Ανατροπή: Πτώση θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες από την Παρασκευή – Πρόγνωση Κολυδά

Snapshot Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή, με μέγιστες τιμές 30–34°C κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά της Μακεδονίας, Θεσσαλίας και άλλων περιοχών κατά το μεσημέρι και το απόγευμα.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επισημαίνει τη ζέστη και τις τοπικές απογευματινές αστάθειες στα ηπειρωτικά, καθώς και τους ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο. Snapshot powered by AI

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο κατά τόπους έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου, σχεδόν αμετάβλητη, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 30–32°C και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33–34°C.

Όσο πλησιάζουμε προς το μεσημέρι, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

«Από την Παρασκευή και μετά διαμορφώνεται μια σαφής αλλαγή του καιρού, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες κατεβαίνουν από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια και σταδιακά επηρεάζουν και τη χώρα μας», αναφέρει σε ανάρτησή του στο X, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς.



Ο ίδιος σημειώνει ότι: «Στο επίπεδο των 500 hPa, δηλαδή σε ύψος περίπου 5,5 χιλιομέτρων, η προσέγγιση ψυχρότερου αέρα ενισχύει την αστάθεια. Η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στα ανώτερα στρώματα και τη θερμή επιφάνεια ευνοεί την ανάπτυξη νεφώσεων κατακόρυφης ανάπτυξης, βροχών και καταιγίδων. Στα 850 hPa, περίπου στα 1.500 μέτρα, διακρίνεται η υποχώρηση των θερμών αερίων μαζών και η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Η μεταβολή θα γίνει πιο αισθητή αρχικά στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα και στη συνέχεια νοτιότερα. Το Σάββατο η πτώση θα είναι πιο γενικευμένη, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά».

«Στο τμήμα του υετού, τα φαινόμενα ενισχύονται από την Παρασκευή, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και ορεινή Πελοπόννησο. Λόγω της αστάθειας, τα φαινόμενα θα είναι τοπικά, αλλά κατά τόπους έντονα, με ισχυρή βροχή, αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, πιθανές χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα δυνατές ριπές ανέμου», επισημαίνει.

«Παράλληλα, ενισχύεται το βόρειο και βορειοδυτικό ρεύμα, κυρίως στο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα συμβάλουν επιπλέον στην πτώση της θερμοκρασίας και στη βελτίωση της αίσθησης της ζέστης», έγραψε στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς. Καταλήγει δε, πως: «συνολικά, δεν πρόκειται για ομοιόμορφη κακοκαιρία σε όλη τη χώρα, αλλά για επεισόδιο θερινής αστάθειας. Η προσοχή δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην πτώση της θερμοκρασίας, αλλά κυρίως στις τοπικά ισχυρές καταιγίδες, στους κεραυνούς και στις απότομες ριπές ανέμου».

Μακεδονία – Θράκη

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν κυρίως στη Μακεδονία. Εκεί θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή όμβροι στα ορεινά, ενώ στη δυτική Μακεδονία δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2–4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά πρόσκαιρα θα γίνουν ανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30–32°C και κατά τόπους 33°C, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία κατά 2–3 βαθμούς.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι μεταβλητοί 2–4 μποφόρ.

Θερμοκρασία από 17 έως 30°C και τοπικά έως 32°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Κυρίως αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανές καταιγίδες.

Άνεμοι μεταβλητοί 3–4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά 4–5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία 16–33/34°C.

Κυκλάδες – Κρήτη

Αίθριος καιρός σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 4–5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία 21–29°C και στην Κρήτη τοπικά έως 30–31°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι βόρειοι 4–5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία 20–32°C, με 2–3 βαθμούς χαμηλότερες τιμές στα βόρεια.

Αττική

Αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα.

Άνεμοι βόρειοι 3–5 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία 20–32/33°C.

Θεσσαλονίκη

Κυρίως αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά είναι πιθανές τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι μεταβλητοί 2–3 μποφόρ, το απόγευμα νότιοι–νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία 19–31/32°C.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και τον μετεωρολόγο Θοδωρής Κολυδάς, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού παραμένει η ζέστη με τοπικές απογευματινές αστάθειες στα ηπειρωτικά και ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο.

Διαβάστε επίσης