Τηλεθέαση - πρωινή ζώνη: Η πρώτη θέση κρίθηκε στον πόντο

Snapshot Η πρωινή ζώνη της Τρίτης παρουσίασε στενή μάχη, με την πρώτη θέση να κρίνεται στον πόντο.

Η εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA σημείωσε 11,3% στο σύνολο και 11,9% στο δυναμικό κοινό.

Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 κατέγραψε 14% στο σύνολο και 11,5% στο κοινό 18-54 ετών.

Οι ενημερωτικές εκπομπές «Αταίριαστοι» και «Live You» είχαν υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, με το «Live You» να φτάνει 18,9% στο σύνολο.

Στο δυναμικό κοινό, οι εκπομπές της Κατερίνας Καινούργιου και της Σίσσυς Χρηστίδου έχουν μικρό προβάδισμα, ενώ στο σύνολο κυριαρχούν οι ενημερωτικές εκπομπές. Snapshot powered by AI

Οι παρουσιαστές της πρωινής ζώνης και του infotainment ρίχτηκαν στην αρένα, για δεύτερη μέρα, χθες Τρίτη, και «κονταροχτυπήθηκαν» με τους ανθρώπους της ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, η «Super Κατερίνα» του ALPHA βρέθηκε στο 11,3% του συνόλου και στο 11,9% του δυναμικού κοινού. Η Σίσσυ Χρηστίδου, με το «Χαμογέλα και πάλι» στο MEGA, κράτησε παρέα στο 9,1% στο σύνολο και στο 11,7% στο δυναμικό κοινό.

Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 κατέγραψε 14% στο σύνολο και στο 11,5% στους τηλεθεατές 18-54. Στο μέτωπο του STAR, η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» σημείωσε 7% στο σύνολο και 10,6% στους τηλεθεατές 18-54.

Στο ενημερωτικό μέτωπο, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ έκαναν 17,7% στο σύνολο και 7,8% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You» έκανε 18,9% στο σύνολο και 11% στο δυναμικό κοινό.

Στο OPEN, το μαγκαζίνο «10 Παντού» έκανε 11,2% στο σύνολο και 7,7% στους τηλεθεατές 18-54.

Όπως αποτυπώνεται, στο δυναμικό κοινό, Κατερίνα Καινούργιου και Σίσσυ Χρηστίδου παίρνουν ένα μικρό προβάδισμα. Στο σύνολο, η πρώτη θέση ανήκει στον ενημερωτικό τομέα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η συνέχεια θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

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