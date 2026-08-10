Σακίρα για σεισμό στην Κολομβία: «Η αγάπη και η δύναμή μου στην πατρίδα μου»

Την δύναμη και την αγάπη της στην πατρίδα της, την Κολομβία - που δοκιμάζεται τις τελευταίες ώρες, έπειτα, από την ισχυρή σεισμική δόνηση 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε την επαρχία Τσόκο - έστειλε η Σακίρα, μέσα από ανάρτησή της στο X.

«Αγαπημένη Κολομβία, η καρδιά μου είναι με όλους όσους ένιωσαν αυτόν τον σεισμό σήμερα και με τις οικογένειες που περνούν τόσο οδυνηρές στιγμές. Σε τέτοιες στιγμές, εμείς οι Κολομβιανοί ξέρουμε πώς να είμαστε ενωμένοι και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Όλη μου η δύναμη και η αγάπη μου πηγαίνουν στην πατρίδα μου. Ας κρατηθούμε κοντά ο ένας στον άλλον και ας παρακολουθούμε τις οδηγίες, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το συντομότερο δυνατό», έγραψε η διάσημη τραγουδίστρια.

Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia.



En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y… — Shakira (@shakira) August 10, 2026

Σεισμός στην Κολομβία: «Είναι η στιγμή που παγώνεις» - Συγκλονίζει Έλληνας επιχειρηματίας

Εικόνες καταστροφής καταγράφονται στην επαρχία Τσόκο της Κολομβίας, έπειτα από την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε την Δευτέρα (10/8).

Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση που έχει καταγραφεί στη χώρα την τελευταία δεκαετία.

A powerful magnitude 7.4 earthquake was recorded Monday in western Colombia, according to the U.S. Geological Survey (USGS), and tremors were felt in several cities across the country. pic.twitter.com/uQfmirE7VV — AccuWeather (@accuweather) August 10, 2026

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η κυβέρνηση της Κολομβίας έθεσε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Με βάση τις τελευταίες αναφορές από αξιωματούχος, πάνω από 77 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των εγκλωβισμένων.

«Έχανα την ισορροπία μου από το τράνταγμα», ανέφερε Έλληνας επιχειρηματίας στην Μπογκοτά

«Ξύπνησα και είναι η στιγμή που δεν μπορείς να πεταχτείς, είναι η στιγμή που παγώνεις. Είναι η πιο τρομακτική εμπειρία που έχω ζήσει στη ζωή μου», ανέφερε στο Star ο Έλληνας επιχειρηματίας Γιώργος Σιταράς που βρίσκεται στην Μπογκοτά.

«Είχε ένα κούνημα που έβλεπες τα πάντα να τραντάζονται. Σηκώθηκα από το κρεβάτι και δεν μπορούσα να κρατήσω την ισορροπία μου», πρόσθεσε ο κ. Σιταράς.

Παγιδευμένος στα ερείπια ο 6χρονος γιος του δημάρχου της Μπαΐα Σολάνο

Μεγάλη μάχη δίνουν τα συνεργεία διάσωσης για τον εντοπισμό του 6χρονου γιου του δημάρχου της Μπαΐα Σολάνο, Λεονέλ Βαλένσια, ο οποίος φέρεται να έχει παγιδευτεί σε ερείπια μετά από ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία.

Την είδηση μετέδωσε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης το Noticias Caracol, με τις προσπάθειες τώρα να επικεντρώνονται στα συντρίμμια μιας κατοικίας, κάτω από τα οποία είναι αρκετοί άνθρωποι εγκλωβισμένοι.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του παιδιού, ούτε έχει επιβεβαιωθεί δημόσια ότι έχει διασωθεί.

Sismo deja daños en Chocó: Quibdó reporta edificaciones afectadas; hijo del alcalde de Bahía Solano estaría entre las personas atrapadashttps://t.co/L6ytHKwcNF pic.twitter.com/SVMdNefaf2 — EntreCejayCeja (@EntreCejayCeja) August 10, 2026

Το Canal Trece μετέδωσε επίσης ότι οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο γιος του δημάρχου βρισκόταν μεταξύ των ατόμων που παγιδεύτηκαν μετά την κατάρρευση της κατοικίας. Ομάδες της Πολιτικής Άμυνας, της Πυροσβεστικής και του Ερυθρού Σταυρού προχωρούν σε εργασίες απομάκρυνσης των ερειπίων και αναζήτησης μέσα στο κτίριο.

Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας αναθεώρησε το μέγεθος του σεισμού σε 7,4, με βάθος 96 χιλιόμετρα και επίκεντρο το Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στο Τσόκο. Οι δήμοι που βρίσκονται πλησιέστερα στο επίκεντρο ήταν το Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, το Ρίο Ίρο και η Νόβιτα

Το Τσόκο συγκαταλέγεται μεταξύ των περιοχών με τις μεγαλύτερες ζημιές που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής.

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