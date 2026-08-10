Κολομβία: Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Μπογκοτά - Εκκενώθηκαν κτήρια, αναφέρθηκαν ζημιές

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους έγινε αισθητή τη Δευτέρα στη δυτική Κολομβία, αλλά και στον γειτονικό Ισημερινό.

Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας (SGC) τοποθετεί το μέγεθος σε 6,6–6,7 (βάθος ~79–96 km). Το αμερικανικό USGS εκτιμά 7,4 (107 χλμ.). Και οι δύο υπηρεσίες ανέφεραν ότι το επίκεντρο βρισκόταν στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, μια κοινότητα περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας της Κολομβίας, Μπογκοτά.

Κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, και εργαζόμενοι εκκένωσαν τα κτήρια, ενώ έχουν προκληθεί ζημιές σε κτήρια αρκετών πόλεων, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Ο σεισμός αυτός ακολουθεί δύο διαδοχικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 στη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου. Οι σεισμοί αυτοί κατέστρεψαν εκατοντάδες κτίρια και προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 5.000 ανθρώπων.

🇨🇴🚨 ALERTE — Un violent séisme de magnitude 7,4 a frappé la Colombie ce matin, la secousse a été fortement ressentie à Bogotá et dans plusieurs régions du pays.



⚠️ La situation est en cours d’évaluation.



(Source : Service géologique colombien / EMSC) pic.twitter.com/3ZeywYYYnC — AlertesNewsFR (@AlertesNewsFR24) August 10, 2026

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές μεγάλες πόλεις, όπως η Μπογκοτά, το Μεντεγίν, το Κάλι και το Μανιζάλες.

Σε συμφωνία με τον κυβερνήτη του Chocó, ανέφερε μέσω του λογαριασμού του στο X: «Μόλις βιώσαμε ένα σοβαρό σεισμικό γεγονός στο διαμέρισμα Chocó. Ανησυχούμε για τους μετασεισμούς. Αν και το επίκεντρο ήταν το Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, στην πρωτεύουσα Κίμπντο σημειώνονται τραυματισμοί και σοβαρές ζημιές σε κτίρια. Κάνουμε ήδη την εκτίμηση των ζημιών για να εκδώσουμε την πρώτη επίσημη έκθεση».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Μπογκοτά, Κάρλος Φερνάντο Γκαλάν, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί στην πρωτεύουσα της Κολομβίας. Ωστόσο, σε πόλεις όπως το Μανιζάλες και το Κάλι υπήρξαν ισχυρές επιπτώσεις σε διαφορετικά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των προσόψεων και ακόμη και της πτώσης υλικού σε ορισμένα κτίρια.

Está temblando durísimo en el norte de Bogotá pic.twitter.com/emskadogTA — Hernando Zabaleta Echeverry (@HRZabaleta) August 10, 2026

Η Βασιλική του Μητροπολιτικού Καθεδρικού Ναού του Μανιζάλες, ένας από τους μεγαλύτερους καθεδρικούς ναούς στον κόσμο, υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια του σεισμού.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 7.2 şiddetinde deprem meydana geldi.



— Deprem esnasında dünyanın en büyük tuğla yapılı katedrallerinden biri olan Metropolitan Katedral Bazilikası ağır hasar gördü. pic.twitter.com/Othj8mR6FA — BPT (@bpthaber) August 10, 2026

Διαβάστε επίσης