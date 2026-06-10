Ιωάννινα: Έντονη χαλαζόπτωση στην Πεδινή - Ζημιές σε οπωροφόρα και καλλιέργειες
Πολλοί δρόμοι περιφερειακά της πόλης των Ιωαννίνων, πλημμύρισαν και μετατράπηκαν σε ποτάμια από χαλάζι
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- Έντονη χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν την περιοχή της Πεδινής στα Ιωάννινα για περίπου μία ώρα.
- Οι καλλιέργειες και τα οπωροφόρα της περιοχής υπέστησαν ζημιές από το καλοκαιρινό μπουρίνι.
- Πολλοί δρόμοι περιφερειακά των Ιωαννίνων πλημμύρισαν και μετατράπηκαν σε ποτάμια από το χαλάζι.
- Οι φωτεινοί σηματοδότες βραχυκύκλωσαν και σταμάτησαν να λειτουργούν, προκαλώντας τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές στη διασταύρωση της Πεδινής.
Έντονες χαλαζοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι, σάρωσαν για περίπου μία ώρα την περιοχή της Πεδινής στα Ιωάννινα, προκαλώντας ζημιές σε οπωροφόρα και καλλιέργειες στην περιοχή.
Ειδικότερα, το καλοκαιρινό μπουρίνι ξεκίνησε κατά τις 16:00 με τα καιρικά φαινόμενα να σταματούν λίγο μετά τις 17:00.
Πολλοί δρόμοι περιφερειακά της πόλης των Ιωαννίνων, πλημμύρισαν και μετατράπηκαν σε ποτάμια από χαλάζι. Οι φωτεινοί σηματοδότες σε πολλά σημεία βραχυκύκλωσαν, με αποτέλεσμα να μη λειτουργούν και να σημειώνεται τροχαίο -ευτυχώς με υλικές ζημιές- ανάμεσα σε 3 αυτοκίνητα, στη διασταύρωση της Πεδινής.
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