Καλοστημένη απάτη στον Βόλο: «Έκλεψαν» με ΑΙ τη φωνή του πατέρα και λεηλάτησαν σπίτι

Κάμερα κατέγραψε τις κινήσεις τους

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Καλοστημένη απάτη στον Βόλο: «Έκλεψαν» με ΑΙ τη φωνή του πατέρα και λεηλάτησαν σπίτι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Επιτήδειοι στον Βόλο χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να μιμηθούν τη φωνή του πατέρα και να εξαπατήσουν τον 29χρονο γιο του.
  • Οι δράστες έπεισαν τον γιο να ανοίξει την πόρτα, ισχυριζόμενοι ότι είναι συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ για αποκατάσταση βλάβης, και τον απομόνωσαν σε δωμάτιο.
  • Κόπηκε το ρεύμα από τον εξωτερικό πίνακα για να ενισχυθεί η πειστικότητα της απάτης και στη συνέχεια εισέβαλαν στο σπίτι και έκλεψαν χρήματα, κοσμήματα και οικογενειακά κειμήλια.
  • Η λεία περιλάμβανε αποζημίωση που ο 60χρονος πατέρας είχε λάβει πρόσφατα μετά από οκταετή αναμονή, καθώς και αντικείμενα αξίας άνω των 50.000 ευρώ συνολικά.
  • Η αστυνομία συνέλεξε βιντεοληπτικό υλικό από το σημείο και έλαβε καταθέσεις από τα θύματα για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.
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Μία καλοστημένη απάτη έστησαν επιτήδειοι στον Βόλο καταφέρνοντας να αρπάξουν χρήματα, κοσμήματα και οικογενειακή κειμήλια αξίας χιλιάδων ευρώ από το σπίτι οικογένειας.

Όλα ξεκίνησαν από ένα τηλεφώνημα στον 29χρονο γιο της οικογένειας που βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια. Το τηλέφωνο χτύπησε και από την άλλη πλευρά της γραμμής ακούστηκε η φωνή το πατέρα του. Μόνο που ο πατέρας έλειπε στην Καρδίτσα.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, οι απατεώνες με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης κατάφεραν να μετατρέψουν μία οικεία φωνή σε εργαλείο εξαπάτησης. Οι απατεώνες είχαν καταγράψει τη φωνή του 60χρονου πατέρα μία ημέρα νωρίτερα. Μόλις ο 60χρονος απάντησε στο τηλεφώνημα, προφασίστηκαν ένα λάθος επίθετο και μόλις τους είπε «λάθος» έκλεισαν το τηλέφωνο.

Οι απατεώνες είχαν σχέδιο να πείσουν τον γιο ότι επικοινωνούσε με τον πατέρα του και πως έπρεπε να ανοίξει την πόρτα για να μπει συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ να επιδιορθώσει βλάβη. Μάλιστα, οι απατεώνες είπαν στον 29χρονο να απομονωθεί σε ένα δωμάτιο την ώρα της αποκατάστασης της ζημιάς προκειμένου για να μην «εκτεθεί σε ραδιενέργεια», όπως του είπαν.

Πριν προλάβει να αντιληφθεί τι συμβαίνει, ο 29χρονος έλαβε ένα τηλεφώνημα από άγνωστο αριθμό, το οποίο όταν απάντησε άκουσε τη φωνή του πατέρα του. Η οικεία φωνή τον έπεισε ότι ο 60χρονος είχε γνώση της επίσκεψης και πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Κάπως έτσι ο 29χρονος, ο οποίος πρόσφατα είχε τραυματιστεί στο πόδι κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς και βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια λόγω διαστρέμματος, δεν υποψιάστηκε την παγίδα.

Έκοψαν και το ρεύμα και «μπούκαραν» στο σπίτι

Προκειμένου να γίνουν πιο πιστευτοί οι απατεώνες φρόντισαν να κόψουν το ρεύμα από τον εξωτερικό πίνακα που υπήρχε στο σπίτι

Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με τα τηλεφωνήματα, φέρεται να έκανε τον 29χρονο να πιστέψει ότι πράγματι βρισκόταν αντιμέτωπος με ένα τεχνικό ζήτημα.

Στη συνέχεια μπήκαν μέσα στο σπίτι στην οδό Κουντουριώτου στον Βόλο και, εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη του θύματος έκλεψαν ό,τι βρήκαν και τους ήταν χρήσιμο.

Αποζημίωση, κοσμήματα και οικογενειακά κειμήλια έκαναν φτερά

ΟΙ δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν από το εσωτερικό της οικίας ένα μεγάλο χρηματικό ποσό το οποίο ο 60χρονος φυλούσε μέσα στο σπίτι.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης πρόκειται για χρήματα που προέρχονταν από αποζημίωση την οποία περίμενε επί οκτώ χρόνια από την εργασία του και είχε λάβει πρόσφατα.

Οι δράστες μαζί με τα χρήματα κατάφεραν να αφαιρέσουν κοσμήματα και παραδοσιακά οικογενειακά κειμήλια που δεν έχουν μόνο οικονομική αξία, αλλά συνδέονται με την ιστορία και τις αναμνήσεις της οικογένειας. Η συνολική αξία της λείας δεν έχει γίνει γνωστή, όμως πληροφορίες αναφέρουν ότι ξεπερνά τις 50.000 ευρώ.

Καταγράφηκαν σε βίντεο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σπίτι φέρεται να εισήλθε μία γυναίκα. Λίγα μέτρα από την εξώπορτα του σπιτιού βρίσκονταν δύο συνεργοί της. Όταν η γυναίκα φέρεται να βγήκε από την κατοικία έχοντας μαζί της τη λεία, οι τρεις τους απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Το βιντεοληπτικό υλικό θα αξιοποιηθεί από τις Αρχές και ενδέχεται να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για την έρευνα και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Μετά την αποκάλυψη της απάτης, κλήθηκε η Αστυνομία και αστυνομικοί μετέβησαν στην κατοικία της οδού Κουντουριώτου.

Ο πατέρας και ο γιος έδωσαν καταθέσεις στο αστυνομικό τμήμα, περιγράφοντας τα γεγονότα και τον τρόπο με τον οποίο οι δράστες κατάφεραν να τους εξαπατήσουν.

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