Αθήνα: Οι Ρομά με τα πατίνια παρίσταναν τα ερωτευμένα ζευγάρια και «χτυπούσαν» επιχειρήσεις – Βίντεο

Μία ασυνήθιστη μέθοδο είχαν επιλέξει τα μέλη συμμορίας Ρομά που είχαν βάλει στο στόχαστρο επιχειρήσεις και κατοικίες στο κέντρο της Αθήνας. Οι δράστες κινούνταν με πατίνια σε περιοχές όπως η Ιπποκράτους και η Ακαδημίας, αναζητώντας τον στόχο τους.

Η ομάδα αποτελείτο συνολικά από πέντε άτομα, τρεις άνδρες και δύο γυναίκες. Όταν αντιλαμβάνονταν ότι οι κινήσεις τους κινούσαν υποψίες, τότε προσποιούνταν τα ερωτευμένα ζευγάρια, επιχειρώντας έτσι να περνούν απαρατήρητοι.

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Μέσα σε μόλις μία ημέρα και σε διάστημα περίπου δύο ωρών κατάφεραν να διαρρήξουν οκτώ επιχειρήσεις, αποκομίζοντας χρήματα, laptop και άλλα αντικείμενα αξίας.

Όταν κάποιο χτύπημα δεν εξελισσόταν όπως είχαν σχεδιάσει, οι δράστες στρέφονταν σε κατοικίες. Εκεί αφαιρούσαν, μεταξύ άλλων, μπρούτζινα αντικείμενα όπως κουδούνια και επιγραφές, τα οποία μπορούσαν στη συνέχεια να πουλήσουν.

Η δράση της ομάδας, ωστόσο, έφτασε στο τέλος της μετά από αστυνομική επιχείρηση. Όλα τα μέλη της συμμορίας συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων Αρχών.

Μετά την απολογία τους, δύο από τους συλληφθέντες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ στους υπόλοιπους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και αφέθηκαν ελεύθεροι.

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