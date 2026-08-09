Νίκος Καλογερόπουλος: Η ιστορία πίσω από τον «Μήτσο» και τον «Μάιμο» που υποδυόταν στο «Κάμπινγκ»

Ανάμεσα στους ρόλους που σφράγισαν την πορεία του ηθοποιού ήταν εκείνοι του Μήτσου και του Μάιμου στο θρυλικό «Κάμπινγκ» της ΕΡΤ

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Νίκος Καλογερόπουλος: Η ιστορία πίσω από τον «Μήτσο» και τον «Μάιμο» που υποδυόταν στο «Κάμπινγκ»
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  • Ο Νίκος Καλογερόπουλος πρωταγωνίστησε στη διαχρονική σειρά «Στο Κάμπινγκ», υποδυόμενος δύο διαφορετικούς χαρακτήρες, τον Μήτσο και τον Μάιμο.
  • Ο ρόλος του Μήτσου γράφτηκε ειδικά για τον Καλογερόπουλο από τον σεναριογράφο Κώστα Γκάτζιο, ο οποίος αρχικά ήθελε να τον μεταφέρει στον κινηματογράφο.
  • Ο χαρακτήρας του Μάιμου δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον Καλογερόπουλο μέσω αυτοσχεδιασμού, μετά από πρόταση του σκηνοθέτη Ανδρέα Θωμόπουλου.
  • Τα γυρίσματα έγιναν στο Τολό, όπου το συνεργείο έζησε για μήνες στο ίδιο κάμπινγκ, ενισχύοντας τη χημεία και την αυθεντικότητα της σειράς.
  • Το «Στο Κάμπινγκ» απέκτησε διαχρονική επιτυχία και παραμένει σημείο αναφοράς για πολλές γενιές, με τον Καλογερόπουλο να έχει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία και τη δημιουργία της.
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Ο Νίκος Καλογερόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική διαδρομή στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ανάμεσα στους ρόλους που σφράγισαν την πορεία του ήταν και εκείνοι στο θρυλικό «Στο Κάμπινγκ» της ΕΡΤ, όπου δεν περιορίστηκε σε έναν μόνο χαρακτήρα: υποδύθηκε τόσο τον Μήτσο όσο και τον Μάιμο, δύο από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες της σειράς.

Το «Στο Κάμπινγκ», που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1989 σε 13 επεισόδια, έμελλε να γίνει μία από τις πιο αγαπημένες και διαχρονικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης. Και ο Καλογερόπουλος υπήρξε κάτι περισσότερο από ένας από τους πρωταγωνιστές της. Ήταν ένας από τους ανθρώπους γύρω από τους οποίους ουσιαστικά χτίστηκε η ίδια η σειρά.

Ο σεναριογράφος Κώστας Γκάτζιος είχε γράψει αρχικά την ιστορία έχοντας στο μυαλό του τον Νίκο Καλογερόπουλο για τον ρόλο του Μήτσου. Ο ηθοποιός ενθουσιάστηκε με το σενάριο και προσπάθησε αρχικά να το μεταφέρει στον κινηματογράφο και στη συνέχεια σε βιντεοταινία. Τελικά, χάρη και στην επιμονή των συντελεστών, η ιστορία μετατράπηκε σε τηλεοπτική σειρά.

Ο Καλογερόπουλος, όμως, δεν έμεινε μόνο στον Μήτσο. Ο σκηνοθέτης Ανδρέας Θωμόπουλος του πρότεινε να αναλάβει και έναν δεύτερο, εντελώς διαφορετικό ρόλο. Έτσι γεννήθηκε ο Μάιμος, ένας χαρακτήρας που δεν υπήρχε στο αρχικό σενάριο και που ο ίδιος ο Καλογερόπουλος δημιούργησε μέσα από τον αυτοσχεδιασμό και την προσωπική του δουλειά πάνω στον ρόλο.

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Η επιλογή αποδείχθηκε καθοριστική. Ο Μήτσος και ο Μάιμος ήταν δύο εντελώς διαφορετικές πλευρές της υποκριτικής του, γεγονός που ανέδειξε το εύρος και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του ως ηθοποιού. Όπως είχε παρατηρήσει ο συμπρωταγωνιστής του Τάκης Μόσχος, ο Καλογερόπουλος ήταν ουσιαστικά το «αστέρι» της σειράς, έχοντας μάλιστα αυτόν τον διπλό ρόλο.

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Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Τολό και στις γύρω περιοχές, με τους ηθοποιούς και το συνεργείο να ζουν για μήνες μέσα στο ίδιο το κάμπινγκ. Η συνθήκη αυτή δημιούργησε μια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους της σειράς και συνέβαλε στην αμεσότητα που τελικά πέρασε στην οθόνη.

Ο ίδιος ο Καλογερόπουλος είχε περιγράψει εκείνη την περίοδο ως μια εξαιρετική εμπειρία, θυμίζοντας πως όλοι είχαν γίνει φίλοι και περνούσαν μεγάλο μέρος της ημέρας μαζί, μέσα και έξω από τα γυρίσματα.

Η σειρά δεν έγινε απλώς μια επιτυχία της εποχής της. Επέστρεψε ξανά και ξανά στην τηλεόραση αποκτώντας διαχρονικό κοινό.

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Και μέσα σε αυτή την ιστορία, ο Νίκος Καλογερόπουλος είχε έναν ξεχωριστό ρόλο. Ήταν ο Μήτσος, ήταν ο Μάιμος, αλλά ήταν και ένας από τους ανθρώπους που πίστεψαν από την αρχή στην ιστορία και βοήθησαν να πάρει τελικά τον δρόμο της προς την τηλεόραση.

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