζευγάρι και είχαν χωρίσει πρόσφατα, με τον 38χρονο να την περιμένει έξω από τη δουλειά της και να πυροβολεί εναντίον της. Μάλιστα, όπως προέκυψε από την ανακριτική διαδικασία, νωρίτερα την είχε καλέσει στο τηλέφωνο και την είχε απειλήσει.

Σημειώνεται ότι ο 38χρονος είχε τραβήξει φωτογραφία την 25χρονη την προηγούμενη μέρα, παρά τη θέλησή της.

Η 25χρονη είναι φοιτήτρια στην πόλη, και εργάζεται τον τελευταίο δίμηνο στο συγκεκριμένο περίπτερο.

Μετά τους δύο πυροβολισμούς με κυνηγετική καραμπίνα, ο άνδρας έφυγε από το σημείο με το αυτοκίνητό του, με την Αστυνομία να εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να τον εντοπίσει. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ο δράστης ενεπλάκη σε τροχαίο, εγκαταλείποντας το όχημά του στο σημείο.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ τον εντόπισαν να κρύβεται πίσω από θάμνους μέσα στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, ενώ αργότερα εντοπίστηκε το κυνηγετικό όπλο, το οποίο ανήκε σε έναν 68χρονο.

Ο δεύτερος άντρας πήγε με δική του θέληση στην Αστυνομία και συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Για τον 38χρονο σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της 25χρονης. Παράλληλα, σε βάρος του αποδίδονται κατηγορίες και για το όπλο, καθώς και για παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη 38χρονος στη Μεσσηνία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή απειλή καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα, περί προσωπικών δεδομένων και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη ακόμα -1- άτομο για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα

Συνελήφθη, σήμερα (23.9.2026) το πρωί, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, 38χρονος ημεδαπός για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή, σε βάρος ημεδαπής.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή απειλή, παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα, περί προσωπικών δεδομένων και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανάκριση, σήμερα (23.9.2026) το πρωί, στην Καλαμάτα, ο 38χρονος αφού πρώτα επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα, την απείλησε, ενώ στη συνέχεια, τη στιγμή που η παθούσα μετέβαινε στην εργασία της ο κατηγορούμενος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο κατά αυτής και ακολούθως επιβιβάστηκε στο όχημά του και τράπηκε σε φυγή.

Κατά τη διαφυγή του, ο ανωτέρω ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, προσκρούοντας με το όχημά του σε έτερο όχημα εγκαταλείποντας το σημείο.

Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και επισταμένες αναζητήσεις αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, ο 38χρονος εντοπίστηκε άμεσα από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα και συνελήφθη.

Κατόπιν ερευνών που διενεργήθηκαν, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρησιμοποιηθέν κυνηγετικό όπλο, με άδεια σε ισχύ, το οποίο ανήκει σε 68χρονο ημεδαπό, ο οποίος προσήλθε αυτοβούλως και συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Τέλος, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 38χρονος την 22.9.2026 το απόγευμα, είχε φωτογραφήσει την παθούσα χωρίς τη θέλησή της.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

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