Ντιέγκο Μαραντόνα: Ανατροπή με την αιτία θανάτου του μύθου του ποδοσφαίρου

Snapshot Ο ειδικός ιατρός Πάμπλο Φεράρι κατέθεσε ότι ο COVID-19 μπορεί να ήταν η πιθανότερη αιτία θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Η μη διεξαγωγή τεστ για κορωνοϊό θεωρείται κρίτικο λάθος στη διαχείριση της υπόθεσης.

Ο Μαραντόνα πέθανε αιφνίδια από καρδιακή προσβολή, αρρυθμία και οξύ πνευμονικό οίδημα που προκάλεσαν ασφυξία.

Το χρονικό διάστημα από τα συμπτώματα έως τον θάνατο ήταν πολύ σύντομο, υποδεικνύοντας ξαφνικό ιατρικό γεγονός.

Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 29 Σεπτεμβρίου και οι τελικές αγορεύσεις για τις 6 Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Η υπόθεση του θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα αποκτά νέα διάσταση μετά την κατάθεση του ειδικού ιατρού Πάμπλο Φεράρι, ο οποίος υποστήριξε ότι ο COVID-19 μπορεί να ήταν η πιθανότερη αιτία που οδήγησε στον θάνατό του. Ο Φεράρι τόνισε ότι το τεστ για τον κορωνοϊό θα έπρεπε να είχε γίνει, καθώς το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε μπορεί να υπήρξε κρίσιμο λάθος στη διαχείριση της υπόθεσης.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Νοεμβρίου 2020, ενώ βρισκόταν υπό κατ’ οίκον νοσηλεία στο Μπουένος Άιρες. Ο ειδικός Πάμπλο Φεράρι εξήγησε ότι ο κορωνοϊός μπορεί να προσβάλλει γρήγορα το αναπνευστικό σύστημα, προκαλώντας σοβαρή δυσχέρεια που, σε ορισμένες περιπτώσεις, οδηγεί σε θάνατο μέσα σε λίγες ώρες.

Σύμφωνα με τον Φεράρι, ο θάνατος του Μαραντόνα ήταν αιφνίδιος και προκλήθηκε από καρδιακή προσβολή, αρρυθμία και οξύ πνευμονικό οίδημα, που οδήγησαν σε ασφυξία. Ο ίδιος επισήμανε ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ της εμφάνισης των συμπτωμάτων και του θανάτου ήταν εξαιρετικά σύντομο, υποδεικνύοντας πως ο Μαραντόνα δεν υπέφερε πολλές ώρες από αγωνία, αλλά πρόκειται για ένα ξαφνικό ιατρικό γεγονός.

Η κατάθεση του Πάμπλο Φεράρι φέρνει νέα στοιχεία στην επιφάνεια, καθώς το ενδεχόμενο του COVID-19 δεν είχε εξεταστεί σε καμία από τις προηγούμενες 43 ακροάσεις της δίκης, όπου είχαν καταθέσει συνολικά 76 μάρτυρες.

Ο ειδικός ανέφερε πως το υγρό που συσσωρεύτηκε στους πνεύμονες του Μαραντόνα αναπτύχθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, από λίγα λεπτά έως μερικές ώρες, προκαλώντας αναπνευστική δυσχέρεια που πιθανόν οδήγησε σε καρδιακή ανακοπή.

Η επόμενη συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 29 Σεπτεμβρίου, όπου οι κατηγορούμενοι θα ξεκινήσουν να παρουσιάζουν τις απολογίες τους.

Οι τελικές αγορεύσεις είναι προγραμματισμένες να αρχίσουν στις 6 Οκτωβρίου, με την επιβολή των ποινών να ακολουθεί άμεσα.