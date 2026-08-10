Δένδιας για Ράμφο: «Συνέβαλλε στη μελέτη της διαμόρφωσης της νεοελληνικής ταυτότητας»

Με λόγια βαθιάς συγκίνησης και προσωπικής εκτίμησης αποχαιρετά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τον Στέλιο Ράμφο, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή του στα ελληνικά γράμματα και στη σκέψη γύρω από τη νεοελληνική ταυτότητα και την ορθόδοξη παράδοση.

Στο μήνυμά του, ο κ. Δένδιας αναφέρεται και στην προσωπική τους σχέση, μιλώντας για τη φιλία τους και τις συζητήσεις που, όπως σημειώνει, θα θυμάται πάντα.

Το μήνυμά του: