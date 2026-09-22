Νεκρή 22χρονη influencer - Την πυροβόλησαν σε κοινωνική λέσχη στη Βραζιλία

Η Ραφαέλα Καμπράλ δέχθηκε πυροβολισμούς μέσα στο Engineers' Club στην Τερεζίνα

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Νεκρή 22χρονη influencer - Την πυροβόλησαν σε κοινωνική λέσχη στη Βραζιλία
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 22χρονη influencer Ραφαέλα Καμπράλ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε μέσα στο Engineers' Club στην Τερεζίνα της Βραζιλίας.
  • Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και έχει αποκλείσει τον χώρο του εγκλήματος.
  • Η Καμπράλ ήταν ενεργή στα social media, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως μασέζ, εκπαιδεύτρια kitesurfing και φοιτήτρια Νομικής.
  • Η δολοφονία της ήταν το τρίτο περιστατικό ανθρωποκτονίας στην Τερεζίνα μέσα σε 24 ώρες, χωρίς επίσημη σύνδεση μεταξύ των υποθέσεων.
  • Η 22χρονη άφησε πίσω της δύο μικρά παιδιά και η είδηση του θανάτου της προκάλεσε θλίψη στους followers της.
Snapshot powered by AI

Νεκρή από πυροβολισμούς έπεσε η 22χρονη influencer Ραφαέλα Καμπράλ στη Βραζιλία, με την αστυνομία να συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στο Engineers' Club, στην πόλη Τερεζίνα, όταν ξέσπασε, σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, διαπληκτισμός μέσα στον χώρο.

Λίγο αργότερα ακούστηκαν πυροβολισμοί, με την Καμπράλ να τραυματίζεται θανάσιμα. Η 22χρονη κατέληξε στο σημείο, πριν προλάβουν να φτάσουν οι διασώστες.

Έρευνα της αστυνομίας για τον δράστη

Οι Αρχές απέκλεισαν τον χώρο προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες και η συλλογή στοιχείων από το σημείο.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τις τελευταίες κινήσεις της Καμπράλ, ενώ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε πόσοι πυροβολισμοί σημειώθηκαν.

Οι πληροφορίες για το επεισόδιο που προηγήθηκε της δολοφονίας δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί επίσημα.

influencer

Η ζωή της στα social media

Η Ραφαέλα Καμπράλ είχε αποκτήσει αρκετούς followers στα social media, όπου μοιραζόταν στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της και έναν ιδιαίτερα δραστήριο τρόπο ζωής.

Παρουσιαζόταν ως μασέζ, εκπαιδεύτρια kitesurfing και φοιτήτρια Νομικής, ενώ στο περιεχόμενό της περιλαμβάνονταν φωτογραφίσεις, αθλητικές δραστηριότητες και στιγμιότυπα από μαθήματα Brazilian jiu-jitsu.

Μόλις τον περασμένο μήνα, σε εμφάνισή της σε podcast, είχε μιλήσει για την καθημερινότητά της και την αγάπη της για τα extreme sports, την οποία είχε αναπτύξει όταν ζούσε στις ακτές της πολιτείας Πιάουι.

Η τελευταία ανάρτησή της στο Instagram είχε δημοσιευτεί μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατό της.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγες»

Μετά την είδηση του θανάτου της, δεκάδες followers της έσπευσαν να εκφράσουν τη θλίψη τους στα social media.

«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγες. Ήσουν ένας άνθρωπος που μου άρεσε πολύ και η σκέψη ότι δεν θα επιστρέψεις ποτέ αφήνει ένα τεράστιο κενό στην καρδιά μου», έγραψε ένας από τους followers της.

«Όλο αυτό μοιάζει τόσο άδικο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγες», ανέφερε ένας άλλος, ενώ ένας τρίτος έστειλε τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά της. Η 22χρονη αφήνει πίσω της δύο μικρά παιδιά.

Τρίτη δολοφονία μέσα σε 24 ώρες

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η δολοφονία της Καμπράλ ήταν το τρίτο περιστατικό ανθρωποκτονίας που καταγράφηκε στην Τερεζίνα μέσα σε διάστημα 24 ωρών.

Σε διαφορετικά περιστατικά, ένας 16χρονος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς μέσα σε σπίτι, ενώ το πτώμα ενός άνδρα εντοπίστηκε σε δασώδη περιοχή. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν συνδέσει τις τρεις υποθέσεις.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:13ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 71χρονος στο Χαλάνδρι - Κρατάει μπεζ βαλίτσα

12:10ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Πορτοκαλί προειδοποίηση για 4 περιοχές

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε 55χρονη τουρίστρια σε ταχύπλοο στη θαλάσσια περιοχή του Ναυαγίου

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Οδηγός ΙΧ επιτέθηκε σε δύο γυναίκες αστυνομικούς επειδή του έγραψαν παράβαση - Οδηγούσε ανάποδα σε μονόδρομο

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αντίρριο: Έκρυψαν σε θάμνους κιτ φαρμακείου με χρήματα

11:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξέφρενο «ράλι» ανόδου στις τιμές των καυσίμων - Σε απόγνωση οι οδηγοί

11:47LIFESTYLE

Ξέσπασε σε κλάματα ο Σαμπάνης για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Θα μου λείψει η φιλία και η φωνή του»

11:43ANNOUNCEMENTS

«BLANCHE after»: Η Blanche DuBois επιστρέφει στη σκηνή μετά το «Λεωφορείον ο Πόθος»

11:41ΕΘΝΙΚΑ

Συνάντηση Δένδια και Αλ Σίσι στο Κάιρο - Τι συζητήθηκε

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Σήμα» για δύσκολο Σαββατοκύριακο από το GFS - Καταιγίδες και νέα πτώση της θερμοκρασίας

11:33LIFESTYLE

«Θέλω επιτέλους να πάμε για ποτό» - Η Βασιλική Μιλλούση έκανε το viral trend με τον Λευτέρη Πετρούνια

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: ΙΧ εξετράπη στον Περιφερειακό και κατέληξε τουμπαρισμένο σε εργοτάξιο

11:28LIFESTYLE

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα πρώτα λόγια της μητέρας του - «Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου»

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή 22χρονη influencer - Την πυροβόλησαν σε κοινωνική λέσχη στη Βραζιλία

11:22ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛ.ΑΣ: Έρευνα των αδιάφθορων για αστυνομικό που φέρεται να χρηματιζόταν για να σβήνει κλήσεις

11:16ΥΓΕΙΑ

Τρέξιμο στην πόλη: Πώς να προστατευτείτε από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους

11:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ποιοι πρέπει να κάνουν δήλωση για το timologio και το myDATAapp

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Καλοστημένη απάτη στον Βόλο: «Έκλεψαν» με ΑΙ τη φωνή του πατέρα και λεηλάτησαν σπίτι - Άρπαξαν αποζημίωση, κοσμήματα και οικογενειακά κειμήλια χιλιάδων ευρώ

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Στα όρια του πολέμου: Η Λιθουανία έχει έτοιμο σχέδιο εκκένωσης σε ενδεχόμενη επίθεση της Ρωσίας

10:50NEWSBOMB

44 μοντέλα διεκδικούν τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Οι πρώτες ημέρες στον Κορυδαλλό – Ο βιολογικός καθαρισμός και η αντίδραση στα τραγούδια του Μαζωνάκη που βάζουν οι κρατούμενες - Το ψευδώνυμο που της έβγαλαν στη φυλακή

10:12LIFESTYLE

Στέλιος Ρόκκος: «Δεν ξέρω αν θα ακύρωνα τη συναυλία μου λόγω του θανάτου του Μαζωνάκη»

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αφαιρέθηκε η κάλτσα από το στομάχι 14χρονου

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση ECMWF και GFS για τις αρχές Οκτώβρη - Από τη ζέστη στην... ανατροπή

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Αφού έχασε το 20% της παραγωγής βενζίνης, η Ρωσία καμουφλάρει με δίχτυα τα διυλιστήριά της για να τα κρύψει από τα ουκρανικά drones

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οργανώνεται και δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Έρχονται καταιγίδες και στην Αθήνα

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βαρύ πένθος στο Μαλεβίζι – Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η 14χρονη Ελένη

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Σήμα» για δύσκολο Σαββατοκύριακο από το GFS - Καταιγίδες και νέα πτώση της θερμοκρασίας

08:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έγκλημα στην Ηγουμενίτσα: Σεσημασμένος ο φονιάς της Πηνελόπης - Κοιμάται επί ώρες στο νοσοκομείο

06:52LIFESTYLE

Το «Voice» ξεκινά γυρίσματα και τα «βαριά πυροβολικά» των σόου ετοιμάζονται

06:52LIFESTYLE

Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

11:28LIFESTYLE

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα πρώτα λόγια της μητέρας του - «Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου»

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι γεννήσεις μειώθηκαν έως και 50% σε 15 χρόνια - Οι έξι νομοί που «σβήνουν»

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Θεοδωρόπουλος και Γάκα έστελναν δείγματα ασθενών σε εταιρεία στην Ελβετία για εξειδικευμένες εξετάσεις

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη - Δημογλίδου: «Δεν αποκλείεται εμπλοκή τρίτου προσώπου» - Αντιφάσεις από τους εργαζόμενους

09:39LIFESTYLE

Συντετριμμένη η Σίντι Κρόφορντ: Η πρώτη εμφάνιση μετά τον θάνατο του γιου της, Πρίσλεϊ

23:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ομπράντοβιτς: Δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να έρθει ένας παίκτης και να μην έχω την απάντηση

11:47LIFESTYLE

Ξέσπασε σε κλάματα ο Σαμπάνης για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Θα μου λείψει η φιλία και η φωνή του»

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Χάος σε κηδεία στο Μενίδι: Άνδρας εισέβαλε μεθυσμένος και γυμνός σε εκκλησία -Χτύπησε τον επίτροπο, λιποθύμησε γυναίκα!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ