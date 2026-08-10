Κολομβία: Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Μπογκοτά - Εκκενώθηκαν κτήρια, αναφέρθηκαν ζημιές
Αναφέρθηκαν τραυματισμοί και ζημιές σε κτήρια σε αρκετές περιοχές
Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους έγινε αισθητή τη Δευτέρα στη δυτική Κολομβία, αλλά και στον γειτονικό Ισημερινό.
Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας (SGC) τοποθετεί το μέγεθος σε 6,6–6,7 (βάθος ~79–96 km). Το αμερικανικό USGS εκτιμά 7,4 (107 χλμ.). Και οι δύο υπηρεσίες ανέφεραν ότι το επίκεντρο βρισκόταν στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, μια κοινότητα περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας της Κολομβίας, Μπογκοτά.
Κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, και εργαζόμενοι εκκένωσαν τα κτήρια, ενώ έχουν προκληθεί ζημιές σε κτήρια αρκετών πόλεων, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.
Ο σεισμός αυτός ακολουθεί δύο διαδοχικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 στη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου. Οι σεισμοί αυτοί κατέστρεψαν εκατοντάδες κτίρια και προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 5.000 ανθρώπων.
Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές μεγάλες πόλεις, όπως η Μπογκοτά, το Μεντεγίν, το Κάλι και το Μανιζάλες.
Σε συμφωνία με τον κυβερνήτη του Chocó, ανέφερε μέσω του λογαριασμού του στο X: «Μόλις βιώσαμε ένα σοβαρό σεισμικό γεγονός στο διαμέρισμα Chocó. Ανησυχούμε για τους μετασεισμούς. Αν και το επίκεντρο ήταν το Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, στην πρωτεύουσα Κίμπντο σημειώνονται τραυματισμοί και σοβαρές ζημιές σε κτίρια. Κάνουμε ήδη την εκτίμηση των ζημιών για να εκδώσουμε την πρώτη επίσημη έκθεση».
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Μπογκοτά, Κάρλος Φερνάντο Γκαλάν, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί στην πρωτεύουσα της Κολομβίας. Ωστόσο, σε πόλεις όπως το Μανιζάλες και το Κάλι υπήρξαν ισχυρές επιπτώσεις σε διαφορετικά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των προσόψεων και ακόμη και της πτώσης υλικού σε ορισμένα κτίρια.
Η Βασιλική του Μητροπολιτικού Καθεδρικού Ναού του Μανιζάλες, ένας από τους μεγαλύτερους καθεδρικούς ναούς στον κόσμο, υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια του σεισμού.