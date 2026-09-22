Τροχαίο με παράσυρση πεζού από μοτοσικλέτα στη Λεωφόρο Κηφισίας
Στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, σημειώθηκε παράσυρση πεζού από μοτοσικλέτα
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- Το ατύχημα συνέβη στο ύψος της οδού Αιτωλίας, στους Αμπελοκήπους.
- Η κυκλοφορία των οχημάτων επιβαρύνεται και προκαλούνται καθυστερήσεις στην περιοχή.
- Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αναμένουν δυσχέρειες στην κυκλοφορία.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στο ύψος της οδού Αιτωλίας στους Αμπελοκήπους.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο.
Η κίνηση διεξάγεται με δυσχέρεια, ενώ οι οδηγοί που κινούνται στη Λεωφόρο Κηφισίας προς το κέντρο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να οπλιστούν με υπομονή.
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