Σεισμός στην Κολομβία: Συγκλονιστικά βίντεο - Τρέχουν να σωθούν ενώ όλα γύρω καταρρέουν
Σκηνές τρόμου και πανικού στην Κολομβία την ώρα που η γη τρέμει από τα 7,4 Ρίχτερ
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- Σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ χτύπησε τη δυτική Κολομβία προκαλώντας θανάτους, τραυματισμούς και εγκλωβισμούς σε κτήρια που κατέρρευσαν.
- Πολλοί άνθρωποι παγιδεύτηκαν σε ένα τριώροφο κτήριο που κατέρρευσε ολοσχερώς.
- Η δόνηση διήρκησε πάνω από ένα λεπτό, προκαλώντας πανικό και προσπάθειες για αναζήτηση καταφυγίου.
- Σοβαρές ζημιές υπέστη η Βασιλική του Μητροπολιτικού Καθεδρικού Ναού της Παναγίας του Ροδαρίου του Μανιζάλες.
- Το διεθνές αεροδρόμιο Mategaya στην Περέιρα υπέστη ζημιές και τρεις άνθρωποι φέρεται να σκοτώθηκαν εκεί.
Ο ισχυρός σεισμός που χτύπησε τη δυτική Κολομβία άφησε πίσω του χαοτικές σκηνές, ενώ τρομακτικά βίντεο έχουν αποτυπώσει τη στιγμή που χτυπούν τα 7,4 Ρίχτερ σε αρκετές μεγάλες πόλεις, προκαλώντας θανάτους, τραυματισμούς, αλλά και εγκλωβισμούς σε κτήρια που κατέρρευσαν.
Ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, βρήκε τον κόσμο στους δρόμους ή στις δουλειές τους, με τα πλάνα να σκηνές πανικού, από ανθρώπους που έτρεχαν να σωθούν από τα συντρίμμια κτηρίων που εκτοξεύονταν καθώς κατέρρεαν.
Άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχει παγιδευτεί σε ένα τριώροφο κτήριο που κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος.
Κόσμος προσπάθησε να βρει καταφύγιο όπου μπορούσε ή να κρατηθεί από κάπου καθώς η γη έτρεμε, σε μία δόνηση που διήρκησε περισσότερο από ένα λεπτό.
Η Βασιλική του Μητροπολιτικού Καθεδρικού Ναού της Παναγίας του Ροδαρίου του Μανιζάλες, ένας από τους μεγαλύτερους καθεδρικούς ναούς στον κόσμο, υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια του σεισμού με έντρομους τουρίστες να παρακολουθούν...
Σοβαρές ζημιές υπέστη το διεθνές αεροδρόμιο Mategaya στην Περέιρα, όπου τρεις άνθρωποι φέρεται να σκοτώθηκαν