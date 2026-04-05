Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του 21χρονου καταδρομέα Αλέξανδρου Κετίκογλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Νοέμβριο του 2024 στη Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών, στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, η εισαγγελική Αρχή προτείνει την παραπομπή δύο αξιωματικών με την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης, αδίκημα το οποίο είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Πρόκειται για τον εκπαιδευτή του 21χρονου, ο οποίος ήταν παρών κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας στην πισίνα, καθώς και για ανώτερό του αξιωματικό, ο οποίος είχε την ευθύνη εποπτείας των εκπαιδευτών την ίδια χρονική στιγμή. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να ενισχύει τους ισχυρισμούς της οικογένειας του εκλιπόντος, η οποία από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ότι ο θάνατος του νεαρού δεν οφείλεται σε απλή αμέλεια.

Την ίδια ώρα, πηγές από το στενό περιβάλλον του 21χρονου αναφέρουν ότι αμέσως μετά το περιστατικό υπήρξε προσπάθεια να αποδοθεί ο θάνατός του σε παθολογικά αίτια και συγκεκριμένα σε έμφραγμα. Όπως σημειώνεται, η αναφορά της ιατροδικαστικής έκθεσης σε ισχαιμικό επεισόδιο αξιοποιήθηκε, κατά τους ίδιους, με τρόπο που αποπροσανατόλισε την ουσία της υπόθεσης.

«Κανείς δεν αμφισβητεί το ιατρικό αίτιο του θανάτου. Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι οδήγησε σε αυτό», τονίζουν οι ίδιες πηγές, προσθέτοντας ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν πως το περιστατικό ενδέχεται να συνδέεται με τις συνθήκες εκπαίδευσης και συγκεκριμένα με πρακτικές που περιγράφονται ως «καψώνια».

Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ενδέχεται να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 21χρονος, αλλά και στις ευθύνες που πιθανόν προκύπτουν για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

«Θα σε βγάλω νεκρό...»

«Μόνο νεκρό θα σε βγάλω από εδώ σήμερα». Αυτά είναι τα λόγια που είπε ο εκπαιδευτής στον 21χρονο Αλέξανδρο, που έχασε τη ζωή του τον Νοέμβριο του 2024, όπως υποστηρίζουν οι γονείς του με ανακοίνωση που εξέδωσαν, μέσω του συνηγόρου τους, Αναστάσιου Α. Μακρή.

«Τον έβγαλε νεκρό από τα χέρια του κατά τη διάρκεια ενός ανηλεούς, τιμωρητικού, ατομικού καψωνιού, στο πλαίσιο στρατιωτικής εκπαίδευσης στην πισίνα της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά Αττικής και, μάλιστα, ενώπιον προσώπων επιφορτισμένων με την ασφαλή διεξαγωγή της εκπαίδευσης που, ενώ έβλεπαν να δολοφονείται ο γιος μας και μπορούσαν να το αποτρέψουν, δεν έκαναν τίποτα», αναφέρεται στην ανακοίνωση των γονέων του 21χρονου. Οι ίδιοι κάνουν λόγο για εξόφθαλμη συγκάλυψη και ζητούν να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται για τη δολοφονία, όπως υποστηρίζουν, του παιδιού τους. «Ζητήσαμε από τη Δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και, εκτιμώντας ορθά και αμερόληπτα το αποδεικτικό υλικό, να αναβαθμίσει την κατηγορία από θανατηφόρο έκθεση σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως διώκοντας όλους τους υπαιτίους, ώστε να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι και να δικαιωθεί η μνήμη του νεκρού παιδιού μας, Αλέξανδρου. Πλην όμως, εκείνη στάθηκε μέχρι τώρα πολύ κατώτερη αυτών, είτε απομειώνοντας τις ποινικές ευθύνες των κατηγορουμένων είτε ακόμη και φυγαδεύοντάς τους από αυτές. Δεν μας μένουν πια άλλη αξιοπρέπεια και υπομονή. Ας παύσει εδώ αυτό το ψευδοαφήγημα. Ο γιος μας δολοφονήθηκε, δεν εξετέθη σε θανατηφόρο κίνδυνο. Όταν κάποιος λέει ότι θα σε σκοτώσει και μετά σε σκοτώνει, είναι δολοφόνος και τίποτε άλλο», προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Μαγειρεμένες» καταθέσεις

Αίσθηση προκαλούν όσα αναφέρουν οι γονείς του Αλέξανδρου, Θεόφιλος Κετίκογλου και Αλεξία Ροπόκη, οι οποίοι κάνουν λόγο για οργανωμένη προσπάθεια επηρεασμού των μαρτυριών των παρευρισκομένων, προκειμένου να διαμορφωθεί μια διαφορετική εκδοχή για τα γεγονότα. Όπως τονίζουν, επιχειρήθηκε η καθοδήγηση των αυτοπτών μαρτύρων, συναδέλφων του 21χρονου, για το τι έπρεπε να καταθέσουν, ώστε να μην ενοχοποιήσουν τους αξιωματικούς που ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

«Σύμφωνα, επίσης, με το υλικό της δικογραφίας, κατόπιν της δολοφονίας του γιου μας, επιχειρήθηκε η υπόδειξη στους αυτόπτες μάρτυρες ως προς το τι έπρεπε να καταθέσουν», λένε οι γονείς του.

Η υπόθεση του θανάτου του 21χρονου ΟΥΚά Αλέξανδρου Κετίκογλου εξελίσσεται σε μία από τις πλέον σοβαρές υποθέσεις που αφορούν συνθήκες στρατιωτικής εκπαίδευσης, με τη Δικαιοσύνη να ερευνά πλέον κακουργηματικές ευθύνες.

Ο 21χρονος έφυγε από τη ζωή στις 29 Νοεμβρίου 2024, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής διαδικασίας σε πισίνα, στο πλαίσιο δοκιμασίας αντοχής. Αρχικά, ο θάνατός του αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια και συγκεκριμένα σε ισχαιμικό επεισόδιο. Η εκδοχή αυτή δημιούργησε από την πρώτη στιγμή ερωτήματα στους γονείς του Αλέξανδρου, που κάνουν λόγο για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως ύστερα από καψώνι σε βάρος του γιου τους.

*Με πληροφορίες από την εφημερίδα RealNews

