Ο πλανήτης «βράζει»: Όλα δείχνουν ότι ένα ισχυρό El Niño πλησιάζει τους επόμενους μήνες

Snapshot Ο Μάιος του 2026 ήταν ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, με μέση θερμοκρασία 15,81℃, 0,55 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο 1991

2020.

Η θερμοκρασία της επιφάνειας των θαλασσών ήταν η δεύτερη υψηλότερη για Μάιο, φτάνοντας τους 20,90℃, δείχνοντας σημαντική θέρμανση των ωκεανών.

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για την ανάπτυξη ενός ιδιαίτερα ισχυρού φαινομένου Super El Niño τους επόμενους μήνες, με πιθανότητα 80% να εκδηλωθεί από Ιούνιο έως Αύγουστο 2026.

Το El Niño αναμένεται να προκαλέσει ακραίες θερμοκρασίες και σημαντικές μεταβολές στα πρότυπα βροχοπτώσεων, αυξάνοντας τον κίνδυνο ξηρασιών και πλημμυρών σε διάφορες περιοχές.

Στην Ευρώπη σημειώθηκαν έντονα κύματα ζέστης και αντίθετες καιρικές συνθήκες τον Μάιο 2026, με ρεκόρ θερμοκρασίας σε πολλές χώρες και πλημμύρες σε ορισμένες περιοχές. Snapshot powered by AI

Ο περασμένος μήνας ήταν ο δεύτερος θερμότερος Μάιος που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας Copernicus. Η μέση θερμοκρασία του πλανήτη έφτασε τους 15,81℃, δηλαδή κατά 0,55 βαθμούς υψηλότερα από τον μέσο όρο της περιόδου 1991 – 2020.

Παράλληλα, η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας των θαλασσών διαμορφώθηκε στους 20,90℃, καταγράφοντας τη δεύτερη υψηλότερη τιμή που έχει σημειωθεί ποτέ για τον Μάιο.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν ακόμη μία ένδειξη πως ένα ιδιαίτερα ισχυρό φαινόμενο, γνωστό ως Super El Niño, ενδέχεται να αναπτυχθεί τους επόμενους μήνες. Αν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, το φαινόμενο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακραία ζέστη σε μεγάλο μέρος του πλανήτη, με ορισμένες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμη και για αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας έως και κατά 3℃ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Παράλληλα, αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές ανατροπές στα πρότυπα βροχοπτώσεων, αυξάνοντας τον κίνδυνο ξηρασίας σε ορισμένες περιοχές και πλημμυρικών φαινομένων σε άλλες.

Η στρατηγική επικεφαλής για το Κλίμα στο European Centre for Medium – Range Weather Forecasts, Σαμάνθα Μπέρτζες, επεσήμανε ότι ο Μάιος του 2026 ήταν ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, συνεχίζοντας μία περίοδο εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών τόσο στην ατμόσφαιρα όσο και στους ωκεανούς.

Όπως τόνισε, η ασυνήθιστα πρώιμη και έντονη περίοδος καύσωνα που έπληξε την Ευρώπη αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο τα ακραία καιρικά φαινόμενα τείνουν να μετατρέπονται σε νέα κανονικότητα.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, ο Μάιος σημαδεύτηκε από μία εντυπωσιακά γρήγορη μετάβαση από συνθήκες ψυχρότερες του φυσιολογικού σε ένα από τα ισχυρότερα κύματα ζέστης που έχουν καταγραφεί τόσο νωρίς μέσα στο έτος.

Κατά το δεύτερο μισό του μήνα, καταρρίφθηκαν ρεκόρ θερμοκρασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, ενώ, παρατηρήθηκαν έντονες αντιθέσεις στις καιρικές συνθήκες. Μεγάλα τμήματα της δυτικής, κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης βίωσαν ξηρότερες συνθήκες από τις συνηθισμένες και σε περιοχές όπως η Τουρκία, η Βουλγαρία και η Μολδαβία εκδηλώθηκαν πλημμύρες λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στους ειδικούς η κατάσταση στους ωκεανούς. Η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας βρέθηκε μόλις 0,03℃ κάτω από το ιστορικό ρεκόρ του 2024, γεγονός που θεωρείται σαφής ένδειξη ότι ο τροπικός Ειρηνικός Ωκεανός κινείται σταδιακά προς συνθήκες El Niño.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Copernicus, οι θερμοκρασίες των θαλασσών παραμένουν εξαιρετικά υψηλές σε μεγάλο μέρος του τροπικού Ειρηνικού, ενισχύοντας τις πιθανότητες εκδήλωσης του φαινομένου μέσα στους επόμενους μήνες.

Το φαινόμενο El Niño – Southern Oscillation αποτελεί έναν φυσικό κλιματικό κύκλο που εναλλάσσεται ανάμεσα στη θερμή φάση και στην ψυχρότερη φάση Niña κάθε 2 έως 7 χρόνια. Κατά τη διάρκεια του Niño, οι θερμές μάζες νερού που συσσωρεύονται στον Ειρηνικό Ωκεανό εξαπλώνονται σε μεγαλύτερη έκταση, απελευθερώνοντας σημαντικές ποσότητες θερμότητας στην ατμόσφαιρα και αυξάνοντας τη μέση θερμοκρασία του πλανήτη για πολλούς μήνες.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι ενδείξεις που καταγράφονται σήμερα παραπέμπουν σε ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια El Niño που έχουν παρατηρηθεί ποτέ. Οι πιθανότητες εκδήλωσης του φαινομένου κατά την περίοδο Ιουνίου – Αυγούστου ανέρχονται στο 80%, ενώ, υπάρχει 90% πιθανότητα να συνεχιστεί τουλάχιστον έως τον Νοέμβριο.

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