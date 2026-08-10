Καραϊβική: 16χρονη Βρετανίδα σκοτώθηκε σε φρικιαστικό δυστύχημα με σκάφος

Snapshot Η 16χρονη Βρετανίδα Άμπι Λέιντον πέθανε από εγκαύματα που υπέστη μετά από έκρηξη σε τουριστικό σκάφος στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου επέβαιναν 35 άτομα.

Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς σε πολλούς επιβάτες, ενώ δύο από τα αδέλφια της Άμπι τραυματίστηκαν και όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Η οικογένεια της Άμπι και οι άλλοι Βρετανοί επιβάτες λαμβάνουν προξενική υποστήριξη από το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η έλλειψη επαρκούς συντήρησης και ελέγχου των τουριστικών σκαφών στη Δομινικανή Δημοκρατία εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια των επιβατών.

Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει συγκλονισμό στην τοπική κοινότητα και τις αρχές, που δηλώνουν πρόθυμες να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια. Snapshot powered by AI

Σε ένα τραγικό δυστύχημα με σκάφος στην Καραϊβική σκοτώθηκε 16χρονη από την Βρετανία. Η έφηβη είχε επισκεφθεί τη Δομινικανή Δημοκρατία με την οικογένειά της για διακοπές.

Στις 27 Ιουλίου η Άμπι Λέιντον σκοτώθηκε και δύο από τα αδέλφια της τραυματίστηκαν μαζί με 22 τουρίστες όταν σημειώθηκε έκρηξη και το πλοίο, στο οποίο επέβαιναν, τυλίχθηκε στις φλόγες.

Συγκλονιστικές εικόνες από το δυστύχημα δείχνουν το σκάφος, το οποίο μετέφερε 35 άτομα, να τυλίγεται από φλόγες και πυκνό καπνό. Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η Άμπι Λέιντον υπέστη εγκαύματα στο 60% του σώματός της. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και πέθανε τρεις ημέρες αργότερα.

Η 16χρονη και τα δύο αδέλφια της βρίσκονταν στο σκάφος χωρίς τους γονείς τους. Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Βρετανίας δήλωσε ότι παρέχεται προξενική υποστήριξη στην οικογένεια της Άμπι και στους άλλους Βρετανούς που σχετίζονται με το δυστύχημα.

Η Γκισέλ Σεγκόβια βρισκόταν στο σκάφος μαζί με τον 35χρονο σύζυγό της, Νάβιν Τόρες, και δήλωσε στην εφημερίδα The Sun ότι η Άμπι «δεν έφυγε χωρίς να δώσει μάχη». Το τουριστικό σκάφος επέστρεφε από το νησί Σαόνα, όταν ακούστηκε ένας «θόρυβος» πριν επιταχύνει και στη συνέχεια τυλιχθεί στις φλόγες.

Η Γκίζελ περιέγραψε ότι οι επιβάτες εκτοξεύτηκαν από τις θέσεις τους, ενώ θραύσματα του σκάφους «πετούσαν παντού». Είπε ότι θυμάται την Άμπι λόγω των «όμορφων ματιών» της.

Η έκρηξη προκάλεσε κατάγματα και τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη σε κάποιους επιβάτες, ενώ ένας αξιωματούχος της Δομινικανής Δημοκρατίας πρόσθεσε: «Θα προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια σε αυτή τη θλιβερή στιγμή. Οι προσευχές μας είναι μαζί με την οικογένεια».

«Είναι σπαρακτικό»

Γείτονες της οικογένειας της 16χρονης δήλωσαν συγκλονισμένοι με τα νέα του θανάτου της. Γείτονας είπε στην εφημερίδα Mail: «Άκουσα ότι τα δύο κορίτσια και ο νεαρός ήταν στο σκάφος και πρέπει να βρίσκονταν κοντά στο σημείο όπου εξερράγη. Είναι τρομερό. Η μικρή δεν είναι σε πολύ κακή κατάσταση, έχει σπάσει το πόδι της και ο αδελφός της έχει υποστεί κάποια εγκαύματα, αλλά δεν είναι σε πολύ κακή κατάσταση πλέον. Όλοι έχουν επιστρέψει πλέον στη Βρετανία. Τους γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό. Είναι σπαρακτικό».

H 16χρονη

«Είναι απίστευτο. Το μάθαμε από έναν φίλο ενός φίλου. Είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά συγκλονιστικό», ανέφερε ένας άλλος. Σύμφωνα με αναφορές της εποχής, 24 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, με πολλούς από αυτούς να έχουν υποστεί εγκαύματα. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι παρακείμενα σκάφη έσπευσαν να διασώσουν όσους έπεσαν στο νερό.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στη χώρα μας. Έχουν σημειωθεί αρκετές περιπτώσεις. Κάθε σκάφος στις παραλίες των τουριστικών περιοχών πρέπει να διαθέτει έγκυρη άδεια και εξουσιοδότηση. Αυτό που με ανησυχεί όμως περισσότερο είναι η απαραίτητη συντήρηση που πρέπει να γίνεται σε αυτά τα σκάφη για τη μεταφορά τουριστών. Πόσο συχνά ελέγχονται από τις αρχές;» αναρωτήθηκε παρουσιαστής ειδήσεων τοπικού καναλιού.