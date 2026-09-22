Στο GNTM ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη - Τον αποθέωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Snapshot Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επαίνεσε τον Μπάμπη Λαζαρίδη, γιο της Αγγελικής Ηλιάδη, μετά την audition του στο GNTM.

Τόνισε ιδιαίτερα την ευγένεια και τους καλούς τρόπους του Μπάμπη, που την εντυπωσίασαν περισσότερο από την εμφάνισή του.

Η Παπαγεωργίου υπογράμμισε ότι ο Μπάμπης έχει μεγαλώσει με πολύ ωραία παιδεία.

Τα σχόλια της Ηλιάνας αποτέλεσαν έμμεσο έπαινο και για την Αγγελική Ηλιάδη, μητέρα του Μπάμπη. Snapshot powered by AI

Με ιδιαίτερα θερμά λόγια μίλησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον Μπάμπη Λαζαρίδη, γιο της Αγγελικής Ηλιάδη, με αφορμή την audition του στο GNTM.

Η παρουσιάστρια και μοντέλο στάθηκε όχι μόνο στην εμφάνισή του, αλλά κυρίως στους τρόπους και στην ευγένειά του, τονίζοντας ότι αυτό ήταν το στοιχείο που της έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση.

«Πολύ γλυκό παιδί, πολύ ευγενικό. Να σου πω, αυτό που θυμάμαι περισσότερο από την audition αυτού του παιδιού είναι το πόσο ωραία έχει μεγαλώσει. Τι ωραίους τρόπους είχε. Πραγματικά μπράβο στη μαμά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για την παιδεία του νεαρού, προσθέτοντας: «Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί και πολύ όμορφος. Έχει πάρει πολύ ωραία παιδεία».

Τα σχόλιά της αποτέλεσαν ένα ιδιαίτερα κολακευτικό σχόλιο τόσο για τον ίδιο τον Μπάμπη Λαζαρίδη όσο και για τη μητέρα του, Αγγελική Ηλιάδη, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να υπογραμμίζει πως εκείνο που ξεχώρισε περισσότερο ήταν ο χαρακτήρας και η ευγένειά του.

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