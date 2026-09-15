Γιώργος Μαζωνάκης: Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η δήλωση της Αφροδίτη Μάνου - «Δεν τον ήξερα»

Snapshot Η Αφροδίτη Μάνου εξέφρασε αρνητική άποψη για το λαϊκό προσκύνημα στον Γιώργο Μαζωνάκη, δηλώνοντας ότι δεν τον γνώριζε ούτε τη δουλειά του.

Η τοποθέτηση της Μάνου προκάλεσε αλγεινή εντύπωση και αντιδράσεις στα social media.

Η πλειονότητα του καλλιτεχνικού κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του Σταύρου Ξαρχάκου, αποχαιρέτησε τον Μαζωνάκη με θετικά λόγια.

Η δήλωση της Μάνου χαρακτηρίζει το λαϊκό προσκύνημα ως αρνητικό σύμβολο για μια γενιά καλλιτεχνών. Snapshot powered by AI

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η τοποθέτηση της Αφροδίτης Μάνου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία στηλίτευσε το γεγονός ότι έγινε λαϊκό προσκύνημα.

Τη στιγμή που η πλειονότητα του καλλιτεχνικού κόσμου είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον εκλιπόντα, μεταξύ αυτών κι ο Σταύρος Ξαρχάκος, οι δηλώσεις της Μάνου προκάλεσαν αντιδράσεις στα social media.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα -κι αυτόν και τη δουλειά του- αλλά το "λαϊκό προσκύνημα" στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας».

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