Γιώργος Μαζωνάκης: Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η δήλωση της Αφροδίτη Μάνου - «Δεν τον ήξερα»
Η τοποθέτηση της Μάνου προκάλεσε αλγεινή εντύπωση και αντιδράσεις στα social media
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- Η Αφροδίτη Μάνου εξέφρασε αρνητική άποψη για το λαϊκό προσκύνημα στον Γιώργο Μαζωνάκη, δηλώνοντας ότι δεν τον γνώριζε ούτε τη δουλειά του.
- Η τοποθέτηση της Μάνου προκάλεσε αλγεινή εντύπωση και αντιδράσεις στα social media.
- Η πλειονότητα του καλλιτεχνικού κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του Σταύρου Ξαρχάκου, αποχαιρέτησε τον Μαζωνάκη με θετικά λόγια.
- Η δήλωση της Μάνου χαρακτηρίζει το λαϊκό προσκύνημα ως αρνητικό σύμβολο για μια γενιά καλλιτεχνών.
Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η τοποθέτηση της Αφροδίτης Μάνου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία στηλίτευσε το γεγονός ότι έγινε λαϊκό προσκύνημα.
Τη στιγμή που η πλειονότητα του καλλιτεχνικού κόσμου είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον εκλιπόντα, μεταξύ αυτών κι ο Σταύρος Ξαρχάκος, οι δηλώσεις της Μάνου προκάλεσαν αντιδράσεις στα social media.
Συγκεκριμένα έγραψε: «Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα -κι αυτόν και τη δουλειά του- αλλά το "λαϊκό προσκύνημα" στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας».
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