Η Ford Mustang GTD είναι και πάλι διαθέσιμη στην Ευρώπη
Η δεύτερη ευκαιρία για τους Ευρωπαίους που θέλουν να αποκτήσουν την πιο ακραία Mustang παραγωγής είναι γεγονός.
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Η Ford άνοιξε ξανά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη Mustang GTD έως τις 16 Οκτωβρίου και με μόλις 500 αυτοκίνητα να προορίζονται για την ευρωπαϊκή αγορά.
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