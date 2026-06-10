Ο πλανήτης «βράζει»: Όλα δείχνουν ότι ένα ισχυρό El Niño πλησιάζει τους επόμενους μήνες

Ο Μάιος ήταν ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ – Ανησυχία για το φαινόμενο El Niño που μπορεί να «εκτοξεύσει» τη θερμοκρασία του πλανήτη

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Ο πλανήτης «βράζει»: Όλα δείχνουν ότι ένα ισχυρό El Niño πλησιάζει τους επόμενους μήνες
AP.
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Μάιος του 2026 ήταν ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, με μέση θερμοκρασία 15,81℃, 0,55 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο 1991
  • 2020.
  • Η θερμοκρασία της επιφάνειας των θαλασσών ήταν η δεύτερη υψηλότερη για Μάιο, φτάνοντας τους 20,90℃, δείχνοντας σημαντική θέρμανση των ωκεανών.
  • Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για την ανάπτυξη ενός ιδιαίτερα ισχυρού φαινομένου Super El Niño τους επόμενους μήνες, με πιθανότητα 80% να εκδηλωθεί από Ιούνιο έως Αύγουστο 2026.
  • Το El Niño αναμένεται να προκαλέσει ακραίες θερμοκρασίες και σημαντικές μεταβολές στα πρότυπα βροχοπτώσεων, αυξάνοντας τον κίνδυνο ξηρασιών και πλημμυρών σε διάφορες περιοχές.
  • Στην Ευρώπη σημειώθηκαν έντονα κύματα ζέστης και αντίθετες καιρικές συνθήκες τον Μάιο 2026, με ρεκόρ θερμοκρασίας σε πολλές χώρες και πλημμύρες σε ορισμένες περιοχές.
Snapshot powered by AI

Ο περασμένος μήνας ήταν ο δεύτερος θερμότερος Μάιος που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας Copernicus. Η μέση θερμοκρασία του πλανήτη έφτασε τους 15,81℃, δηλαδή κατά 0,55 βαθμούς υψηλότερα από τον μέσο όρο της περιόδου 1991 – 2020.

Παράλληλα, η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας των θαλασσών διαμορφώθηκε στους 20,90℃, καταγράφοντας τη δεύτερη υψηλότερη τιμή που έχει σημειωθεί ποτέ για τον Μάιο.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν ακόμη μία ένδειξη πως ένα ιδιαίτερα ισχυρό φαινόμενο, γνωστό ως Super El Niño, ενδέχεται να αναπτυχθεί τους επόμενους μήνες. Αν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, το φαινόμενο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακραία ζέστη σε μεγάλο μέρος του πλανήτη, με ορισμένες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμη και για αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας έως και κατά 3℃ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Παράλληλα, αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές ανατροπές στα πρότυπα βροχοπτώσεων, αυξάνοντας τον κίνδυνο ξηρασίας σε ορισμένες περιοχές και πλημμυρικών φαινομένων σε άλλες.

Η στρατηγική επικεφαλής για το Κλίμα στο European Centre for Medium – Range Weather Forecasts, Σαμάνθα Μπέρτζες, επεσήμανε ότι ο Μάιος του 2026 ήταν ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, συνεχίζοντας μία περίοδο εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών τόσο στην ατμόσφαιρα όσο και στους ωκεανούς.

Όπως τόνισε, η ασυνήθιστα πρώιμη και έντονη περίοδος καύσωνα που έπληξε την Ευρώπη αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο τα ακραία καιρικά φαινόμενα τείνουν να μετατρέπονται σε νέα κανονικότητα.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, ο Μάιος σημαδεύτηκε από μία εντυπωσιακά γρήγορη μετάβαση από συνθήκες ψυχρότερες του φυσιολογικού σε ένα από τα ισχυρότερα κύματα ζέστης που έχουν καταγραφεί τόσο νωρίς μέσα στο έτος.

Κατά το δεύτερο μισό του μήνα, καταρρίφθηκαν ρεκόρ θερμοκρασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, ενώ, παρατηρήθηκαν έντονες αντιθέσεις στις καιρικές συνθήκες. Μεγάλα τμήματα της δυτικής, κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης βίωσαν ξηρότερες συνθήκες από τις συνηθισμένες και σε περιοχές όπως η Τουρκία, η Βουλγαρία και η Μολδαβία εκδηλώθηκαν πλημμύρες λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στους ειδικούς η κατάσταση στους ωκεανούς. Η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας βρέθηκε μόλις 0,03℃ κάτω από το ιστορικό ρεκόρ του 2024, γεγονός που θεωρείται σαφής ένδειξη ότι ο τροπικός Ειρηνικός Ωκεανός κινείται σταδιακά προς συνθήκες El Niño.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Copernicus, οι θερμοκρασίες των θαλασσών παραμένουν εξαιρετικά υψηλές σε μεγάλο μέρος του τροπικού Ειρηνικού, ενισχύοντας τις πιθανότητες εκδήλωσης του φαινομένου μέσα στους επόμενους μήνες.

Το φαινόμενο El Niño – Southern Oscillation αποτελεί έναν φυσικό κλιματικό κύκλο που εναλλάσσεται ανάμεσα στη θερμή φάση και στην ψυχρότερη φάση Niña κάθε 2 έως 7 χρόνια. Κατά τη διάρκεια του Niño, οι θερμές μάζες νερού που συσσωρεύονται στον Ειρηνικό Ωκεανό εξαπλώνονται σε μεγαλύτερη έκταση, απελευθερώνοντας σημαντικές ποσότητες θερμότητας στην ατμόσφαιρα και αυξάνοντας τη μέση θερμοκρασία του πλανήτη για πολλούς μήνες.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι ενδείξεις που καταγράφονται σήμερα παραπέμπουν σε ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια El Niño που έχουν παρατηρηθεί ποτέ. Οι πιθανότητες εκδήλωσης του φαινομένου κατά την περίοδο Ιουνίου – Αυγούστου ανέρχονται στο 80%, ενώ, υπάρχει 90% πιθανότητα να συνεχιστεί τουλάχιστον έως τον Νοέμβριο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:03ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκαρδιστικό: Κάμερα κατέγραψε τον viral γορίλα Koyimasa σκεπτικό μετά από τσακωμό με το ταίρι του

11:00WHAT THE FACT

Η μικρότερη σειρά στην ιστορία: Ήταν τόσο αμφιλεγόμενη που ακυρώθηκε μετά από ένα επεισόδιο

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρριψη ελικοπτέρου Apache από το Ιράν: Από πύραυλο και όχι drone, εκτιμούν οι ειδικοί

10:50ΥΓΕΙΑ

Πρόληψη χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων: Συνεργασία ΕΟΔΥ - Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Κίνα αλλάζει τα δεδομένα στα plug-in υβριδικά

10:44ΚΑΙΡΟΣ

Ο πλανήτης «βράζει»: Όλα δείχνουν ότι ένα ισχυρό El Niño πλησιάζει τους επόμενους μήνες

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Παπαδόπουλος κατά Λέκκα για οσμή αερίου στην Αττική: «Θρυμμάτισε κάθε έννοια επιστημοσύνης, ειδίκευσης και υπευθυνότητας»

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος για το εξώφυλλο του Charlie Hebdo: «Παγκόσμιο Κύπελλο Παιδοφιλίας - Πάμε Γαλλία!»

10:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Αθήνα στο επίκεντρο των International Emmy Awards - Οι δηλώσεις των Ελλήνων κριτών

10:39ANNOUNCEMENTS

Καθημερινό Unboxing εμπειριών και προσφορών* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ στο Παγκόσμιο

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Μέιν: Ο διάσημος ηθοποιός των «X-Men» ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού

10:30WHAT THE FACT

Επιστημονική ανησυχία για μια καφέ ζώνη μεταξύ Αφρικής και Ατλαντικού

10:23ΕΛΛΑΔΑ

82 χρόνια από την αποτρόπαια σφαγή του Διστόμου

10:12ΑΠΟΨΕΙΣ

Κι όμως, η αυτοδυναμία της ΝΔ είναι ακόμα αρκετά πιθανή…

10:04ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί η πίτσα προκαλεί τόση δίψα και πώς να βρείτε ανακούφιση

10:00ANNOUNCEMENTS

Ποια είναι η επόμενη στάση; Ανακύκλωση Συσκευασιών στους Μπλε Κάδους και Μπλε Κώδωνες

10:00ANNOUNCEMENTS

IPL στο σπίτι: Το gadget ομορφιάς που γίνεται viral

10:00ME TO N & ME TO Σ

Ο Παύλος θα υπάρχει όσο υπάρχει Ελλάδα και Ελληνισμός

10:00ANNOUNCEMENTS

Η επόμενη μέρα της υγείας βρίσκεται στο σπίτι μας

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Μπέλφαστ: Ποιος είναι ο άνδρας, πατέρας ενός παιδιού, που σταμάτησε την άγρια επίθεση του Σουδανού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Ελεύθερος ξανά ο Σουδανός που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού στο κέντρο της Αθήνας

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο αντιδήμαρχος Αγίου Δημητρίου για τον νεκρό υπάλληλο καθαριότητας στο Newsbomb: «Ήταν άψογο παιδί ο Ηλίας, ήταν μαζί μας 27 χρόνια» - Μέριμνα για να προσληφθεί η σύζυγός του στον δήμο

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Μπέλφαστ: Ποιος είναι ο άνδρας, πατέρας ενός παιδιού, που σταμάτησε την άγρια επίθεση του Σουδανού

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία – «εξπρές» από το απόγευμα: Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Γιοχάνεσμπουργκ: Δώδεκα νεκροί και εννέα τραυματίες σε πυροβολισμούς - Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

17:06WHAT THE FACT

Τι είναι τελικά πιο υγιεινό: τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες; Έκπληξη η απάντηση

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Ποια ώρα της ημέρας να περπατάτε για μεγαλύτερη μείωση της αρτηριακής πίεσης

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ζούσαμε έναν εφιάλτη - Θα μάθουν την αλήθεια» - Ο θείος των παιδιών του Πολωνού καθηγητή στο Newsbomb - Φεύγουν για Πολωνία

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Παπαδόπουλος κατά Λέκκα για οσμή αερίου στην Αττική: «Θρυμμάτισε κάθε έννοια επιστημοσύνης, ειδίκευσης και υπευθυνότητας»

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Ξύπνησα και τους βρήκα νεκρούς» - Πρώτα σκότωσε τον γιο και μετά τη μητέρα του - Δεν «σπάει» ο συλληφθείς, τι περιμένουν οι Αρχές

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Πατέρας τριών παιδιών ο νεκρός αναβάτης - Ήταν υπάλληλος του δήμου και πήγαινε να πιάσει δουλειά

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Εχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας» - Μετά την κάνναβη απαγόρευση για όσα καπνικά προϊόντα ψεκάζονται με άγνωστα χημικά

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Γλυπτά του Παρθενώνα: Οι αποκαλύψεις του νέου ντοκιμαντέρ - Αποκαλούσαν τις Καρυάτιδες «Κάρυ-something» - Το μήνυμα Τασούλα για την επανένωση

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος για το εξώφυλλο του Charlie Hebdo: «Παγκόσμιο Κύπελλο Παιδοφιλίας - Πάμε Γαλλία!»

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημόσιο: Αυξήσεις έως 300 ευρώ σε 10.000 υπαλλήλους - Ποιοι θα επωφεληθούν

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Πίνετε καφέ μετά τις 5 το απόγευμα; Δείτε τι μπορεί να συμβαίνει στον ύπνο σας - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

19:10LIFESTYLE

Μίνα Αρναούτη: «Πρόστιμο 270.000€ για εγκατάλειψη ζώων και σε εμένα με 17 χειρουργεία 39.000€»

10:00ME TO N & ME TO Σ

Ο Παύλος θα υπάρχει όσο υπάρχει Ελλάδα και Ελληνισμός

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες από τη Βουλγαρία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ