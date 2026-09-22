Η Ford Mustang GTD είναι και πάλι διαθέσιμη στην Ευρώπη

Η Ford άνοιξε ξανά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη Mustang GTD έως τις 16 Οκτωβρίου και με μόλις 500 αυτοκίνητα να προορίζονται για την ευρωπαϊκή αγορά.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας