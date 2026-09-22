Νεκρή 22χρονη influencer - Την πυροβόλησαν σε κοινωνική λέσχη στη Βραζιλία

Snapshot Η 22χρονη influencer Ραφαέλα Καμπράλ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε μέσα στο Engineers' Club στην Τερεζίνα της Βραζιλίας.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και έχει αποκλείσει τον χώρο του εγκλήματος.

Η Καμπράλ ήταν ενεργή στα social media, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως μασέζ, εκπαιδεύτρια kitesurfing και φοιτήτρια Νομικής.

Η δολοφονία της ήταν το τρίτο περιστατικό ανθρωποκτονίας στην Τερεζίνα μέσα σε 24 ώρες, χωρίς επίσημη σύνδεση μεταξύ των υποθέσεων.

Η 22χρονη άφησε πίσω της δύο μικρά παιδιά και η είδηση του θανάτου της προκάλεσε θλίψη στους followers της. Snapshot powered by AI

Νεκρή από πυροβολισμούς έπεσε η 22χρονη influencer Ραφαέλα Καμπράλ στη Βραζιλία, με την αστυνομία να συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στο Engineers' Club, στην πόλη Τερεζίνα, όταν ξέσπασε, σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, διαπληκτισμός μέσα στον χώρο.

Λίγο αργότερα ακούστηκαν πυροβολισμοί, με την Καμπράλ να τραυματίζεται θανάσιμα. Η 22χρονη κατέληξε στο σημείο, πριν προλάβουν να φτάσουν οι διασώστες.

Έρευνα της αστυνομίας για τον δράστη

Οι Αρχές απέκλεισαν τον χώρο προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες και η συλλογή στοιχείων από το σημείο.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τις τελευταίες κινήσεις της Καμπράλ, ενώ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε πόσοι πυροβολισμοί σημειώθηκαν.

Οι πληροφορίες για το επεισόδιο που προηγήθηκε της δολοφονίας δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί επίσημα.

Η ζωή της στα social media

Η Ραφαέλα Καμπράλ είχε αποκτήσει αρκετούς followers στα social media, όπου μοιραζόταν στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της και έναν ιδιαίτερα δραστήριο τρόπο ζωής.

Παρουσιαζόταν ως μασέζ, εκπαιδεύτρια kitesurfing και φοιτήτρια Νομικής, ενώ στο περιεχόμενό της περιλαμβάνονταν φωτογραφίσεις, αθλητικές δραστηριότητες και στιγμιότυπα από μαθήματα Brazilian jiu-jitsu.

Μόλις τον περασμένο μήνα, σε εμφάνισή της σε podcast, είχε μιλήσει για την καθημερινότητά της και την αγάπη της για τα extreme sports, την οποία είχε αναπτύξει όταν ζούσε στις ακτές της πολιτείας Πιάουι.

Η τελευταία ανάρτησή της στο Instagram είχε δημοσιευτεί μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατό της.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγες»

Μετά την είδηση του θανάτου της, δεκάδες followers της έσπευσαν να εκφράσουν τη θλίψη τους στα social media.

«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγες. Ήσουν ένας άνθρωπος που μου άρεσε πολύ και η σκέψη ότι δεν θα επιστρέψεις ποτέ αφήνει ένα τεράστιο κενό στην καρδιά μου», έγραψε ένας από τους followers της.

«Όλο αυτό μοιάζει τόσο άδικο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγες», ανέφερε ένας άλλος, ενώ ένας τρίτος έστειλε τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά της. Η 22χρονη αφήνει πίσω της δύο μικρά παιδιά.

Τρίτη δολοφονία μέσα σε 24 ώρες

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η δολοφονία της Καμπράλ ήταν το τρίτο περιστατικό ανθρωποκτονίας που καταγράφηκε στην Τερεζίνα μέσα σε διάστημα 24 ωρών.

Σε διαφορετικά περιστατικά, ένας 16χρονος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς μέσα σε σπίτι, ενώ το πτώμα ενός άνδρα εντοπίστηκε σε δασώδη περιοχή. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν συνδέσει τις τρεις υποθέσεις.

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