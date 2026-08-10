«Η ψυχή θυμάται πάντα που ανήκει»: Η ανάρτηση της Ελένη Πετρουλάκη από την Κρήτη

Στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Κρήτη, απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Ελένη Πετρουλάκη, επιστρέφοντας στα μέρη που κουβαλούν για την ίδια ξεχωριστές αναμνήσεις.

Η γνωστή γυμνάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram στιγμιότυπα από την παραμονή της στο νησί, συνοδεύοντάς τα με λόγια γεμάτα συναίσθημα για τον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

«Επιστροφή στις ρίζες μου. Στα σοκάκια που κουβαλούν αναμνήσεις, στις παλιές πόρτες που έχουν τις δικές τους ιστορίες… Εδώ ο χρόνος μοιάζει να σταματά. Και η ψυχή θυμάται πού ανήκει», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

https://www.instagram.com/p/Db1PPxdCA-3/

Μακριά από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, η Ελένη Πετρουλάκη φαίνεται να απολαμβάνει τις πιο απλές και αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού, περπατώντας στα γνώριμα σοκάκια και επιστρέφοντας σε εικόνες που συνδέονται με τις παιδικές της αναμνήσεις.

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