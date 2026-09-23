Η συμπαραγωγή «Τελευταία Κλήση» στη Sunday Premiere καθηλώνει αυτήν την Κυριακή στο Novacinema

Snapshot Η ταινία «Τελευταία Κλήση» είναι συμπαραγωγή της Nova και προβάλλεται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema1 στη ζώνη Sunday Premiere.

Η ταινία αποτελεί αστυνομικό θρίλερ με σκηνοθεσία του Sherif Francis στην πρώτη μεγάλου μήκους δουλειά του και σενάριο σε συνεργασία με την Κατερίνα Μπέη.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται την Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000 και περιλαμβάνει κλοπή όπλων, ομηρία οικογένειας στο Παγκράτι και ένταση ανάμεσα σε τηλεοπτικό κανάλι και αστυνομία.

Η Nova υποστηρίζει την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία για πάνω από 20 χρόνια με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές και επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Η ταινία είναι διαθέσιμη και στην πλατφόρμα ΕΟΝ On Demand, που προσφέρει δυνατότητα παρακολούθησης και offline. Snapshot powered by AI

Τη συμπαραγωγή της Nova «Τελευταία Κλήση»(2026, διάρκειας 88’), θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίουστις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere! Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Sherif Francis στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του και το σενάριο ο ίδιος από κοινού με την Κατερίνα Μπέη.

Το καστ αποτελείται από τους Ορφέα Αυγουστίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργο Μπένο, Δημήτρη Λάλο, Ρένια Λουιζίδου, Νίκο Ψαρρά, Ερρίκο Λίτση, Καλλιόπη Χάσκα, Γιάννη Καράμπαμπα, Βασίλη Ρίσβα, Πολύδωρο Βογιατζή, Θοδωρή Σκυφτούλη, Ράσμη Τσόπελα.

Η «Τελευταία Κλήση», είναι ένα αστυνομικό θρίλερ που υπόσχεται να καθηλώσει τοκοινό και να απασχολήσει με την δίχως ανάσα σκηνοθετική ματιά του και τις γεμάτες ένταση ερμηνείες των ηθοποιών.

H ταινία, μας μεταφέρει στην Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση. Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό και την αστυνομία να κοιτάζει έναν δραπέτη να την εκθέτει για πολλοστή φορά. Όλοι τους νήματα σε έναν ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο. Μια ταινία μυθοπλασίας εμπνευσμένη από διαφορετικά πραγματικά περιστατικά.

Με την ταινία «Τελευταία Κλήση», η Nova, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα γιαπερισσότερα από 20 χρόνια την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία μεπερισσότερες από 150 συμπαραγωγές κινηματογραφικών ταινιών και έχονταςεπενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εγχώριες παραγωγές!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες και επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.