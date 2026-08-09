«Κίνδυνο» για ρωσικη επίθεση με drones στην Ευρώπη, διαπιστώνει γερμανική μελέτη

"Η έκθεση θεωρεί ότι είναι πολύ πιθανό το Κρεμλίνο να διεξήγαγε μια εκστρατεία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την Ευρώπη"

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

«Κίνδυνο» για ρωσικη επίθεση με drones στην Ευρώπη, διαπιστώνει γερμανική μελέτη
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τη Ρωσία και επί του παρόντος δεν μπορούν να αποδώσουν ξεκάθαρα την ευθύνη γι' αυτές τις επιθέσεις, σύμφωνα με μελέτη του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (IISS) με έδρα το Λονδίνο, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η μελέτη του IISS, στην οποία συμμετείχε το γερμανικό Ίδρυμα Hanns Seidel, διαπιστώνει ότι τα ευρωπαϊκά κράτη δεν ήταν σε θέση να αποδώσουν με σαφήνεια την ευθύνη για τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη --για παράδειγμα, σε αεροδρόμια ή ευαίσθητης σημασίας στρατιωτικές εγκαταστάσεις-- στη Ρωσία.

"Η έκθεση θεωρεί ότι είναι πολύ πιθανό το Κρεμλίνο να διεξήγαγε μια εκστρατεία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την Ευρώπη", αναφέρει η μελέτη.

"Η βασική μας εκτίμηση είναι η τρέχουσα αρχιτεκτονική κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη δεν ανταποκρίνεται ακόμη στην απειλή, παρά το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εθνικές κυβερνήσεις δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στο θέμα: η ανίχνευση είναι άνιση, οι δικαστικές αρχές είναι κατακερματισμένες, οι επιλογές αντίδρασης είναι συχνά δυσανάλογες και η απόδοση ευθύνης παραμένει πολύ αργή για να υποστηρίξει την έγκαιρη αποτροπή", αναφέρει.

Η μελέτη επισημαίνει ότι η απόδοση ευθύνης παραμένει βασική πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και σημειώνει ότι καμία μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει δημόσια μια υπερπτήση UAV στη Ρωσία.

"Ένας λόγος, όπως μας έχουν προτείνει Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στο πλαίσιο της έρευνάς μας, είναι ότι οι αρμόδιες κυβερνήσεις έχουν επικεντρωθεί στην αντίδραση σε εθνικό επίπεδο αντί να συνδέουν μεταξύ τους τα διαφορετικά γεγονότα σε όλη την Ευρώπη" για να δουν τη μεγάλη εικόνα.

Σχολιάζοντας την έκθεση, ο Κλάους Χόλετσεκ, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Hanns Seidel, δήλωσε: "Είναι ανησυχητικό. Η Ευρώπη δεν είναι μέχρι τώρα επαρκώς προετοιμασμένη για αυτή τη μορφή υβριδικής απειλής".

Η μελέτη εξέτασε 144 περιπτώσεις μεταξύ Αυγούστου 2024 και Φεβρουαρίου 2026 σε 12 κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και στην Ιρλανδία.

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