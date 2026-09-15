Τραγωδία στη Βραζιλία: Μπαλκόνι καταπλάκωσε 74χρονο ενώ περπατούσε στο πεζοδρόμιο - Βίντεο

Snapshot Ένας 74χρονος στη Βραζιλία σκοτώθηκε όταν καταπλακώθηκε από μπαλκόνι που κατέρρευσε ενώ περπατούσε στο πεζοδρόμιο.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Γκουαϊανασές, στην ανατολική πλευρά του Σάο Πάολο και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Η γυναίκα που ήταν μαζί του γλίτωσε και κάλεσε σε βοήθεια.

Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον 74χρονο και τον μετέφεραν σε νοσοκομείο, όπου όμως υπέκυψε στα τραύματά του. Snapshot powered by AI

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 74χρονος στη Βραζιλία, όταν καταπλακώθηκε από μπαλκόνι κτιρίου που κατέρρευσε τη στιγμή που περνούσε από το σημείο.

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Γκουαϊανασές, στην ανατολική πλευρά του Σάο Πάολο, και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στο βίντεο φαίνεται ο 74χρονος να περπατά στο πεζοδρόμιο, μπροστά από ένα κλειστό εμπορικό κατάστημα, έχοντας δίπλα του μία γυναίκα. Ξαφνικά, το μπαλκόνι του κτιρίου καταρρέει και πέφτει πάνω του, χωρίς να του αφήσει κανένα περιθώριο αντίδρασης.

Ο άνδρας εγκλωβίστηκε κάτω από τα συντρίμμια, ενώ η γυναίκα που βρισκόταν μαζί του κατάφερε να γλιτώσει την τελευταία στιγμή και κάλεσε σε βοήθεια.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον 74χρονο και τον μετέφεραν σε νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, όμως, υπέκυψε στα τραύματά του.

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