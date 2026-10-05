Θρίλερ κατασκοπείας: Η Κινέζα, ο γιος του προέδρου της Ταϊβάν και τα μηνύματα του Πεκίνου

Snapshot Η Wanying Zhang συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες για κατασκοπεία υπέρ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, χωρίς να έχει δηλώσει την ιδιότητα της ως πράκτορας ξένης κυβέρνησης.

Η Zhang παρακολουθούσε και συγκέντρωνε πληροφορίες για τον γιο του προέδρου της Ταϊβάν, Ting-Yu Lai, στο Σιάτλ, αποστέλλοντας φωτογραφίες, βίντεο και λεπτομέρειες πινακίδων κυκλοφορίας σε Κινέζους αξιωματούχους.

Οι επικοινωνίες της Zhang με φερόμενους Κινέζους κυβερνητικούς αξιωματούχους ξεκινούν από το 2022 και περιλαμβάνουν συντονισμό ταξιδιών και παρακολούθησης με σκοπό την αποφυγή ανίχνευσης.

Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν και ανησυχιών Αμερικανών αξιωματούχων για πιθανή κινεζική εισβολή στο νησί.

Η Zhang εργαζόταν σε κτηματομεσιτική εταιρεία στην Καλιφόρνια και χρησιμοποίησε εμπορικές μεθόδους για να καλύψει τις κατασκοπευτικές της δραστηριότητες. Snapshot powered by AI

Στο φως έρχονται περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση κατασκοπείας, μετά τη σύλληψη μίας Κινέζας, στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες.

Η Wanying Zhang, γνωστή και ως «Heather», μεσίτρια από την Καλιφόρνια, συνελήφθη στο αεροδρόμιο την Κυριακή καθώς προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση για τη Σαγκάη.

Η 34χρονη, κατηγορείται ότι συνεργάστηκε με πράκτορες από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας για την παρακολούθηση του γιου του προέδρου της Ταϊβάν Ching-Te Lai.

Αν και σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα Bill Essayli, η γυναίκα δεν κατασκόπευε σε βάρος Αμερικανών, ωστόσο, φέρεται να διεξήγαγε εκστρατεία για λογαριασμό του Πεκίνου.

We just arrested a Chinese foreign agent at LAX attempting to depart for China. Wanying Zhang, aka “Heather,” 34, of Irvine, was arrested today by @FBILosAngeles on a federal complaint charging her with acting as an unregistered agent of the People’s Republic of China. According to the affidavit, Zhang traveled to Seattle in 2025 and, at the direction of PRC officials, surveilled a close relative of a Taiwanese government official, sending photos, videos, and license plate information to those officials. She coordinated the trip with an associate and used tradecraft to avoid detection. She never notified the Attorney General she was acting for a foreign government, a federal offense. She will appear in federal court in Los Angeles tomorrow for her initial appearance. Defendants are presumed innocent until proven guilty. — F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) October 4, 2026

Μια ποινική καταγγελία που κυκλοφόρησε από το FBI την Κυριακή δείχνει μηνύματα μεταξύ της ίδιας και άλλων φερόμενων πρακτόρων σχετικά με την παρακολούθηση του Ting-Yu Lai στο Σιάτλ της Ουάσιγκτον, όπου εργάζεται για τον γίγαντα ηλεκτρονικών ειδών Philips.

Οι φωτογραφίες από την κάμερα παρακολούθησης φέρεται επίσης να έπιασαν τη Zhang να κάθεται σε ένα αυτοκίνητο με έναν συνεργό του και να φωτογραφίζει το σπίτι του και τους στενούς συγγενείς του.

Είναι το τελευταίο κινεζικό σκάνδαλο κατασκοπείας που συγκλονίζει την Καλιφόρνια, μήνες αφότου μία δήμαρχος παγιδεύτηκε σε μια μυστική εκστρατεία προπαγάνδας και ψεύτικων ειδήσεων για τη ΛΔΚ.

Και έρχεται καθώς οι εντάσεις μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν παραμένουν υψηλές, με Αμερικανούς αξιωματούχους να φοβούνται ότι το Πεκίνο θα προσπαθήσει να εισβάλει στο νησί κάποια στιγμή το επόμενο έτος.

Η Zhang, η οποία εργαζόταν σε μια κτηματομεσιτική εταιρεία μαζί με τον σύζυγό της Edric Ding, φέρεται να ταξίδεψε στο Σιάτλ τον Σεπτέμβριο του 2025 για να κατασκοπεύσει τον 30χρονο μηχανικό Ting-Yu La.

Οι ανταλλαγές μηνυμάτων με πράκτορες του Πεκίνου

Οι ανταλλαγές κειμένων που περιγράφονται στην ομοσπονδιακή καταγγελία αποτελούν βασικό μέρος της υπόθεσης της κυβέρνησης εναντίον της Zhang.

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση του FBI, οι ερευνητές έλαβαν επικοινωνίες WeChat από τον λογαριασμό iCloud της Zhang που λένε ότι τη δείχνουν να επικοινωνεί με δύο άτομα που πιστεύεται ότι είναι Κινέζοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και να συζητούν εργασίες που τελικά οδήγησαν στην παρακολούθηση του γιου του προέδρου της Ταϊβάν.

Κατά τη διάρκεια μιας ανταλλαγής τον Σεπτέμβριο του 2025, η Zhang φέρεται να είπε στον Κινέζο κυβερνητικό αξιωματούχο ότι είχε δει τον γιο του προέδρου της Ταϊβάν. «Είναι τόσο νέος», είπε. Στη συνέχεια, ο αξιωματούχος ρώτησε εάν η Zhang ήταν διαθέσιμη για μια ηχητική κλήση για να συζητήσει το θέμα, αλλά η Zhang απάντησε ότι τον κατέγραφε βίντεο.

«Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, η Zhang ταξίδεψε στο Σιάτλ το 2025 και, υπό τις οδηγίες αξιωματούχων της ΛΔΚ, παρακολούθησε έναν στενό συγγενή ενός κυβερνητικού αξιωματούχου της Ταϊβάν, στέλνοντας φωτογραφίες, βίντεο και πληροφορίες πινακίδων κυκλοφορίας σε αυτούς τους αξιωματούχους», είπε ο Essayli. «Συντόνισε το ταξίδι με έναν συνεργάτη και χρησιμοποίησε εμπορικά σκάφη για να αποφύγει τον εντοπισμό. Ποτέ δεν ειδοποίησε τον Γενικό Εισαγγελέα ότι ενεργούσε για μια ξένη κυβέρνηση, ένα ομοσπονδιακό αδίκημα».

Η Zhang φέρεται επίσης να τράβηξε φωτογραφίες από την κατοικία του γιου και να τις έστειλε στους αξιωματούχους της κινεζικής κυβέρνησης με τους οποίους ήταν σε επαφή.

Οι υποτιθέμενες επικοινωνίες της Zhang με αξιωματούχους χρονολογούνται από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Τον Μάρτιο του 2025, η Zhang είπε στον φερόμενο ως Κινέζο κυβερνητικό αξιωματούχο ότι σχεδίαζε να ταξιδέψει στο Πεκίνο. Ο αξιωματούχος απάντησε ότι έπρεπε να συναντηθούν όσο ήταν στην πόλη.

«Θα πάω στο Πεκίνο. Ας οργανώσουμε μια μικρή συγκέντρωση», είπε η Zhang.

Οι ανταλλαγές μηνυμάτων συνεχίστηκαν μέχρι τον Ιούνιο του 2025, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων σχετικά με τη συνάντηση της Zhang με έναν φερόμενο Κινέζο αξιωματούχο στις ΗΠΑ.

Οι τελικές ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ της Zhang και ενός φερόμενου Κινέζου αξιωματούχου πριν ταξιδέψει στο Σιάτλ, όπου φέρεται να παρακολουθούσε τον γιο στην κατοικία του, ήταν τον Αύγουστο του 2025.

«Θα είμαι απασχολημένη με τη δουλειά στο Λος Άντζελες αυτή την εβδομάδα», είπε η Zhang. «Μάλλον θα πάω στο Σιάτλ την επόμενη εβδομάδα».