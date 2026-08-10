Εθνική Καταστροφή στην Κολομβία από τα 7,4 Ρίχτερ - 111 νεκροί, 87 τραυματίες, 61 καταρρεύσεις

Στην περιοχή της Περέιρα, οι περισσότεροι νεκροί - Μάχη για να εντοπιστούν παγιδευμένοι στα ερείπια 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Εθνική Καταστροφή στην Κολομβία από τα 7,4 Ρίχτερ - 111 νεκροί, 87 τραυματίες, 61 καταρρεύσεις
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Κολομβία κηρύχθηκε σε κατάσταση εθνικής καταστροφής μετά από σεισμό 7,4 Ρίχτερ με 111 νεκρούς, 87 τραυματίες και 61 καταρρεύσεις κτιρίων.
  • Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ της περιοχής Τσόκο, με σοβαρές ζημιές σε πόλεις όπως το Κάλι, Περέιρα, Μανιζάλες και Αρμενία.
  • Ο σεισμός ήταν ο ισχυρότερος από το 1999 και έγινε αισθητός σε γειτονικές χώρες όπως ο Ισημερινός, ο Παναμάς και η Βενεζουέλα.
  • Πολλά αεροδρόμια στην πληγείσα περιοχή ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω ζημιών.
  • Διεθνείς οργανισμοί και χώρες, όπως η ΕΕ, τα Ηνωμένα Έθνη, η Ισπανία, η Βραζιλία, ο Ισημερινός και οι ΗΠΑ, προσφέρουν βοήθεια και υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης.
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Σε κατάσταση εθνικής καταστροφής κηρύχθηκε η Κολομβία, μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα), προκαλώντας δεκάδες θανάτους και τραυματισμούς, καταρρεύσεις κτηρίων και εγκλωβισμούς ανθρώπων στα συντρίμμια.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, μια αγροτική περιοχή του Τσόκο, αλλά οι ζημιές εκτείνονται σε πυκνοκατοικημένες πόλεις, όπως το Κάλι, η Περέιρα, το Μανιζάλες ή η Αρμενία, οι οποίες αριθμούν συνολικά πάνω από 3,5 εκατομμύρια κατοίκους με τις τρεις τελευταίες να αποτελούν τον «άξονα του καφέ» της Κολομβίας.

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, όπως τον ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέλα, ο οποίος βρίσκεται στην Μπογκοτά, στις 12.30 το μεσημέρι (τοπική ώρα) οι νεκροί ανέρχονται σε 111, οι τραυματίες σε 8, 1.575 σπίτια επλήγησαν και 61 κτίρια κατέρρευσαν

Μεγάλο μέρος των θυμάτων είναι συγκεντρωμένο στη μητροπολιτική περιοχή της Περέιρα και υπήρξαν επίσης σοβαρές ζημιές στην πόλη Κάλι, την πρωτεύουσα της Valle del Cauca, όπου ο σύμβουλος, Alejandro Eder, ανέφερε ότι τουλάχιστον τριάντα κατασκευές έχουν καταρρεύσει «με ανθρώπους παγιδευμένους».

Τα αεροδρόμια του Κάλι, του Περέιρα, του Μανιζάλες, του Κίμπντο, της Αρμενίας, του Καρτάγκο και της Μπουεναβεντούρα αναστέλλουν τη λειτουργία τους μετά τις ζημιές που υπέστησαν από τον σεισμό.

Ο μεγαλύτερος σεισμός από το 1999

Ήταν ο μεγαλύτερος σεισμός από αυτόν που προκάλεσε τον όλεθρο σε περίπου τριάντα δήμους της Περιοχής του Καφέ στις 25 Ιανουαρίου 1999, ειδικά στην Αρμενία, το Κιντίο, με συνολικό αριθμό νεκρών 1.185. Και συμβαίνει λίγες εβδομάδες μετά τις δύο που κατέστρεψαν τη Λα Γκουάιρα και άλλες πόλεις της Βενεζουέλας, με χιλιάδες θανάτους.

Ο σεισμός έγινε επίσης έντονα αισθητός στην Μπογκοτά και σε άλλες τοποθεσίες της Κολομβίας, καθώς και στον Ισημερινό, τον Παναμά και τη Βενεζουέλα.

Διεθνής βοήθεια

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Copernicus.

Τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) ανακοίνωσαν ότι είναι έτοιμα να βοηθήσουν την Κολομβία σε ό,τι χρειαστεί. «Η συνδεσιμότητα στις αγροτικές περιοχές ήταν περιορισμένη και δεν έχουμε ακόμη πληροφορίες για θύματα και επιπτώσεις, αλλά έχουμε λάβει αναφορές για δομικές ζημιές, συμπεριλαμβανομένων σπιτιών που κατέρρευσαν, σε πολλές τοποθεσίες», δήλωσε ο Φαρχάν Χακ, εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα, στην καθημερινή του ενημέρωση Τύπου.

Επίσης έτοιμοι να βοηθήσουν δήλωσαν ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ενώ η επίσης σεισμόπληκτη Βενεζουέλα, θέτει στη διάθεση της Κολομβίας ομάδα διασωστών και την απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο Πρόεδρος του Ισημερινού Daniel Noboa ανακοίνωσε ότι στέλνει 47 διασώστες, σκύλους και εξειδικευμένο εξοπλισμό για την υποστήριξη της Κολομβίας. Μεταξύ άλλων που δηλώνουν έτοιμοι να συνδράμουν είναι οι ΗΠΑ, το Μεξικό, το Ισραήλ και το Ελ Σαλβαδόρ, ενώ την αλληλεγγύη του στον κολομβιανό λαό εξέφρασε και ο Ουκρανό πρόεδρος.

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