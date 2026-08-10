Τηλεφωνική συνομιλία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του

Snapshot Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελάτι για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Συμφώνησαν να διατηρήσουν εντατικό διάλογο και επαφές, λίγες ημέρες μετά την επέτειο έξι ετών από τη συμφωνία οριοθέτησης της ελληνοαιγυπτιακής ΑΟΖ.

Υπογράμμισαν τη βούληση για κοινή προσπάθεια στην ενίσχυση της ασφάλειας και της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.

Η συνομιλία έγινε μετά την υπογραφή του Συμφώνου της Μέκκας, στο οποίο η Αίγυπτος δεν συμμετείχε, παρά τη συμμετοχή της στο τετραμερές σχήμα με Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία. Snapshot powered by AI

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με επίκεντρο τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η νέα επικοινωνία των δύο υπουργών εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών επαφών Αθήνας και Καΐρου, καθώς οι δύο χώρες επιδιώκουν να εμβαθύνουν τη στρατηγική τους σχέση και να ενισχύσουν τον συντονισμό τους σε θέματα που αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο υπουργοί αποτίμησαν την πορεία της διμερούς Στρατηγικής Σχέσης και συμφώνησαν να διατηρήσουν εντατικό τον διάλογο και τις επαφές τους το προσεχές διάστημα. Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τη συμπλήρωση έξι ετών από την υπογραφή της συμφωνίας για την οριοθέτηση της ελληνοαιγυπτιακής ΑΟΖ, η οποία στηρίχθηκε στις αρχές και τις προβλέψεις του Δικαίου της Θάλασσας.

Γεραπετρίτης και Αμπντελάτι επανέλαβαν τη βούληση των δύο χωρών να συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, υπογράμμισαν τη σημασία μιας σταθερής και εποικοδομητικής συνεργασίας με στόχο την προώθηση της ειρήνης.

Η συνομιλία των δύο υπουργών πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της υπογραφής του Συμφώνου της Μέκκας, στο οποίο η Αίγυπτος τελικά δεν συμμετείχε, παρά τη συμμετοχή της στο τετραμερές σχήμα συνεργασίας με την Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία.