GNTM: Πήγε από το γραφείο τελετών στην πασαρέλα και άφησε άφωνους τους κριτές – «Σκάβω τάφους»

Ο υποψήφιος που δεν πέρασε απαρατήρητος στο GNTM και οι ατάκες που προκάλεσαν έκπληξη στην κριτική επιτροπή

Ανθή Κουρεντζή

GNTM: Πήγε από το γραφείο τελετών στην πασαρέλα και άφησε άφωνους τους κριτές – «Σκάβω τάφους»
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  • Ο Στόγιαν, υποψήφιος του GNTM, εργάζεται σε γραφείο τελετών και σκάβει τάφους, κάτι που προκάλεσε έκπληξη στην κριτική επιτροπή.
  • Περιέγραψε με φυσικότητα τη δουλειά του, αναφέροντας ότι ανοίγει τον λάκκο και χρειάζεται 3-4 ώρες ανάλογα με το έδαφος.
  • Παρά την αυτοπεποίθηση και την προσπάθειά του στις πόζες, η απειρία του στο modeling ήταν εμφανής και δεν πέρασε στην επόμενη φάση.
  • Ο Στόγιαν δήλωσε ότι θα επιστρέψει του χρόνου πιο προετοιμασμένος, δείχνοντας θετική διάθεση παρά την αποχώρησή του.
  • Η αυθεντικότητα και η ασυνήθιστη ιστορία του έκαναν την audition του μία από τις πιο αξιομνημόνευτες της σεζόν.
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Μια από τις πιο ιδιαίτερες και απρόβλεπτες auditions του φετινού GNTM χάρισε στους τηλεθεατές ο Στόγιαν, ο οποίος εμφανίστηκε μπροστά στους κριτές με αυτοπεποίθηση, έντονο μαύρισμα και όνειρα για μια καριέρα στον χώρο της μόδας.

Ο νεαρός υποψήφιος κατάφερε από τα πρώτα λεπτά να τραβήξει τα βλέμματα, ωστόσο εκείνο που πραγματικά άφησε άφωνη την κριτική επιτροπή ήταν η αποκάλυψη για το επάγγελμά του.

Ο Στόγιαν εργάζεται σε γραφείο τελετών και, όπως εξήγησε με απόλυτη φυσικότητα, η καθημερινότητά του περιλαμβάνει το σκάψιμο τάφων.

«Δεν ασχολούμαι με τον νεκρό, ανοίγω τον λάκκο»

Όταν οι κριτές θέλησαν να μάθουν περισσότερα για τη δουλειά του, ο ίδιος περιέγραψε χωρίς περιστροφές τι ακριβώς κάνει.

«Σκάβω. Δεν ασχολούμαι με τον νεκρό, με την τρύπα, ανοίγω τον λάκκο», ανέφερε, προκαλώντας έκπληξη στο πλατό.

https://www.instagram.com/reel/DdmnowMtt0v/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Μάλιστα, αποκάλυψε πως για να ολοκληρώσει το άνοιγμα ενός τάφου μπορεί να χρειαστεί από τρεις έως τέσσερις ώρες, ανάλογα με τη σύσταση του εδάφους.

Έχοντας εργαστεί στο παρελθόν και στην οικοδομή, ο Στόγιαν αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι εντελώς διαφορετικό, αφήνοντας για λίγο τα εργαλεία και πιάνοντας θέση μπροστά στον φωτογραφικό φακό.

Οι πόζες με μαγιό και η αντίδραση των κριτών

Η συνέχεια της audition είχε τη δική της ξεχωριστή δυναμική, με τον Στόγιαν να φορά το μαγιό του και να προσπαθεί να πείσει την επιτροπή ότι διαθέτει όσα χρειάζονται για μια θέση στον διαγωνισμό.

Οι κριτές τον καθοδήγησαν στις πόζες του, ωστόσο η απειρία του στο modeling έγινε γρήγορα εμφανής.

«Δεν έχεις ποζάρει, παιδιά, ούτε στο διαβατήριο», ήταν μία από τις χαρακτηριστικές ατάκες που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας.

Παρά την αυτοπεποίθηση και τη διάθεσή του, ο Στόγιαν δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τις απαραίτητες θετικές ψήφους για να συνεχίσει στην επόμενη φάση.

«Του χρόνου θα είμαι πάλι εδώ»

Η απόφαση της επιτροπής, πάντως, δεν φάνηκε να του στερεί το χαμόγελο. Ο νεαρός αποχώρησε από το πλατό με τη διάθεση να δουλέψει περισσότερο πάνω στις δυνατότητές του και να επιστρέψει καλύτερα προετοιμασμένος.

«Του χρόνου θα είμαι πάλι εδώ πιο προετοιμασμένος», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον εαυτό του «ένα νέο άνθος, ένα μπουμπούκι».

Και μπορεί το ταξίδι του στο GNTM να ολοκληρώθηκε νωρίς, όμως ο Στόγιαν κατάφερε με την αυθεντικότητα, το χιούμορ και την ασυνήθιστη επαγγελματική του ιστορία να χαρίσει στην εκπομπή μία από τις πιο αξιομνημόνευτες auditions της σεζόν.

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